لا تدع كونترتوبك تدمر عند صبغ بيض عيد الفصح بهذه النصائح السريعة

عندما تتوقع عيد الفصح كعائلة ، قد تقرر القيام بنشاط خالد: صبغ بيض عيد الفصح. النشاط لا يخلو من أخطاءه. يمكن أن يتناقص التشويق في صباغة بيض عيد الفصح بسرعة عندما تشق الصبغة عناصر أخرى. ملابسك أو أطفالك هي شيء واحد عندما يتعلق الأمر ببقع الصبغة ، لكن كونترتوب شيء آخر. يمكن أن ينتهي الأمر بطيبك الرخامي الجميل والمتلألئ (ومكلف) برقش وردي أو زرقاء في غمضة عين بعد أن يسكب أحد كوب الصبغة أو يسقط بيضة من البيض! الآن أصبح نشاطك العائلي الغريب من الصداع الفوضوي. لتجنب هذا الحادث ، يمكنك حماية كونترتوبك ، واستخدام حاويات الصبغة التي يصعب المولد ، ونقع البيض في التلوين بين عشية وضحاها ، وارتداء القفازات ، وتجرب تقنيات تلوين مختلفة.
نعم ، هناك طرق طبيعية لتزيين البيض لعيد الفصح دون استخدام الصبغة ، ولكن هناك أيضًا شعور بالحنين المرتبط بهذه المجموعة المغطاة المغطاة بالرسوم المتحركة ، وقد ترغب في مواصلة التقليد مع عائلتك. بغض النظر عن نوع الصبغة التي تستخدمها ، ربما لا ترغب في المخاطرة بوجودها على أي سطح ولكن قذائف البيض. اتبع هذه النصائح السريعة للحفاظ على كونترتوب الخاص بك خالية من صبغة خلال نشاط عيد الفصح التالي.
استخدم تغطية يمكن التخلص منها على كونترتوبك
قبل بدء عملية الصباغة ، قم بتغطية السطح تمامًا بغطاء يمكن التخلص منه. قد يتم إغراءك بإعادة عرض الصحيفة القديمة بهذه الطريقة ، ولكن فكر في بديل ، مثل ورقة الرق. قد يفرك الحبر من الصحيفة وينقل إلى العداد الخاص بك ، خاصة إذا كانت الورقة رطبة. ورقة شهادة جامعية خالية من الحبر وبأسعار معقولة ، ويمكنك فقط رميها عند الانتهاء. إذا لم يكن لديك أي شيء في متناول اليد ، ففكر في أغطية مضادة يمكن التخلص منها مثل أغلفة ويلتون للصناعات القابلة للتصرف أو بطانات مضادة البلاستيك التي يمكن التخلص منها في نيكول.
لا تحتاج إلى استخدام ورقة شهادة جامعية أو شراء أي شيء خاص لحماية العدادات. إذا كان لديك ملابس قديمة أو مناشف أو مفرش فينيل فاينيل أو أي شيء آخر لا تمانع في الحصول على البقع ، فيمكنك استخدام ذلك بدلاً من ذلك. حتى مقلاة ورقة أو حصيرة السيليكون يمكن أن تكون سطح جيد لهذا النشاط الفوضوي. كل ما تستخدمه ، ما عليك سوى تغطية السطح القريب بعناية لتجنب أي انسكابات تلطيخ.
استبدل طقم الصبغة بأدوات المطبخ والكؤوس
هل سبق لك أن نظرت إلى الأسلاك الصغيرة الصغيرة “Dippers” المعبأة في العلامة التجارية PAA وغيرها من مجموعات صباغة البيض التي يتم شراؤها من المتجر؟ إنهم ليسوا الأكثر شهرة ويمكنهم التقاط بسهولة ؛ يمكنك أيضًا أن تفقد قبضتك على العصا وإسقاط البيضة أثناء صبغها. النظر في رمي عصا الغمس واختيار أداة أكثر ثباتا. يمكنك البحث في مطبخك عن خيار بديل لتغمس البيض ؛ يجب أن يعمل البالون الأسلاك الكبيرة. يمكن أن يكون هناك خيار آخر هو مغرفة آيس كريم ، على الرغم من أن ذلك قد يكون من الصعب للغاية الاحتفاظ به في أيدي صغيرة. تعد الملعقة الكبيرة والمنزعة احتمالًا آخر ، ولكن قبل استخدامها ، تأكد من أنه يمكن أن يتلاءم مع الحاوية عند تراجع ، أو قد تبش الصبغة.
الغطاسات الهشة ليست المصدر الوحيد للإحباط. تأتي معظم مجموعات صباغة البيض مع سلسلة من الكؤوس البلاستيكية ، ولكن يمكن بسهولة أن تطردها في عملية الصباغة. فكر في وضع الحاويات البلاستيكية جانباً لشيء آخر ، مثل زراعة الأعشاب في حديقة النوافذ. يمكنك بعد ذلك اختيار حاوية بمزيد من الثقل ، مثل الحاوية المصنوعة من الزجاج. سيكون من غير المرجح أن يكون لديك لحظة “عفوًا” بعد تسرب الصبغة على كونترتوب باهظ الثمن.
دع البيض يجلس في الصبغة بين عشية وضحاها
قد يتم استخدامك لغطس بيضك في الصبغة ، عادةً لمدة 5 دقائق تقريبًا ، ثم سحبها للتهدئة على اللون. بدلاً من غمس البيض والمخاطرة ببلاغ الصبغة في كل مكان ، حاول ترك البيض في التلوين لبعض الوقت – من الناحية المثالية بين عشية وضحاها. سيكونون لونًا جميلًا وعميقًا في الصباح ، وسيكون النشاط أقل فوضى وأكثر متعة.
إليك كيف تفعل ذلك. املأ الجرار الباسون بالصبغة ، وغطس البيض (فوق سطح مغطى) ، ثم اتركها مغمورة في الصبغة. إن ترك البيض ينقع لمدة 12 إلى 15 ساعة على الأقل هو الأفضل للون الغني. إذا كنت تعمل مع البيض الطبيعي ، فإن التبريد أمر لا بد منه ، لذا احتفظ بها في الثلاجة بين عشية وضحاها. أيضًا ، إذا ذهبت إلى هذا الطريق ، فتأكد من صبغ البيض بشكل طبيعي أو استخدام الخل المخلوط مع لون الطعام لضمان سلامة الطعام.
ارتداء قفازات للحراسة ضد نقل الصبغة
يمكن للصبغة أن تلطخ يديك بسهولة ، كونترتوب ، وأي سطح آخر يتلامس معه. قلل من فرص نقل التلوين من يديك إلى كونترتوب من خلال ارتداء القفازات وتشجيع الجميع في عائلتك على القيام بذلك أيضًا. يمكن أن يبقى تلوين الطعام على يديك لمدة 1 إلى 3 أيام ، اعتمادًا على مقدار ما يحصل عليه على السطح ، وكذلك المدة التي تنتظرها لغسلها.
إذا حصلت على تلوين الطعام على يديك ، فغسله مباشرة قبل لمس أي سطح آخر. يمكنك أولاً تجربة الصابون والماء ، ثم إذا لم ينجح ذلك ، فاستخدم منشفة غارقة مع الخل لإزالة الصبغة. يمكنك أيضًا استخدام صودا الخبز كخطاة لطيفة. امزجه ببضع قطرات من الماء وحركه حتى تصنع عجينة.
انظر إلى طرق أخرى لتلوين البيض
ربما تكون فكرة استخدام صبغة بيض عيد الفصح غريب الأطوار ليست جذابة. لماذا لا تختار طريقًا مختلفًا؟ لست مضطرًا لاستخدام الأصباغ التقليدية إذا كنت ترغب في الحصول على بيض ملون في عيد الفصح هذا. استخدم شريط Washi مسبقًا ، مثل شريط Washi Rolls 12 Rolls ، مغطى بالأرانب ، والبيض ، وغيرها من أشكال عيد الفصح من أجل لمسة غريبة. يمكنك أيضًا تغطية البيض في الملصقات أو حتى استخدام مجموعة من العلامات لصنع تصاميم على قذائفها. كل هذه الخيارات أقل عرضة لتلطخ كونترتوب من الصبغة الفعلية.
يوفر المطبخ الكثير من الطرق لك لإعداد بيضك للأرنب ، وقد يفاجئك أن تعلم أن المياه المتوترة من الخضار المسلوقة والمدمجة مع الخل هي مفتاح البيض الساطع. يمكنك استخدام وعاء من البنجر النغم ، متوترة ، لسلسلة من البيض الأحمر والوردي. وفي الوقت نفسه ، فإن الملفوف الأحمر مثالي إذا كان اللون الأزرق هو اللون الذي تتبعه. هل تريد مجموعة من البيض المزخرف المذهل؟ حاول تغطيةهم بريق ، على الرغم من أنك ما لم تشتري بريقًا آمنًا للأغذية ، فلن يكونوا آمنين لتناول الطعام.