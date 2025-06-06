كيف خلق يانكيز المزيد من الانفصال في تنافس ريد سوكس

قال آرون بون بعد خسارة يوم الأربعاء المليء بالثراء 4-0 للأوصياء في برونكس: “البيسبول ، كما تعلمون”. )

من المؤكد أن يانكيز قد عكس النتيجة ليلة الخميس بفوزها 4-0 باعتبارها أفضل جريمة في الدوري الأمريكي التي انطلقت 10 مرات.

سيحدث بطرس. لكن يانكيز أخذوا المباراة المطاطية ضد كليفلاند وفاز الآن بـ 12 مباراة من 16 مباراة أخرى تتجه إلى سلسلة عطلة نهاية الأسبوع ضد ريد سوكس ، الذين لديهم بعض الأشياء للقلق.

يانكيز (38-23) هم 9.5 مباراة قبل ريد سوكس (30-34) في الشرق. بوسطن ، غارقة في المركز الرابع في آل إيست ، تتبع أيضًا الأزرق جايز والأشعة بأربع مباريات.