كيف تعاملت جورجيا ونوتردام مع تأجيل Sugar Bowl بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز في العام الجديد

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز في العام الجديد والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات في الساعات الأولى من يوم 1 يناير، قررت شرطة نيو أورليانز والسلطات المحلية وسلطات الولاية وأعضاء لجنة Sugar Bowl تأجيل 2025 Sugar Bowl، كان من المقرر أصلاً أن يبدأ في الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء.

مع بدء وقت جديد للربع النهائي النهائي لمباراة College Football Playoff المقرر إجراؤها بعد ظهر اليوم التالي – من المقرر أن تبدأ المباراة يوم الخميس الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي – قضى برنامجا كرة القدم في جورجيا ونوتردام الكثير من يوم رأس السنة الحزين في فنادق فريقهما، تقارير وكالة أسوشيتد برس.

تم إغلاق ملعب Caesars Superdome لإجراء عمليات تمشيط أمنية في الصباح وفي وقت مبكر من بعد الظهر، حيث ورد أن الفرق عقدت خلال هذه الفترة اجتماعات مختلفة في قاعات المؤتمرات بالفندق.

في المساء، بمجرد إخلاء المكان واعتباره آمنًا، تم نقل لاعبي جورجيا بالحافلات وساروا خلال جلسة التدريب.

يقال إن مشجعي Bulldogs الذين سافروا إلى نيو أورلينز لمشاهدة مباراة نصف النهائي احتشدوا حول حافلات الفريق أثناء نقلهم للاعبين من وإلى Superdome.

في هذه الأثناء، في جميع أنحاء المدينة، اجتمع لاعبو نوتردام مع العائلة والأصدقاء في غرفة الاجتماعات وشاهدوا فريق أوهايو ستيت باكيز يهزم المصنف الأول والذي لم يهزم سابقًا أوريغون داكس في مباراة ربع نهائي روز بول.

مع فوزهم في باسادينا، أصبح فريق ولاية أوهايو رقم 8 هو الفريق الثالث الذي يحجز تذكرة إلى الدور نصف النهائي من بطولة College Football Playoff.

سيلتقي فريق Buckeyes مع فريق Texas Longhorns المصنف الخامس – الذي تغلب على ولاية أريزونا في الوقت الإضافي الثاني في Chick-fil-A Peach Bowl بعد ظهر الأربعاء – في Cotton Bowl في 10 يناير.

على الجانب الآخر من القوس، تنتظر ولاية بنسلفانيا الفائز في مسابقة Sugar Bowl يوم الخميس.

ستواجه نوتردام أو جورجيا فريق Nittany Lions المصنف السادس في Orange Bowl، المقرر أن يبدأ في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 9 يناير، مع عرض لمباراة البطولة على المحك.

دهس سائق شاحنة صغيرة بيضاء المحتفلين في حوالي الساعة 3:15 صباحًا في يوم رأس السنة الجديدة فيما يحقق فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتباره عملاً إرهابيًا.

وقتل المشتبه به شمس الدين جبار (42 عاما) خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.