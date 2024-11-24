كيف يستخدم الناس كرتونة البيض لقمع الأعشاب الضارة وهل تعمل بالفعل؟

قد لا يكون من المفاجئ أن يبحث أصحاب المنازل عن طرق لجعل حدائقهم أكثر استدامة من خلال ابتكار بدائل لحواجز الأعشاب الضارة. يمكن أن تكون صيانة الأعشاب الضارة ومكافحتها أمرًا شاقًا، لأنها تستغرق وقتًا طويلاً وقد تكون مكلفة أيضًا. على الرغم من أن هذا قد يبدو حلاً غريبًا، إلا أن كرتونة البيض يمكن أن تبسط مهمة البستنة هذه. لاستخدامها لهذا الغرض، يجب عليك تسويتها ووضعها تحت التربة قبل الزراعة. وهذا من شأنه أن يخلق طبقة قابلة للتحلل تحجب ضوء الشمس، وتمنع إنبات الأعشاب الضارة. ولكن هل هذه فكرة جيدة؟

نظرًا لأن الورق المقوى بشكل عام يمكن أن يكون مفيدًا في مكافحة الحشائش، فقد تكون علب البيض الكرتونية فعالة أيضًا. ومع ذلك، فهي ليست عملية بالنسبة للمساحات الكبيرة نظرًا لصغر حجمها وخطوة التسطيح الإضافية. في حين أنه من المتفق عليه أن أوراق الورق المقوى يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الحشائش، إلا إذا كنت تعمل في مساحة صغيرة وليس لديك خيارات أخرى من الورق المقوى في متناول اليد، فإن استخدام كرتون البيض لقمع نمو الحشائش قد يكون له سلبيات أكثر من إيجابيات.

يعد الورق المقوى بشكل عام خيارًا صديقًا للبيئة ويوصى به غالبًا كبديل عملي للتحكم في الأعشاب الضارة. عند وضعه على سرير الحديقة، يحجب الورق المقوى ضوء الشمس، مما يساعد على منع إنبات الأعشاب الضارة. كما أنه يتحلل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى إثراء التربة بالمواد العضوية. يعد استخدام الورق المقوى طريقة فعالة وغير مكلفة للبستانيين الذين يتطلعون إلى التحكم في الحشائش الضارة دون استخدام مواد كيميائية ضارة. ومع ذلك، فإن الورق المقوى – سواء كان على شكل ورقة أو كرتونة بيض – له أيضًا بعض الجوانب السلبية.