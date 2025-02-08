كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع هرمون تستوستيرون على البروستاتا

هرمون تستوستيرون هو الهرمون الرئيسي لدى الرجال المسؤولين عن صنع الحيوانات المنوية ، وتنظيم الدافع الجنسي ، والحفاظ على كتلة العضلات وعظام. وفقًا للمستشفى لإجراء عملية جراحية خاصة ، تبدأ مستويات هرمون تستوستيرون في الانخفاض بنسبة تصل إلى 2 ٪ كل عام في سن الأربعين ، مما يعني أن ما يصل إلى ثلث الرجال قد يعانون من مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة بعد سن 45. انخفاض كتلة العضلات والعظام ومشاكل مع الاكتئاب.
في حين أن انخفاض هرمون التستوستيرون شائع في كبار السن من الرجال ، فإن هرمون التستوستيرون العالي بشكل طبيعي أقل شيوعًا. قد يرى لاعبو كمال الأجسام مستويات مرتفعة من هرمون تستوستيرون إذا أخذوا المنشطات ، ولكن يمكن أن يكون هرمون التستوستيرون المرتفع علامة على مشاكل في الغدة الكظرية أو سرطان الخصية. يمكن أن يسبب هرمون التستوستيرون العالي أيضًا البروستاتا الموسعة.
يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هرمون تستوستيرون أن يكون لديهم أعراض مثل حب الشباب أو السلوك العدواني أو تقلبات المزاج أو الأرق. قد يكون من المغري تعزيز الرغبة الجنسية عن طريق تناول المنشطات أو مكملات هرمون التستوستيرون دون وصفة طبية ، ولكن يمكنك رؤية عدد الحيوانات المنوية المنخفضة إذا كانت مستويات هرمون تستوستيرون مرتفعًا جدًا.
العلاقة بين هرمون التستوستيرون والبروستاتا
مع انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون مع تقدم العمر ، تزداد البروستاتا. وفقًا لـ MedlinePlus ، فإن البروستاتا الموسعة شائعة جدًا بين الرجال المسنين لدرجة أن 90 ٪ من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا لديهم تضخم البروستاتا الحميد (BPH). العلاقة بين هرمون تستوستيرون ونمو البروستاتا معقدة ، وفقا لمقال 2014 في المجلة الآسيوية لعلم الأندرولوجيا. يمكن أن تساعد أدوية حجب الأندروجين التي تقلل من إنتاج هرمون تستوستيرون في تقليص البروستاتا وتحسين أعراض البول المرتبطة بـ BPH. وبالمثل ، فإن علاج هرمون تستوستيرون للأشخاص الذين يعانون من انخفاض هرمون تستوستيرون يمكن أن يحفز نمو البروستاتا.
يعتقد بعض الباحثين أن ديهيدروتستوستيرون (DHT) قد يكون مسؤولاً جزئياً عن تطوير BPH. كل يوم ، يتم تحويل حوالي 10 ٪ من هرمون تستوستيرون إلى DHT ، ويؤدي إنتاج DHT في البروستاتا إلى نموه. إذا كان لديك مستويات هرمون تستوستيرون مرتفعة ، فهذا مزيد من هرمون تستوستيرون يمكن تحويله إلى DHT. أدوية مثل فيناسترايد تقلل من حجم البروستاتا عن طريق منع تحويل هرمون التستوستيرون إلى DHT.
ومع ذلك ، فإن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفع أو DHT ليست السبب الوحيد لـ BPH. اقترح مقال 2019 في مراجعات الطب الجنسي أن الالتهاب يلعب دورًا رئيسيًا في BPH. يمكن أن يكون سبب هذا الالتهاب بسبب الالتهابات ، وارتفاع الكوليسترول ، ومتلازمة التمثيل الغذائي.
الحفاظ على مستويات هرمون تستوستيرون في نطاق صحي
إن وجود مستويات هرمون تستوستيرون أعلى بشكل طبيعي (ولكن ليس مرتفعًا بشكل غير طبيعي) يميل إلى أن تكون مرتبطة بصحة أفضل ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 في التداول. تابع الباحثون أكثر من 11000 رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا لمدة 10 سنوات ووجدوا أن الرجال الذين لديهم أعلى مستويات هرمون تستوستيرون كان لديهم خطر أقل بنسبة 41 ٪ من الوفاة من أي سبب مقارنة مع أولئك الذين لديهم أدنى هرمون تستوستيرون. كانوا أيضًا أقل عرضة للموت من أمراض القلب أو السرطان.
(إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تقتل مستويات هرمون تستوستيرون.)
يمكن أن يتراوح مستوى هرمون تستوستيرون الطبيعي بين 193 و 824 نانوغرام/ديسيلتر (نانوغرام لكل ديسيليتر) ، حتى يتمكن طبيبك من تقديم حلول مثل علاج هرمون تستوستيرون إذا انخفضت مستويات هرمون تستوستيرون دون هذا النطاق. يمكنك بشكل طبيعي زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق الحفاظ على نظام غذائي منخفض الدسم والذي يكون منخفضًا في الأطعمة المصنعة ، والحد من الكحول ، والتوقف عن التدخين ، والحصول على نوم كاف ، وممارسة 150 دقيقة في الأسبوع.
إذا قال طبيبك أن لديك مستويات مرتفعة من هرمون تستوستيرون ، فقد تحتاج إلى اختبار إضافي لاستبعاد الأورام في الخصيتين أو الغدد الكظرية. قد يكون لدى بعض الأشخاص مستويات هرمون تستوستيرون عالية وراثياً ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى. يجب أن تكون صادقًا أيضًا مع طبيبك حول استخدام الستيرويد لأنه لا يرفع فقط بشكل مصطنع هرمون تستوستيرون ولكن قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكبد.