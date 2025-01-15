لاتسيو يطرد الصقار خوان بيرنابي بسبب صور القضيب بعد الجراحة

لقد كانت خطوة مغرورة بعض الشيء من قبل الرجل المكلف برعاية تميمة النسر لفريق لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

نشر خوان بيرنابي، صقار النادي، صورًا بعد العملية بالإضافة إلى مقاطع فيديو لأعضائه التناسلية بعد إجراء عملية جراحية لتكبير القضيب على حسابه الخاص على Instagram، مما دفع أنصار لاتسيو الذين تابعوه إلى التقاط لقطة شاشة للمنشور ومشاركته علنًا.

كان بيرنابي، 56 عامًا، صقارًا في لاتسيو على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث كان يقوم بدور الرجل الذي يعتني بنسر أوليمبيا الذي يحلق فوق ملعب أوليمبيكو قبل كل مباراة على أرضه.

وبعد هذا الجدل، انفصل النادي عن بيرنابي المبهرج، الذي ادعى في مقابلة إذاعية مع برنامج “لا زانزارا” على راديو 24 في إيطاليا أن “العري أمر طبيعي” دون أن يظهر أي ندم على أفعاله.

وقال لاتسيو في بيان: “نحن والرمز التاريخي للنسر، لم يعد من الممكن أن نرتبط بشخص جعل بسلوكه استمرار أي علاقة مستحيلا”.

لم يكن برنابي خجولًا بشأن الإجراء أو أسبابه أو حقيقة أنه لا يشعر بأي ندم على نشر الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

“لم أندم أبدًا على أي شيء، ناهيك عن القيام بشيء له غرض طبي”، أصر برنابي في برنامج “لا زانزارا”، وفقًا لما ذكرته صحيفة أثليتيك. “بالنسبة لي، العري أمر طبيعي. لقد نشأت في عائلة منفتحة من علماء الطبيعة. لا أفهم ما هو الإباحي في الصورة”.

أما بالنسبة للإجراء نفسه، فقد ادعى برنابي أنه أجراه “لزيادة أدائي الجنسي” وأنه “نشط للغاية”.

لم تكن مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي هي المرة الأولى التي يكون فيها برنابي تحت المجهر.

تم إيقافه من قبل لاتسيو في عام 2021 بعد أن تم تصويره وهو يؤدي التحية الفاشية بعد مباراة مع إنتر ميلان ثم يردد “Duce، Duce” وهي عبارة استخدمها الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني.

قال الصقار السابق الآن “أنا معجب به كثيرًا” عندما كان يناقش موضوع موسوليني، وقال إن العمل في لاتسيو كان “شرفًا” وأنه “يجعلني أشعر بمزيد من الرجولة”.