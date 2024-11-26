لا تدع Byemageddon القادم يتسلل إلى قائمة أحلامك

الآن بعد أن توجهنا نحو عيد الشكر، لم يتبق سوى أسبوع أو أسبوعين في الموسم العادي لكرة القدم الخيالية. لكي تصبح بطل الدوري الخاص بك، عليك أن تظل متقدمًا بخطوة واحدة عن المنافسة. نعم، أنت بحاجة للفوز بمباراتك هذا الأسبوع، لكن عليك أيضًا أن تعد نفسك للأسبوع 14، وهو البيماجدون الثاني خلال ثلاثة أسابيع.

مع عدم وجود فرق في الأسبوع 13، لا ينبغي أن تكون في أزمة قائمة كبيرة كما كنت في الأسبوع 12. يجب أن يكون جميع أفضل اللاعبين الأساسيين لديك في تشكيلتك، مما يسمح لك بملء مقاعد البدلاء الخاصة بك باللاعبين. من يمكنه المساهمة لفريقك في الأسبوع التالي. ما لم يتعرض فريقك لسلسلة من الإصابات في الأسبوع الماضي، فيجب أن تكون هذه هي إستراتيجية التنازل الخاصة بك – إضافة تغطية القائمة للانهيار الجليدي للأسبوع 14، أو حتى تبديل لاعبي البدلاء الذين يمكنهم المساهمة في المستقبل.

يعد جهاز استقبال Titans الواسع Nick Westbrook-Ikhine مثالًا مثاليًا. مع ستة هبوطات خلال مبارياته السبع الماضية، فقد كان أحد أفضل الخيارات للمديرين الخياليين الذين يحتاجون إلى حشو الأسبوع الأخير. هنا في الأسبوع 13، مع لعب جميع أجهزة الاستقبال لديك، قد لا يكون هو الشخص الذي يكسر التشكيلة الأساسية لديك، ولكن بالتطلع إلى الأسبوع 14، ستتم مواجهته ضد سيارات Jaguars التي تواجه تحديات دفاعية. يحتل الدفاع التمريري الخاص بهم المرتبة الأخيرة في اتحاد كرة القدم الأميركي، ومع تحسين مستوى التمرير الذي رأيناه من Will Levis، يجب أن يستمر NWI في رؤية الأهداف ومظهر المنطقة الحمراء.

قد ترغب أيضًا في التمسك بجهاز الاستقبال الواسع النطاق لـ Saints Marquez Valdes-Scantling. مرة أخرى، ليس شخصًا تهتم حقًا بالاعتماد عليه عندما يكون باقي فريق الاستقبال الخاص بك بصحة جيدة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى شخص ما في الأسبوع 14، فإن القديسين يلعبون مع العمالقة ودفاعهم المتعثر. يحتل Big Blue المركز 29 مقابل التمريرة، وقد رأينا الآن MVS يتولى دور رشيد شهيد، حيث سجل خمسة من أهدافه السبعة لمسافة 198 ياردة وثلاثة هبوط خلال مباراتيه الماضيتين.

قد يكون Taysom Hill ذو النهاية الضيقة للقديسين أيضًا شخصًا تختار التمسك به لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين. تأتي مواجهته في الأسبوع 13 ضد الكباش، الذين ناضلوا بشكل روتيني ضد كل من الركض والتقاط التمريرات الضيقة، لذا يبدو التمسك به مرة أخرى للأسبوع 14 ضد العمالقة أمرًا حكيمًا، نظرًا للحالة العامة للمركز.

يحصل مديرو كرة القدم الخيالية على استراحة قصيرة خلال أسبوع عيد الشكر مع عدم وجود أسابيع وداع لأي شخص، ولكن هذا لا يعني أنك تأخذ استراحة من عملك الذي يتطلب التنازل. قم بتعيين تشكيلة البداية للأسبوع 13 بأسرع ما يمكن وتعرف على المساحة المتوفرة لديك على مقعدك. إذا كان بإمكانك البقاء محميًا للأسبوع 14 من Byemageddon، فيجب عليك الخوض في التصفيات بأناقة.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

هوارد بندر هو رئيس المحتوى في FantasyAlarm.com. تابعوه على X @rotobuzzguy وشاهده في برنامج “Fantasy Alarm Radio Show” الحائز على جوائز على قناة SiriusXM الرياضية الخيالية طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 إلى 8 مساءً، انتقل إلى موقع FantasyAlarm.com للحصول على كل ما تبذلونه من أخبار ونصائح كرة القدم الخيالية.