كيف يخطط بيل بيليشيك لتشغيل برنامجه في ولاية كارولينا الشمالية

قد يبدو برنامج كرة القدم التابع لبيل بيليشيك في UNC يشبه إلى حد كبير “الطريق الوطني”.

قبل الموافقة على أن يصبح المدرب الرئيسي التالي لفريق Tar Heels، سحب بيليشيك الستار قليلاً عن كيفية إدارته لفريق كرة قدم جامعي أثناء ظهوره في برنامج “The Pat McAfee Show” على قناة ESPN يوم الاثنين.

قال بيليشيك خلال المقابلة: “إذا كنت في برنامج جامعي، فسيكون برنامج الكلية بمثابة خط أنابيب إلى اتحاد كرة القدم الأميركي للاعبين الذين لديهم القدرة على اللعب في اتحاد كرة القدم الأميركي”. “سيكون برنامجًا احترافيًا: التدريب والتغذية والمخطط والتدريب والتقنيات التي من شأنها أن تنتقل إلى اتحاد كرة القدم الأميركي… سيكون برنامج اتحاد كرة القدم الأميركي، ولكن ليس على مستوى اتحاد كرة القدم الأميركي.”

ينتقل أسطورة تدريب اتحاد كرة القدم الأميركي البالغ من العمر 72 عامًا إلى صفوف الكلية بعد أن أمضى هذا الموسم في أدوار إعلامية مختلفة.

انفصل Belichick عن باتريوتس بعد موسم 2023 NFL بعد 24 عامًا وستة انتصارات في Super Bowl.

لقد كان في اتحاد كرة القدم الأميركي بصفة أو بأخرى منذ عام 1975، عندما أصبح مساعدًا خاصًا مع فريق بالتيمور كولتس.

عقده مع UNC مدته ثلاث سنوات و 30 مليون دولار، وفقًا لصحيفة The Athletic.

يتطلع Belichick إلى إضافة المزيد إلى موظفيه وربما إجراء عمليات استحواذ في بوابة النقل، وفقًا لـ ESPN، على الرغم من أن مساعده السابق في نيو إنجلاند مايكل لومباردي – وهو مؤخرًا محلل ومذيع بث صوتي لـ VSiN – سينضم إليه بصفته المدير العام لفريق كرة القدم.

يتولى إدارة البرنامج الذي طرد للتو ماك براون بعد أن ذهب 6-6 هذا الموسم و44-31 في 75 مباراة على مدى ستة مواسم.

حصل برنامج Tar Heels لكرة القدم على موسم واحد فقط من رقمين في آخر 27 عامًا ولم يفز بلقب ACC منذ عام 1980.

على الرغم من عدم وجود علاقات شخصية له مع المدرسة، إلا أن والد بيليشيك، ستيف، كان مساعدًا للمدرب في UNC في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقال بيليشيك في بيان يوم الأربعاء: “أنا متحمس لهذه الفرصة في UNC-Chapel Hill”. “لقد نشأت مع والدي في كرة القدم الجامعية وأقدر ذلك الوقت. لقد كنت أرغب دائمًا في التدريب في الكلية وكيف أتطلع إلى بناء برنامج كرة القدم في تشابل هيل.