كيف هبطت روري ماكلروي اقتران إيجابي كما كشف 2025 أوقات الإنطلاق المفتوحة في الولايات المتحدة

Oakmont ، PA.

سوف يلعب McIlroy ، الذي ناضل في بطولته منذ فوزه بالماجستير لاستكمال مهنة Grand Slam في أبريل ، أول جولتين له مع واحدة من أفضل أصدقاءه ، زميله الأيرلندي شين لوري.

سيقوم الاثنان ، إلى جانب 2013 US Open ، جوستين روز ، في المرتبة 10 في الساعة 7:40 صباحًا يوم الخميس في الجولة الأولى و 1:25 مساءً في المرتبة الأولى في الجولة الثانية يوم الجمعة.

لعب McIlroy و Lowry مرة أخرى معا في جولة التدريب صباح يوم الثلاثاء ، حيث انطلق في الساعة 6:45 صباحًا وانتهت في حوالي الساعة 9:15.

إنهم شركاء متكررون في الجولة في البطولات.

أنهى لوري الوصيف إلى داستن جونسون في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2016 في أوكمونت على الرغم من تقدمه بأربعة طلقات في الجولة النهائية.

فاز McIlroy ، الذي غاب عن التخفيض في عام 2016 في Oakmont ، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2011 في الكونغرس.

من بين أوقات Tee Marquee الأخرى ، تم تجميع Scottie Scheffler في العالم الأول مع Viktor Hovland و Collin Morikawa في الساعة 1:25 مساءً الخميس من رقم 1 و 7:40 صباحًا يوم الجمعة 10.

تم تجميع بطل الدفاع برايسون ديشامبو مع Xander Schaufele و Jose Luis Ballester في الساعة 7:29 صباحًا يوم الخميس من رقم 1 و 1:14 مساءً يوم الجمعة 10.

تم تجميع Brooks Koepka ، الفائز في الولايات المتحدة المفتوحة مرتين ، مع Min Woo Lee و Justin Thomas الخميس في الساعة 1:03 مساءً خارج رقم 1.

من بين لاعبي منطقة Met المحليين ، Cameron Young ، من Sleepy Hollow Country Club ، يلعب في الساعة 1:36 مساءً الخميس خارج رقم 10 ، كريس جوتتروب ، من ليتل سيلفر ، نيوجيرسي ، يلعب في الساعة 8:46 صباحًا يوم الخميس ، يوم الخميس ، من رايان ماكورميك ، من Middletown ، NJ. Max Greyserman ، من شورت هيلز ، نيوجيرسي ، يلعب في الساعة 12:52 يوم الخميس من رقم 10.

2025 US Open Open Tee Times (الخميس إلى الجمعة)

ثقب أول 10 ثقب

6:45 صباحًا إلى 12: 30 مساءً-A-Matt Vogt ، الولايات المتحدة ؛ كيفن فيلو ، الولايات المتحدة ؛ ترينت فيليبس ، الولايات المتحدة.

6:56 AM-12: 41 PM-Chandler Blanchet ، الولايات المتحدة ؛ ألفارو أورتيز ، المكسيك ؛ دوغ جيم ، الولايات المتحدة.

7:07 صباحًا-12: 52 مساءً-أ إيفان بيك ، الولايات المتحدة ؛ ماكسويل مولدوفان ، الولايات المتحدة ؛ جوستين هيكس ، الولايات المتحدة.

7:18 صباحًا-1: 03 مساءً-هاريس الإنجليزية ، الولايات المتحدة ؛ تومي فليتوود ، إنجلترا ؛ كيجان برادلي ، الولايات المتحدة.

7:29 AM-1: 14 مساءً-Xander Schaufle ، الولايات المتحدة ؛ خوسيه لويس بالستر ، إسبانيا ؛ برايسون ديشامبو ، الولايات المتحدة.

7:40 صباحًا 1: 25 مساءً-مات فيتزباتريك ، إنجلترا ؛ ويندهام كلارك ، الولايات المتحدة ؛ غاري وودلاند ، الولايات المتحدة.

7:51 صباحًا-1: 36 مساءً-أكشاي بهاتيا ، الولايات المتحدة ؛ مات مكارتي ، الولايات المتحدة ؛ روبرت ماكنتاير ، اسكتلندا.

8:02 AM-1: 47 PM-Cam Davis ، Australia ؛ ديفيس طومسون ، الولايات المتحدة ؛ توماس ديري ، بلجيكا.

8:13 صباحًا-1: 58 مساءً-ريتشارد بلاند ، إنجلترا ؛ A-Trevor Gutschewski ، الولايات المتحدة ؛ لانتو غريفين ، الولايات المتحدة.

8:24 AM-2: 09 مساءً-Edoardo Molinari ، إيطاليا ؛ سام ستيفنز ، الولايات المتحدة ؛ ريان جيرارد ، الولايات المتحدة.

8:35 صباحًا 2: 20 مساءً-Thriston Lawrence ، جنوب إفريقيا ؛ A-Noah Kent ، الولايات المتحدة ؛ Thorbjorn Olesen ، الدنمارك.

8:46 AM-2: 31 مساءً-Jinichiro Kozuma ، اليابان ؛ A-Cameron Tankersley ، الولايات المتحدة ؛ تشيس جونسون ، الولايات المتحدة.

8:57 AM-2: 42 PM-Philip Barbaree Jr. ، United States ؛ رايلي لويس ، الولايات المتحدة ؛ برادي كالكينز ، الولايات المتحدة.

ثقب الثقب العاشر

6:45 صباحًا إلى 12: 30 مساءً-زاك بلير ، الولايات المتحدة ؛ سكوت فنسنت ، زيمبابوي ؛ أليستير دوشرتي ، الولايات المتحدة.

6:56 صباحًا-12: 41 مساءً-جاك كرويزويك ، جنوب إفريقيا ؛ الأردن سميث ، إنجلترا ؛ إريك كول ، الولايات المتحدة.

7:07 صباحًا-12: 52 مساءً-توم كيم كوريا الجنوبية ؛ JJ Spaun ، الولايات المتحدة ؛ تايلور بندريث ، كندا.

7:18 AM-1: 03 مساءً-Ludvig Aberg ، السويد ؛ آدم سكوت ، أستراليا ؛ Hideki Matsuyama ، اليابان.

7:29 صباحًا-1: 14 مساءً-بن جريفين ، الولايات المتحدة ؛ أندرو نوفاك ، الولايات المتحدة ؛ مافريك ماكنلي ، الولايات المتحدة.

7:40 صباحًا 1: 25 مساءً-شين لوري ، أيرلندا ؛ جاستن روز ، إنجلترا ؛ روري ماكلروي ، أيرلندا الشمالية.

7:51 AM-1: 36 مساءً-باتريك كانلاي ، الولايات المتحدة ؛ سي وو كيم ، كوريا الجنوبية ؛ لوكاس غلوفر ، الولايات المتحدة.

8:02 AM-1: 47 مساءً-كاميرون سميث ، أستراليا ؛ براين هارمان ، الولايات المتحدة ؛ فيل ميكلسون ، الولايات المتحدة.

8:13 AM-1: 58 PM-Niklas Norgaard ، الدنمارك ؛ براين كامبل ، الولايات المتحدة ؛ جاستن السفلى ، الولايات المتحدة.

8:24 صباحًا 2: 09 مساءً-ديفيس رايلي ، الولايات المتحدة ؛ A-Jackson Koivun ، الولايات المتحدة ؛ جوني كيفر ، الولايات المتحدة.

8:35 صباحًا 2: 20 مساءً-جيمس هان ، الولايات المتحدة ؛ مارك هوبارد ، الولايات المتحدة ؛ A-Michael La Sasso ، الولايات المتحدة.

8:46 AM-2: 31 مساءً-Joakim Lagergren ، السويد ؛ A-Mason Howell ، الولايات المتحدة ؛ كريس جوتتروب ، الولايات المتحدة.

8:57 صباحًا 2: 42 مساءً-زاك باوتشو ، الولايات المتحدة ؛ جاكسون بوكانان ، الولايات المتحدة ؛ A-Lance Simpson ، الولايات المتحدة.

ثقب أول 10 ثقب

12:30 مساءً-6: 45 صباحًا-فريدريك لاكروا ، فرنسا ؛ إميليانو جريلو ، الأرجنتين ؛ سام بيرستو ، إنجلترا.

12:41 PM-6: 56 AM-Byeong Hun AN ، كوريا الجنوبية ؛ جو هايسميث ، الولايات المتحدة ؛ ريان فوكس ، نيوزيلندا.

12:52 مساءً-7: 07 صباحًا-فيكتور بيريز ، فرنسا ؛ يعقوب بريدجمان ، الولايات المتحدة ؛ آدم شينك ، الولايات المتحدة.

1:03 مساءً-7: 18 صباحًا-مين وو لي ، أستراليا ؛ جوستين توماس ، الولايات المتحدة ؛ بروكس كويبك ، الولايات المتحدة.

1:14 مساءً-7: 29 صباحًا-سام بيرنز ، الولايات المتحدة ؛ نيكو إيكافاريا ، كولومبيا ؛ ديني مكارثي ، الولايات المتحدة.

1:25 PM-7: 40 AM-Viktor Hovland ، النرويج ؛ كولين موريكاوا ، الولايات المتحدة ؛ سكوتي شيفلر ، الولايات المتحدة.

1:36 PM-7: 51 AM-Corey Conners ، Canada ؛ جيسون داي ، أستراليا ؛ باتريك ريد ، الولايات المتحدة.

1:47 PM-8: 02 AM-Joaquin Niemann ، Chile ؛ برعم كولي ، الولايات المتحدة ؛ دانييل بيرغر ، الولايات المتحدة.

1:58 PM-8: 13 AM-Mackenzie Hughes ، Canada ؛ توني فينو ، الولايات المتحدة ؛ كريس كيرك ، الولايات المتحدة.

2:09 PM-8: 24 AM-A-Ben James ، United States. ؛ Rasmus Højgaard ، الدنمارك ؛ ستيفان جايجر ، ألمانيا.

2:20 مساءً-8: 35 صباحًا-راسموس نيرجارد بيترسن ، الدنمارك ؛ جستن هاستينغز ، جزر كايمان ؛ لوري كانتر ، إنجلترا.

2:31 PM-8: 46 AM-A-Frankie Harris ، الولايات المتحدة ؛ إميليو غونزاليس ، المكسيك ؛ روبرتو دياز ، المكسيك.

2:42 PM-8: 57 AM-Grant Haefner ، United States ؛؛ جوي هيريرا ، الولايات المتحدة ؛ جورج كنيزر ، الولايات المتحدة.

ثقب الثقب العاشر

12:30 مساءً-6: 45 صباحًا-ويل تشاندلر ، الولايات المتحدة ؛ أندريا بافان ، إيطاليا ؛ تاكومي كانايا ، اليابان.

12:41 مساءً-6: 56 صباحًا-A-Bryan Lee ، الولايات المتحدة ؛ Guido Migliozzi ، إيطاليا ؛ بريستون سمرهايز ، الولايات المتحدة.

12:52 مساءً-7: 07 صباحًا-إريك فان روين ، جنوب إفريقيا ؛ ماكس جريزمان ، الولايات المتحدة ؛ مات والاس ، إنجلترا.

1:03 مساءً-7: 18 صباحًا-راسل هينلي ، الولايات المتحدة ؛ كريستيان بيزويدينهوت ، جنوب إفريقيا ؛ نيك تايلور ، كندا.

1:14 مساءً-7: 29 صباحًا-جوردان سبيث ، الولايات المتحدة ؛ جون رام ، إسبانيا ؛ داستن جونسون ، الولايات المتحدة.

1:25 مساءً-7: 40 صباحًا-تيريل هاتون ، إنجلترا ؛ Sungjae IM ، كوريا الجنوبية ؛ سيب ستراكا ، النمسا.

1:36 مساءً-7: 51 صباحًا-كاميرون يونغ ، الولايات المتحدة ؛ توم هوج ، الولايات المتحدة ؛ JT Poston ، الولايات المتحدة.

1:47 PM-8: 02 AM-Jhonattan Vegas ، Venezuela ؛ مايكل كيم ، الولايات المتحدة ؛ ماتيو بافون ، فرنسا.

1:58 مساءً-8: 13 صباحًا-مارك ليشمان ، أستراليا ؛ آرون راي ، إنجلترا ؛ نيك دنلاب ، الولايات المتحدة.

2:09 مساءً-8: 24 صباحًا-ماثيو جوردان ، الولايات المتحدة ؛ يوتا سوجيورا ، اليابان ؛ كارلوس أورتيز ، المكسيك.

2:20 مساءً-8: 35 صباحًا-ريان ماكورميك ، الولايات المتحدة ؛ تريفور كون ، الولايات المتحدة ؛ A-Zach Pollo ، الولايات المتحدة.

2:31 مساءً-8: 46 صباحًا-جيمس نيكولاس ، الولايات المتحدة ؛ A-Tyler Weaver ، إنجلترا ؛ ريكي كاواموتو ، اليابان.

2:42 مساءً-8: 57 صباحًا-أوستن تروسلو ، الولايات المتحدة ؛ هاريسون أوت ، الولايات المتحدة ؛ جورج دوانجاني ، الولايات المتحدة.