لا تدع كونترتوبك تدمر عند صبغ بيض عيد الفصح بهذه النصائح السريعة

عندما تتوقع عيد الفصح كعائلة ، قد تقرر القيام بنشاط خالد: صبغ بيض عيد الفصح. النشاط لا يخلو من أخطاءه. يمكن أن يتناقص التشويق في صباغة بيض عيد الفصح بسرعة عندما تشق الصبغة عناصر أخرى. ملابسك أو أطفالك هي شيء واحد عندما يتعلق الأمر ببقع الصبغة ، لكن كونترتوب شيء آخر. يمكن أن ينتهي الأمر بطيبك الرخامي الجميل والمتلألئ (ومكلف) برقش وردي أو زرقاء في غمضة عين بعد أن يسكب أحد كوب الصبغة أو يسقط بيضة من البيض! الآن أصبح نشاطك العائلي الغريب من الصداع الفوضوي. لتجنب هذا الحادث ، يمكنك حماية كونترتوبك ، واستخدام حاويات الصبغة التي يصعب المولد ، ونقع البيض في التلوين بين عشية وضحاها ، وارتداء القفازات ، وتجرب تقنيات تلوين مختلفة.

نعم ، هناك طرق طبيعية لتزيين البيض لعيد الفصح دون استخدام الصبغة ، ولكن هناك أيضًا شعور بالحنين المرتبط بهذه المجموعة المغطاة المغطاة بالرسوم المتحركة ، وقد ترغب في مواصلة التقليد مع عائلتك. بغض النظر عن نوع الصبغة التي تستخدمها ، ربما لا ترغب في المخاطرة بوجودها على أي سطح ولكن قذائف البيض. اتبع هذه النصائح السريعة للحفاظ على كونترتوب الخاص بك خالية من صبغة خلال نشاط عيد الفصح التالي.