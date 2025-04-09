كيف يمكن أن يؤثر الطقس على مراهنات ماجستير 2025

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من المقرر أن يبدأ الماجستير في 2025 يوم الخميس 10 أبريل ، وبنظره ، ستكون الطبيعة الأم في أفضل سلوك لها في أوغوستا الوطنية.

قد يكون ذلك أخبارًا مخيبة للآمال لمشجعي الجولف الذين يتمتعون بالفوضى التي يمكن أن تأتي مع أساتذة ممطرون ، مثل الشخص الذي فاز به داني ويليت في عام 2016 ، لكنك لن تسمع الكثير من الشكوى من التوقعات للأيام الأربعة المقبلة في أوغستا.

دعونا نلقي نظرة على ما تخبئه الطبيعة الأم بالنسبة لنا هذا الأسبوع:

الخميس 10 أبريل

يجب أن تكون بداية رائعة للماجستير ، مع سماء مشمسة زرقاء تحية اللاعبين والرعاة صباح الخميس.

يمكن أن يكون هناك بعض الغيوم تتدحرج في وقت لاحق من اليوم ، ولكن لا يوجد شيء مشؤوم.

يبدو أن درجات الحرارة مقبولة تمامًا ، حيث من المتوقع أن يكون الصباح حوالي 53 درجة فهرنهايت قبل أن نتجه نحو 70 مع الغداء.

لم يكن هناك الكثير من الرياح التي تنبأ بها يوم الخميس ، على الرغم من أن فترة ما بعد الظهر يمكن أن ترى عواصف تصل إلى 20 ميل في الساعة.

الجمعة 11 أبريل

كان هناك بعض القلق بشأن الطقس ليوم الجمعة في وقت سابق من الأسبوع ، ولكن يبدو أن هذا قد استقر الآن.

لا تزال هناك فرصة بنسبة 15 ٪ ، سنرى بعض الأمطار خلال الجولة الثانية ، لكن هذا أكثر ودية مما بدا عندما ظهرت التنبؤات لأول مرة قبل يومين.

ستكون درجات الحرارة أيضًا أكثر برودة من يوم الخميس ، ومن المحتمل أن يكون هناك رطوبة عالية خلال الصباح.

من المتوقع أيضًا أن يكون هناك ارتفاع في سرعة الرياح ، ولكن لا شيء ملحوظ.

إذا كان هذا هو أسوأ طقس في البطولة ، فليكن ذلك.

السبت 12 أبريل

قد يكون صباح السبت رماديًا ورطبًا قليلاً ، ولكن لا يوجد هطول في التوقعات وينبغي أن تكون درجات الحرارة مريحة جدًا في الخمسينيات من القرن الماضي.

سوف تتحسن الأمور فقط من هناك.

من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة بينما تنخفض الرطوبة طوال اليوم ، مع شمس الشمس حتى تنتهي اللعب في المساء.

من الخطر بعض الشيء التنبؤ بالرياح أكثر من بضعة أيام ، ولكن في الوقت الحالي ، يبدو أن النسيم غير ملحوظ.

الأحد 13 أبريل

الأحد يبدو أنه سيكون لوحة.

سوف تحوم درجات الحرارة حوالي 50 درجة في الصباح ، لكن الشمس ستسخن الأمور إلى ما يقرب من 70 درجة بحلول الوقت الذي يأخذ فيه القادة المسار.

من المتوقع أن تحوم الرياح حوالي 7 ميل في الساعة.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.