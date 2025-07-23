كيف تعرف ما إذا كانت الإضاءة في منزلك غير متوازنة

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يشبه المشي في غرفة مضاءة جيدًا الحصول على عناق من صديق حميم-دافئ ومرحبة وحق. قد يحصل منزلك على الكثير من الضوء الطبيعي خلال النهار ، ولكن ما يهم حقًا هو كيف يضيء بعد حلول الظلام. تحدث الإضاءة غير المتوازنة في منزلك عندما تكون بعض المناطق مضاءة بشكل مشرق بينما تكون المناطق الأخرى قاتمة ومظلمة وغير مريحة لوجودها.

ستعرف أن الإضاءة خافتة جدًا إذا وجدت عينيك متوجهة أو وضعت جانبا المهام التي عادة ما تعالجها بسعادة في المساء. الإضاءة الخافتة للغاية يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس قبل وقت النوم العادي. يمكن أن يغلق المحادثات أيضًا ، حيث يتم فقد الكثير من التواصل غير اللفظي لأنك ببساطة لا تستطيع رؤية بعضكما البعض. يمكن تحديد الخط الفاصل بين دافئ ومظلم للغاية من خلال شعورك في الغرفة.

إن وجود إضاءة مشرقة للغاية أمر مزعج ويسبب الكثير من الإضاءة التي تكون قاتمة للغاية. قد يجد بعض الناس أنفسهم يحصلون على الصداع أو الصداع النصفي بشكل متكرر. يمكن إصلاح الأضواء الساطعة بشكل مفرط عن طريق اختيار المصابيح الكهربائية اليمنى. يمكن أن يتغير شعور غرفتك بالكامل عندما تفكر في الأضواء البيضاء الناعمة مقابل الأضواء البيضاء الدافئة وكيفية اختيار أفضل واحدة لمنزلك. يمكن أن تؤثر الإضاءة غير المتوازنة سلبًا على إنتاجيتك ، وخطة الإضاءة غير المستوية لها تأثير أكبر على رفاهنا مما يدركه الكثير من الناس.