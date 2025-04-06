لا تتغاضى عن هذه الأخطاء الشائعة عند صنع شحم الطيور DIY

تعد مشاهدة الطيور من الأشجار إلى المغذيات خارج نافذتك واحدة من أكثر تجارب الحياة ممتعة. ولكن يمكن أن تكون التسلية باهظة الثمن ، مع ارتفاع أسعار البذور والشحم بسبب مزيج من الجفاف ، وارتفاع تكاليف الوقود لنقلها إلى المتاجر ، وبالطبع التضخم. قد يجعلك هذا يتساءل عما إذا كان يمكنك DIY كتل الشحم الخاصة بك لإطعام أصدقائك في الهواء الطلق. يمكنك بالتأكيد. هذه العملية ، على الرغم من فوضوي ، يمكن أن تكون مرضية للغاية. ولكن وفقًا لتشاد ويتكو ، فإن منسق بيولوجيا الطيور مع جمعية أودوبون الوطنية ، باستخدام بذور منخفضة الجودة ، تضم مكونات غير آمنة تذوب في الطقس الدافئ ، وتعليق المغذيات في البقع الخطرة هي أخطاء شائعة لا ينبغي أن تغفلها عند صنع شهود الطيور DIY.

وقال ويتكو لـ House Digest خلال مقابلته الحصرية: “عندما يتم إعدادها وصيانتها بشكل صحيح ، تعد Suet طريقة ممتازة لجذب ودعم الطيور خلال الأشهر الباردة ، مما يوفر فرصًا لمراقبة الطيور والتصوير الفوتوغرافي في مساحتك الخارجية”. “ومع ذلك ، مثل البذور أو الرحيق ، ينبغي النظر إلى الشحم على أنه مكمل للنباتات الأصلية ، التي لا توفر فقط الطعام ولكن أيضًا ملجأ وحماية وأماكن لتجولها ، وتربيها”. إذا كنت تفكر في صنع شحم DIY ، فقد ترغب في التوجه إلى حضانتك المحلية أولاً لأن النباتات الأصلية مثالية لجلب الطيور إلى فناءك. للعثور على الأنواع المناسبة لمنطقتك ، جرب قاعدة بيانات Audubon Native Plants. وفقًا لـ Witko ، تقدم المنظمة أيضًا “مجموعة واسعة من البذور والأعلاف والشحم التي يمكن أن تدعم الطيور وجذب مجموعة متنوعة من الأنواع”.