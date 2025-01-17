لاعب نيكس الثمين أتشيوا واثق من أنه “مدافع النخبة”

Achiuwa الثمينة لم تبدأ. لكنه انتهى.

وعزز الأداء يوم الأربعاء ضد 76ers ثقته.

قال بعد أن جمع ثلاث كتل في فوز نيكس 125-119 في الوقت الإضافي: “أنا مدافع من النخبة”. “لا أعتقد أنني يجب أن أقول ذلك.”

مع تأجيل كارل أنتوني تاونز بسبب إصابة في الإبهام، لعب أتشيوا، احتياطي نيكس الوحيد في الملعب الأمامي خلف جيريكو سيمز، كل الثواني باستثناء بضع ثوانٍ من الربع الرابع والوقت الإضافي.

لقد كان المحفز على طول الامتداد من خلال ارتداده وحماية الحافة وحضوره العام في الطلاء.

قال أتشيوا إن المفتاح هو إجبار فريق Sixers على الانحراف عن خطتهم الواضحة الخاصة بـ Tyrese Maxey أو Paul George.

قال أتشيوا: “كانوا يذهبون إلى رجلين فقط”. وأضاف: “بالنسبة لي، كان السؤال هو كيف يمكننا إخراج الكرة من أيدي هؤلاء الرجال؟ اجعل شخصًا آخر يلعب مسرحية.

كان هناك تحذير كبير – لم يكن لدى سيكسرز جويل إمبييد أو أندريه دروموند، تاركين غيرشون يابوسيلي الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 أقدام كمركز لهم – لكن ملعب نيكس الأمامي يلعب يوم الأربعاء، وهو علامة استفهام كبيرة بدون كات، لم يكن ضارًا.

ساهم سيمز بـ 23 دقيقة قوية بستة لوحات هجومية. لقد تعثر قليلاً بسبب مشكلة كريهة، لكن الدفاع والارتداد كانا إيجابيين.

إن قدرة Sims على الدفاع عن لعبة البيك آند رول تمنح نيكس مظهرًا مختلفًا عن تغطية الهبوط الخاطئة في كثير من الأحيان مع Towns في التشكيلة.

لكن أتشيوا، الذي يبلغ من العمر 6-8 سنوات فقط وهو مهاجم قوي تقليديًا، تولى المسؤولية يوم الأربعاء عندما كان الأمر أكثر أهمية.

قام بتجميع ما يلي في الدقيقتين الأخيرتين من التنظيم بالإضافة إلى الوقت الإضافي:

كتلة على محرك Maxey، وكتلة قريبة على محرك Maxey لربط اللعبة (كان يطلق عليها اسم هدف المرمى)، وكتلة ثانية على محرك Maxey، ورمية الكرة البهلوانية لأعلى ولأسفل.

“” لقد كان مجرد قراءة المباراة. قال أتشيوا: “الكرة ستذهب إلى رجلين (في فريق سيكسرز)”. “أنا لست الأطول، خاصة إذا كنت ألعب في المركز الخامس. أنا لست الأطول في المركز. لكنني أحاول استخدام سرعتي وذراعي. لقد حصلت على أذرع طويلة حقًا. القدرة على قراءة المباراة وتوقيت اللقطة.

وهذا أمر مهم بالنسبة للمستقبل القريب لنيكس، وليس فقط الماضي القريب في فيلادلفيا.

تاونز، الذي تم إدراجه على أنه مشكوك فيه في مباراة ليلة الجمعة ضد تيمبروولفز، يعاني من ألم متقطع في الركبة وإصابة في الإبهام في يده التي تطلق النار.

كما ذكرت صحيفة The Post، كشفت الاختبارات التي أجريت على إبهام تاونز عن شريحة عظمية مع التواء.

وفقًا لأحد المصادر، اعتبرت الجراحة غير ضرورية، والخطة هي عودة تاونات بمجرد أن ينحسر التورم.

أوضح خبيران طبيان لصحيفة The Post كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا – كيف يمكن للبلدات الاستمرار في اللعب بينما تلتئم شريحة العظام دون جراحة.

قال دانييل كابلان، جراح العظام الرياضي في جامعة نيويورك لانجون هيلث: “يمكن أن تكون شريحة العظام أحد شيئين”. “يمكن للمرء أن يكون حيث يرتبط الرباط الذي التوى به (بالعظم) في إبهامه. … سيكون ذلك أمرًا أكبر لأنه يعني أن الرباط سيكون غير مستقر. سيكون هذا شيئًا يتطلب عملية جراحية.

“ولكن بما أنه يبدو أن الجراحة ليست ضرورية، فهذا يعني أنها نوع آخر من إصابات شريحة العظام، حيث إنها في الحقيقة مجرد شريحة من تأثير العظم، على الأرجح. وفي هذه الحالة، لا ينبغي أن يغير ذلك نظرته العامة بشكل كبير. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التورم وربما يستغرق وقتًا أطول قليلاً حتى يختفي ويصبح جاهزًا.

وافق دانييل أ. سيجرمان، جراح عظام اليد والأطراف العلوية في Hackensack Meridian Health، على تقديم جدول زمني عام للشفاء.

“إذا كانوا يقولون إنه لا يحتاج إلى عملية جراحية أو أنه لا يحتاج إلى أي علاج أكثر قوة، فمن المرجح أن يكون الإبهام مستقرًا. وقال سيجرمان: “يجب أن تشفى الأنسجة الرخوة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”. “إذا كان لدى شخص ما ثبات جيد لإبهامه دون أي إصابة كبيرة في الأربطة، فسيتم التعامل مع شريحة عظمية صغيرة تمامًا مثل الالتواء. قد تكون التواءات الأصابع مزعجة. من المؤكد أنها يمكن أن تكون مؤلمة ويمكن أن تتصرف. يمكن أن تسبب تصلبًا بمرور الوقت. ولكن بشكل عام، إذا نظرت إلى جميع الوافدين، فستجد أنهم سيعودون إلى معظم الأنشطة في غضون أسابيع قليلة.

لم يعالج سيجرمان ولا كابلان تاونز أو يطلعوا على سجلاته الطبية.

لقد لعب تاونز وغاب عن المباريات بعد أن تم إدراجه على أنه مشكوك فيه، لذا فإن حالة إصابته ليوم الجمعة – المحددة تقنيًا بـ 50/50 – ليست مؤشرًا كبيرًا.

ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو أنه يمكن تحفيز Towns للعب دور Timberwolves، امتيازه السابق.

بغض النظر، سيحتاج نيكس إلى المزيد مما رأوه من أتشيوا في مركز ويلز فارجو.

سيكون ذلك أكثر صعوبة بالنسبة له ولسيمز ضد رودي جوبيرت من مينيسوتا.

“لقد كان موسمًا متقلبًا بالنسبة لي فقط من حيث التعرض للأذى، والعودة، واللعب قليلاً، واللعب كثيرًا. قال أتشيوا، الذي غاب عن أول 20 مباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة: “هناك الكثير من الأشياء بينهما”. “(لكن) إذا كنت تعرف كيف تلعب، فأنت تعرف كيف تلعب. المركز، القوة إلى الأمام – مهما كانت الحالة.