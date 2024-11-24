كيف يستخدم الناس كرتونة البيض لقمع الأعشاب الضارة وهل تعمل بالفعل؟

قد لا يكون من المفاجئ أن يبحث أصحاب المنازل عن طرق لجعل حدائقهم أكثر استدامة من خلال ابتكار بدائل لحواجز الأعشاب الضارة. يمكن أن تكون صيانة الأعشاب الضارة ومكافحتها أمرًا شاقًا، لأنها تستغرق وقتًا طويلاً وقد تكون مكلفة أيضًا. على الرغم من أن هذا قد يبدو حلاً غريبًا، إلا أن كرتونة البيض يمكن أن تبسط مهمة البستنة هذه. لاستخدامها لهذا الغرض، يجب عليك تسويتها ووضعها تحت التربة قبل الزراعة. وهذا من شأنه أن يخلق طبقة قابلة للتحلل تحجب ضوء الشمس، وتمنع إنبات الأعشاب الضارة. ولكن هل هذه فكرة جيدة؟
نظرًا لأن الورق المقوى بشكل عام يمكن أن يكون مفيدًا في مكافحة الحشائش، فقد تكون علب البيض الكرتونية فعالة أيضًا. ومع ذلك، فهي ليست عملية بالنسبة للمساحات الكبيرة نظرًا لصغر حجمها وخطوة التسطيح الإضافية. في حين أنه من المتفق عليه أن أوراق الورق المقوى يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الحشائش، إلا إذا كنت تعمل في مساحة صغيرة وليس لديك خيارات أخرى من الورق المقوى في متناول اليد، فإن استخدام كرتون البيض لقمع نمو الحشائش قد يكون له سلبيات أكثر من إيجابيات.
يعد الورق المقوى بشكل عام خيارًا صديقًا للبيئة ويوصى به غالبًا كبديل عملي للتحكم في الأعشاب الضارة. عند وضعه على سرير الحديقة، يحجب الورق المقوى ضوء الشمس، مما يساعد على منع إنبات الأعشاب الضارة. كما أنه يتحلل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى إثراء التربة بالمواد العضوية. يعد استخدام الورق المقوى طريقة فعالة وغير مكلفة للبستانيين الذين يتطلعون إلى التحكم في الحشائش الضارة دون استخدام مواد كيميائية ضارة. ومع ذلك، فإن الورق المقوى – سواء كان على شكل ورقة أو كرتونة بيض – له أيضًا بعض الجوانب السلبية.
سلبيات استخدام كرتونة البيض للقضاء على الأعشاب الضارة
إذا كنت تفكر في استخدام كرتون البيض للقضاء على الأعشاب الضارة، فيجب أن تفكر في الجوانب السلبية لاستخدام أي نوع من الورق المقوى كحاجز للأعشاب الضارة. في حين أن العديد من البستانيين المهتمين بالبيئة ينصحون باستخدام الورق المقوى لاستخدامات مختلفة، إلا أن هذه الخدعة قد تؤدي إلى نتائج متنوعة اعتمادًا على عوامل تشمل المناخ ونوع الأعشاب الضارة. كما أن كرتونة البيض والأنواع الأخرى من الورق المقوى قابلة للتحلل الحيوي وتتحلل إلى مادة عضوية، مما يجعلها حلاً مؤقتًا. إن التطبيق العملي لاستخدام كرتونة البيض على وجه التحديد في الحدائق الكبيرة محدود أيضًا نظرًا لصغر حجمها، لأنها تتطلب عددًا كبيرًا من الكراتين لتغطية حتى المساحات المتواضعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسطيحها يضيف وقتًا إضافيًا مقارنة باستخدام أوراق أكبر من الورق المقوى. من الضروري أيضًا توخي الحذر عند استخدام الورق المقوى في البستنة وتجنب استخدام الورق المقوى مع الطلاء أو الأحبار التي قد تدخل مواد كيميائية غير مرغوب فيها إلى حديقتك.
على الرغم من أن فوائد مكافحة الحشائش قد تكون متواضعة، إلا أن هناك طرقًا أخرى لاستخدام كرتونة البيض في حديقتك. إنها خيار ممتاز للسماد وبدء البذور. غالبًا ما يقوم البستانيون المستدامون بإلقاء قطع مكسورة من كرتون البيض المقوى في كومة السماد الخاصة بهم، حيث يضيفون المزيد من الكربون. يستخدمها العديد من الأشخاص أيضًا لبدء الشتلات. يمكن ملؤها بالتربة والبذور وتركها في مكان مشمس. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد إنشاء الشتلات، يمكن للبستانيين زرع خلايا كرتونة البيض مباشرة في التربة، حيث تتحلل الكرتونة، مما يؤدي إلى إثراء التربة أثناء تحللها. بالنسبة إلى البستانيين الذين يتطلعون إلى تجربة تقنيات صديقة للبيئة، تعد علب البيض خيارًا متعدد الاستخدامات ويمكن الوصول إليه، على الرغم من أنها قد تكون مناسبة بشكل أفضل للمشاريع الصغيرة بدلاً من إدارة الأعشاب الضارة على نطاق واسع.