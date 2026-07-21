لاعب الريدز كاليب فيرغسون ينزع أحشاء الحكم لكونه في الطريق: “الأم السمينة – كير”

ابتعد عن الطريق يا أزرق

لم يتقن لاعب الريدز كاليب فيرجسون كلماته بعد أن قام الحكم بيل ميلر بعرقلة أحد اللاعبين، مما أدى إلى تحويل ما كان ينبغي أن يكون ضربة أرضية إلى أغنية فردية في خسارة سينسيناتي 8-0 أمام مارينرز.

“أيها الملك الفظ، ابتعد عن الطريق. يبدو أن فيرجسون قال: “أيها الملك السمين”.

كان فيرجسون على بعد ضربة واحدة من إنهاء الشوط السابع الكئيب في وقت وقوع الحادث بعد أن سجل سياتل ستة أشواط في الشوط الأول منه وبيرس جونسون ليحول الثغرة 1-0 إلى عجز 7-0.

ضرب لاعب مارينرز الأيمن فيكتور روبلز ضربة أرضية ناعمة باتجاه الجانب القصير من القاعدة الثانية، مع محاولة لاعب القاعدة الثاني إدوين أرويو القيام باللعبة ولكنه اصطدم بميلر بدلاً من ذلك.

تم إطلاق الكرة بعد ذلك لمنح عدائي مارينرز الضربات الركنية، لكنهم في النهاية لم يسجلوا عندما ضرب الضارب التالي، لوك رالي، على ثلاث ملاعب.

التقطت الكاميرات فيرجسون وهو يتحدث بصوت عالٍ عن ميلر بينما كان يواجه الحكم وينتظر الحصول على الكرة.

أدى الحادث إلى تفاقم مزاج فيرجسون بعد أن تخلى عن إحدى البطولات الأربع الكبرى أمام كال رالي في ثاني ضربة له في اليوم ليمنح سياتل التقدم 7-0.

في خطوة فاجأت مدير رالي ومارينرز دان ويلسون، تلقى فيرجسون تعليمات بالسير عمدًا دومينيك كانزون للوصول إلى رالي.

وقال تيري فرانكونا، مدير الريدز: “الوضع ليس مريحًا في كلتا الحالتين”. “بقول ذلك، سأفعل ذلك في كل مرة. علينا أن نحاول منعهم من تسجيل المزيد. ثانيًا وثالثًا، رجل (كانزون) مع (.993) OPS ضد اليسار، سيتعين علينا اللعب في الملعب.”

تم سحب فيرغسون بعد إضراب رالي، وأنهى يومه بعد أن سمح بثلاث ضربات، وجريتين، ومشي واحد يمتد على مرحلتين، مما أدى إلى تضخيم عصره إلى 3.98.

أدت الخسارة إلى انخفاض فريق الريدز إلى 45-54 ويحتل المركز الأخير في الدوري الوطني المركزي.

على الجانب المشرق، وقع فريق الريدز مؤخرًا على لاعبه الصاعد تشيس بيرنز لمدة سبع سنوات بقيمة 105 ملايين دولار، وهو أكبر عقد لرامي في تاريخ الفريق.