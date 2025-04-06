لا تتغاضى عن هذه الأخطاء الشائعة عند صنع شحم الطيور DIY

تعد مشاهدة الطيور من الأشجار إلى المغذيات خارج نافذتك واحدة من أكثر تجارب الحياة ممتعة. ولكن يمكن أن تكون التسلية باهظة الثمن ، مع ارتفاع أسعار البذور والشحم بسبب مزيج من الجفاف ، وارتفاع تكاليف الوقود لنقلها إلى المتاجر ، وبالطبع التضخم. قد يجعلك هذا يتساءل عما إذا كان يمكنك DIY كتل الشحم الخاصة بك لإطعام أصدقائك في الهواء الطلق. يمكنك بالتأكيد. هذه العملية ، على الرغم من فوضوي ، يمكن أن تكون مرضية للغاية. ولكن وفقًا لتشاد ويتكو ، فإن منسق بيولوجيا الطيور مع جمعية أودوبون الوطنية ، باستخدام بذور منخفضة الجودة ، تضم مكونات غير آمنة تذوب في الطقس الدافئ ، وتعليق المغذيات في البقع الخطرة هي أخطاء شائعة لا ينبغي أن تغفلها عند صنع شهود الطيور DIY.
وقال ويتكو لـ House Digest خلال مقابلته الحصرية: “عندما يتم إعدادها وصيانتها بشكل صحيح ، تعد Suet طريقة ممتازة لجذب ودعم الطيور خلال الأشهر الباردة ، مما يوفر فرصًا لمراقبة الطيور والتصوير الفوتوغرافي في مساحتك الخارجية”. “ومع ذلك ، مثل البذور أو الرحيق ، ينبغي النظر إلى الشحم على أنه مكمل للنباتات الأصلية ، التي لا توفر فقط الطعام ولكن أيضًا ملجأ وحماية وأماكن لتجولها ، وتربيها”. إذا كنت تفكر في صنع شحم DIY ، فقد ترغب في التوجه إلى حضانتك المحلية أولاً لأن النباتات الأصلية مثالية لجلب الطيور إلى فناءك. للعثور على الأنواع المناسبة لمنطقتك ، جرب قاعدة بيانات Audubon Native Plants. وفقًا لـ Witko ، تقدم المنظمة أيضًا “مجموعة واسعة من البذور والأعلاف والشحم التي يمكن أن تدعم الطيور وجذب مجموعة متنوعة من الأنواع”.
تجنب المكونات ذات الجودة المنخفضة التي لا يمكنها الوقوف إلى درجات حرارة أكثر دفئًا
تتضمن معظم وصفات الشحم DIY خلط بذور الطيور مع شحم الخنزير المذاب أو الدهون المقدمة ، مع خيار إضافة علاجات مثل الفاكهة المجففة أو المكسرات قبل تشكيلها في المربعات أو السجلات. في مقابلته الحصرية مع House Digest ، قال تشاد ويتكو إنه من المهم اختيار مكوناتك بناءً على الوقت من العام ودرجات الحرارة المتوقعة. “التوقيت مهم. الشحم هو الأفضل خلال الأشهر الباردة عندما تحتاج الطيور إلى طاقة إضافية للبقاء دافئًا” ، أوضح. “لا ينصح ببعض وصفات DIY لدرجات حرارة في الهواء الطلق التي تتجاوز 50 درجة لأن المكونات يمكن أن تتحول إلى زناد أو يذوب حيث يمكن أن يتلف الدهون المتساقطة العزل الطبيعي على ريش الطيور أو يتسبب في تعثر الطيور الأصغر.”
هناك خطأ شائع آخر يرتكبهم الناس عند خلط شحم الطيور DIY يستخدم المكونات الخاطئة. “استخدم مجموعة متنوعة من البذور عالية الجودة لجذب أنواع الطيور المختلفة” ، أوصى Witko. “تعتبر بذور عباد الشمس ذات الزيت الأسود أفضل خيار شامل لأكبر مجموعة متنوعة من الطيور أو إضافة Nyjer ، والتي تسمى أحيانًا Thistle ، للينتش.” بسعر 0.10 دولار فقط للأونصة ، تعد كيس 25 رطلاً من طعام الطيور البرية في Wagner من Wagner خيارًا فعالًا من حيث التكلفة مع الآلاف من المراجعات الخمس نجوم. إذا كنت لن تستخدم كل ذلك على الفور لصنع كمية كبيرة من شحم DIY ، تذكر تخزين بذور الطيور في حاوية محكمة الإغلاق الموجودة في مكان بارد وجاف. جنبا إلى جنب مع الحفاظ على طعمة لفترة أطول ، وهذا يمنع أيضا المخلوقات غير المرغوب فيها من تدمير بذرك.
الحفاظ على مغذيات الطيور الخاصة بك بشكل جيد وبالقرب من النباتات الأصلية
بمجرد قيامك بإنشاء كتل الشحن الخاصة بك ، لدى Chad Witko بعض نصائح السلامة. وقال لـ House Digest خلال مقابلته الحصرية: “قلل من خطر تصادم النوافذ عن طريق وضع مغذيات الطيور على بعد أقل من 3 أقدام أو أكثر من 10 أقدام من منزلك ، ومن خلال إيقاف الإضاءة الزائدة أثناء ترحيل الربيع والخريف”. جنبا إلى جنب مع تعليق مغذيات الطيور في المكان الصحيح ، يوصي عالم الطيور قضاء القليل من الوقت الإضافي في إعدادها. “قلل من السناجب أو القوارض التي تصبح مشكلة من خلال وضع وحدة تغذية الشحم فوق عمود مضاد للسنجاب مع حاجز أو تعليق وحدة تغذية أخرى فوق هذا الإعداد” ، أوصى. متوفر بعدة ألوان واثنين من الأحجام المختلفة ، يعد Bredator Guard Squirrel Jeirrel خيارًا رائعًا قد ترغب في مراعاته.
قال ويتكو أيضًا أنه يجب عليك تنظيف مغذيات الطيور بشكل متكرر. “إن التنظيف المنتظم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بيئة صحية للطيور. يجب غسل مغذيات الشحم مع كل إعادة ملء باستخدام الصابون والماء”. يمكن أن يؤدي إهمال تنظيف مغذيات الشحم بانتظام إلى نمو العفن.
وفقًا لـ Witko ، هناك شيئان آخران يجب أن تضعه في الاعتبار إذا كنت تخطط لتغذية الطيور في الفناء الخلفي. وقال: “ستوفر النباتات الأصلية المتنامية موئلًا حيويًا للطيور والملقحات وتساعدها على التكيف والبقاء على قيد الحياة في مواجهة تغير المناخ”. حذر Witko أيضًا من أنه على الرغم من أن خطر انتقال الأنفلونزا إلى مراقبي الطيور منخفضة ، يجب عليك اتباع إرشادات حول سلامة Birdfeeder.