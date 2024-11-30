لاعب الوسط الجديد ليس حلاً سريعًا للعمالقة

هل تتذكر متى – قبل أقل من أسبوع – عندما قال مالك نابرز، “إنه ليس لاعب الوسط” بعد الخسارة التاسعة في أول 11 مباراة في مسيرته مع العمالقة؟

نابرز لا يحصل على المال في كل شيء – قائلاً إنه لا يهتم بالتمريرات المسقطة بعد الخسارة العاشرة في أول 12 مباراة له في دوري كرة القدم الأمريكية بدت سخيفة – لكن ادعاءه بأن ما يعانيه العمالقة يتجاوز لاعبًا واحدًا كان أقرب إلى إصبع القدم. اضغط على الاستقبال على الهامش، بقدر الدقة الدقيقة.

بالطبع، يتعلق الأمر باللاعب الوسطي عندما يتعلق الأمر بتحليل سبب تراجع هذا الامتياز إلى هاوية الضعف والحماقة في اتحاد كرة القدم الأميركي.

ومع ذلك، لا يتعلق الأمر كله باللاعب الوسطي، على الرغم من أنه من الواضح أن العمالقة ليس لديهم لاعب وأن العثور على الشخص التالي في الصف يجب أن يكون الأولوية القصوى، بمجرد أن تحدد الملكية ما إذا كان المدير العام جو شوين سيتم تكليفه بهذا البحث و إذا تم منح المدرب الرئيسي بريان دابول مهمة تشكيل لاعب الوسط هذا.