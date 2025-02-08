كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع هرمون تستوستيرون على البروستاتا

هرمون تستوستيرون هو الهرمون الرئيسي لدى الرجال المسؤولين عن صنع الحيوانات المنوية ، وتنظيم الدافع الجنسي ، والحفاظ على كتلة العضلات وعظام. وفقًا للمستشفى لإجراء عملية جراحية خاصة ، تبدأ مستويات هرمون تستوستيرون في الانخفاض بنسبة تصل إلى 2 ٪ كل عام في سن الأربعين ، مما يعني أن ما يصل إلى ثلث الرجال قد يعانون من مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة بعد سن 45. انخفاض كتلة العضلات والعظام ومشاكل مع الاكتئاب.

في حين أن انخفاض هرمون التستوستيرون شائع في كبار السن من الرجال ، فإن هرمون التستوستيرون العالي بشكل طبيعي أقل شيوعًا. قد يرى لاعبو كمال الأجسام مستويات مرتفعة من هرمون تستوستيرون إذا أخذوا المنشطات ، ولكن يمكن أن يكون هرمون التستوستيرون المرتفع علامة على مشاكل في الغدة الكظرية أو سرطان الخصية. يمكن أن يسبب هرمون التستوستيرون العالي أيضًا البروستاتا الموسعة.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هرمون تستوستيرون أن يكون لديهم أعراض مثل حب الشباب أو السلوك العدواني أو تقلبات المزاج أو الأرق. قد يكون من المغري تعزيز الرغبة الجنسية عن طريق تناول المنشطات أو مكملات هرمون التستوستيرون دون وصفة طبية ، ولكن يمكنك رؤية عدد الحيوانات المنوية المنخفضة إذا كانت مستويات هرمون تستوستيرون مرتفعًا جدًا.