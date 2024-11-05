كيف ينبغي أن ينفق ميتس ثروات ستيف كوهين في وكالة MLB المجانية

سان أنطونيو – لن نحمل مالك ميتس ستيف كوهين على أمله / هدفه الأصلي للفوز ببطولة في سنواته الخمس الأولى. ليس مع مرور عام واحد فقط. حتى مع منحنى الملياردير المعتاد لدينا، فإن هذا لن يكون عادلاً.

لكننا نحب مدى وضع فريق ميتس الجيد لعام 2025، المعروف أيضًا باسم السنة الخامسة.

من المؤكد أن فريق ميتس يمتلك حاليًا 40 بالمائة فقط من التناوب، وربما لا يمتلك حتى هذا القدر من الثيران. وبطبيعة الحال، فإن أفضل لاعب لديهم، بيت ألونسو، هو وكيل حر.

نعم، لديهم الكثير من العمل للقيام به، لكن اللوحة نصف الفارغة تناسبهم جيدًا. يحتوي سوق الوكلاء الحر على نجوم مؤثرين، والأكثر من ذلك، أنهم أشخاص يناسبونهم. على وجه الخصوص، هناك الكثير من الرماة المبتدئين الجيدين والممتازين الذين أصبحوا الآن وكلاء أحرار.

وقال رئيس البيسبول ديفيد ستيرنز عن هذا السوق: “أعتقد أن هناك بعض الخيارات هناك”.

بعد مشاهدة ستيرنز وهو يمارس السحر في عامه الأول، وهو العام الذي كان من المفترض أن يكون انتقاليًا، نشعر بالرضا تجاه القيادة. لقد أنفق أقل من 100 مليون دولار (تغيير الجيب وفقًا لمعايير MLB) وقام بتحسين الفريق من المروع إلى الخطير تمامًا. بالنظر إلى مفاتيح القبو، يمكنه التنظيف.

لا يضر أن كوهين هو أغنى مالك، أو بالتأكيد أنه يريد الفوز بشدة بما يكفي لدرجة أنه على استعداد لتحمل ضربة مالية. وبما أنني لا أحب شيئًا أكثر من إنفاق أموال الآخرين، فإليك خطتي:

1. اذهب إلى سوتو

لا أعتقد أن هذا يحتاج إلى اقتراحه على كوهين، لأنه معروف عنه أنه يسعى للأفضل في كل ما يجمعه (الفن بالتأكيد). لم يخاطب ستيرنز سوتو بشكل مباشر يوم الاثنين، ولكن على الرغم من أنه لا يُعتقد أنه يحب العقود الكبيرة للوكلاء الأحرار النموذجيين الذين يقتربون من سن 30 عامًا، فإن سوتو يبلغ من العمر 26 عامًا وأظهر ستيرنز أنه على استعداد لبذل قصارى جهده من أجل الشاب البالغ من العمر 25 عامًا. يوشينوبو ياماموتو، توقف عند 325 مليون دولار (بالإضافة إلى رسوم النشر ونفقات النقل) فقط بعد أن أصبح من الواضح أن ياماموتو يفضل الانضمام إلى دودجرز شوهي أوهتاني.

بينما كان كوهين مهذبًا بعدم اللعب مع نجم يانكيز آرون جادج، فتح سوتو الباب علنًا أمام “جميع الفرق الثلاثين”، كما قال بعد كارثة بطولة العالم الخامسة. وبينما أخبر أحد الأشخاص في يانكيز صحيفة The Post أن الانتقال من يانكيز إلى ميتس سيمثل “إثارة ضجة” لسوتو، لا يمكننا أن نفترض أن سوتو يشعر بنفس الشيء.

نحن نعلم أنه يحب نيويورك بشكل عام، ويحب أن يكون يانكي (على الرغم من أنه ليس بنفس القدر الذي يحبه جيريت كول بوضوح)، ويبدو أنه يحب بشكل خاص نداء الأسماء في Bleacher Creature. ولكن كانت هناك بعض المطبات في ذا برونكس، وليس هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يفكر بجدية في ميتس.

2. اذهب إلى Pete Alonso أو Christian Walker للقاعدة الأولى

لا حرج في إرضاء القاعدة الجماهيرية، ومن المؤكد أن عودة ألونسو، بطل أكتوبر الذي حقق نجاحًا أكبر من أي لاعب في الدوري الوطني منذ ظهوره لأول مرة في عام 2019، ستفعل ذلك بالتأكيد. يصبح ووكر أقل جاذبية بعض الشيء لأنه تلقى أيضًا عرضًا مؤهلاً من Diamondbacks. لكنه أصبح أرخص وهو لاعب أساسي ممتاز يتمتع بقوة كبيرة (ليس بحجم بيت، ولكنه كبير جدًا).

3. إذا لم يحصلوا على ألونسو أو ووكر، فكر في أليكس بريجمان

إنه لاعب رائع في جميع النواحي وسيساعد دفاعهم المتوسط. وقال ستيرنز إن فريق ميتس يعتقد أن النجم الناشئ مارك فينتوس يمكنه لعب القاعدة الثالثة أو القاعدة الأولى، مما يمنحهم خيارات إضافية.

4. وقع على واحدة من كوربن بيرنز أو ماكس فرايد

نحن لسنا صعب الإرضاء، نحن جيدون في أي منهما. يعتبر بيرنز أكثر متانة (حسنًا، إنه أكثر متانة من أي شخص آخر في هذا الجانب من لوجان ويب)، لكن فرايد أيضًا يتمتع بموهبة كبيرة ويجب أن يكلف أقل قليلاً. قال ستيرنز إنهم لا يحتاجون بالضرورة إلى إضافة رجل “يحمل اسم العلامة التجارية”، وقد نجوا بدون الآس الواضح هذا الموسم، ووصلوا إلى NLCS وتغلبوا بالفعل على دودجرز في مباراة واحدة أكثر من يانكيز. لكنها بالتأكيد لا تؤذي.

5. قم بالتوقيع على لاعبين آخرين على الأقل، بدءًا من Sean Manaea

لن يقبل Manaea العرض المؤهل (وربما لن يفعل ذلك أيضًا لويس سيفيرينو) لكنه أوضح أنه يرغب في العودة بعد ظهوره باعتباره اللاعب الفعلي في النصف الثاني من العام الماضي. إنه يحب نيويورك، ونحن نحب هذا النوع من الرجال. ثم وقع على أحد جاك فلاهيرتي، أو يوسي كيكوتشي، أو نيك مارتينيز، أو سيفيرينو، أو ماثيو بويد، أو نيك بيفيتا، أو نيت إيوفالدي. قال ستيرنز عن المبتدئين: “المضاعفات هي ما أسعى إليه”. “كم عدد المضاعفات، لست متأكدا بعد.”

6. قم بالتوقيع أو التبادل مع لاعب وسط

قال ستيرنز إن بإمكانهم القيام بذلك عبر الوكالة الحرة أو التجارة. يتم توفير لويس روبرت الموهوب للغاية من خلال فريق White Sox الذي سجل الأرقام القياسية، ولكن بينما يعتقد البعض أنه سيكون من الأفضل اللعب مع منافس، أقترح الانتظار لرؤيته يلعب بشكل أقرب إلى إمكاناته قبل الانتقال إلى هناك. سأرى ما إذا كان سيدريك مولينز متاحًا من الأوريولز. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا لا أعارض إعادة هاريسون بادر.

حسنًا، الآن بعد أن أنفقت أكثر من مليار دولار من أموال شخص آخر، فقد اكتملت مهمتي. مهلا، أعرف أنني الجشع. لكن فريق دودجرز، الفريق الذي يهدفون إليه، أنفق مليار دولار في الشتاء الماضي، وقد نجح الأمر بشكل جيد بالنسبة لهم.