لا ترمي حاملي ورق التواليت القديم! فيما يلي 6 طرق لإعادة تجهيزها في منزلك وحديقتك

قوي وحديث ومتعدد بشكل مدهش – من كان يعلم أن حامل ورق التواليت بقيمة 10 دولارات يمكن أن يكون ذهبيًا؟ من المحتمل أن تكون قد سمعت قولًا أن “سلة المهملات لشخص ما هي كنز شخص آخر”. هذا هو الحال بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بواحدة من أكثر الأدوات التي يتم تجاهلها في منزلك: حامل ورق التواليت الرائع. يمكن إعادة استخدامها واستخدامها لعقد العديد من الأشياء حول المنزل أو الحديقة ، مثل الأجهزة الإلكترونية والنباتات وحتى الإمدادات.
بالنسبة للمبتدئين ، فإنهم يأتون بأشكال وأحجام مختلفة ، مما يجعلها مثالية حتى لمشروع DIY الأكثر عشوائيًا في منزلك أو حديقتك. في كثير من الأحيان مصنوعة من المعدن أو المطاط أو البلاستيك ، يمكن أن تتحول هذه العناصر المنخفضة المنخفضة بسهولة إلى ديكور تجذب الانتباه في غضون دقائق. قد تحتاج إلى لوازم وأدوات DIY لعدد قليل من الأفكار التالية ، ولكن العديد من هذه الاقتراحات تدعو إلى حاملي ورق التواليت كما هي. لذلك قبل أن تتوجه إلى Michaels لمشروع DIY التالي ، ربما تفكر في هذه الكنوز التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان.
معلقة موقف النبات
اقلب حامل ورق التواليت القديم إلى بقعة معلقة جديدة للنباتات الداخلية الخاصة بك. يعمل هؤلاء الحاملين بشكل جيد للنباتات الداخلية والخارجية ، حيث يتيح لك ذراعهم القوي إرفاق سلة معلقة. ما عليك سوى وضع الخطاف من سلة نباتك على الذراع ، وفويلا! نصيحة سريعة: سترغب في التأكد من أن المصنع ليس كبيرًا جدًا أو ثقيلًا جدًا بالنسبة للحامل – وهي علامة جيدة على ذلك هي إذا بدأت تميل في أي وقت. هذه فكرة رائعة للنباتات الجديرة بالغة مثل سلسلة من القلوب أو الوحش.
حاوية إمدادات الحياكة
يبدو أن السلال المنسوجة هي القاعدة بالنسبة للعديد من الحياكة والكروشيه عندما يتعلق الأمر بإمدادات الحياكة السكنية – أي ، وفقًا لما ذكره Pinterest. ومع ذلك ، يمكنك كسر القالب عن طريق تحويل حامل ورق التواليت القديم إلى بقعة تخزين سهلة الوصول لخطولك الخطي وإبر الحياكة. ما عليك سوى إلقاء برسك في القاع وانزلق بكرة واحدة على الذراع. بالطبع ، يعد رسم الحامل دائمًا خيارًا ، ولكن قد لا يكون ضروريًا مع هذا الاختراق البسيط للتخلي عن الغزل. إذا كان ارتفاع الحامل يجعل من الصعب الوصول إلى وقت الحياكة ، فحاول وضعه فوق طاولة نهائية منخفضة أو قفص بلاستيكي.
حامل نبات داخلي شنت
يمكنك أيضًا تحويل بعض الحاملين إلى موقف نباتي مثبت على جانب خزائن المطبخ الخاصة بك أو مناطق مختلفة في غرفة المعيشة الخاصة بك. لهذا ، ستحتاج إلى حفر بضع ثقوب في جانب الخزانة أو الحائط الخاص بك ، وأضف البراغي ورفع التثبيت ، ثم تحريك الحامل في الأعلى. العديد من حاملي القابلة للتركيب مصنوعة من المعدن وهي قوية بما يكفي لعقد نباتاتك الصغيرة المحفوظة بوعاء – فهي مثالية لتلك النباتات التي تزدهر بالقرب من النوافذ المشمسة.
تعريشة صغيرة لتسلق النباتات
فكر في تحويل هذا الحامل القديم إلى تعريشة صغيرة لنباتاتك الأصغر. هذا الخيار رائع بالنسبة لتصميمات Holder التي تشمل سلكين معدنيين على الأقل أو سلك مضاعف واحد. يمكن أن يساعدك أيضًا في زيادة المساحة الخارجية والداخلية إلى الحد الأقصى. يمكنك فقط وضع نباتك الصغير في علبة حامل ، ثم نسج الكروم على الأسلاك المعدنية. بعد ذلك ، خذ كروم النبات الخاصة بك وخيطها عبر الأسلاك حتى تصل إلى الأعلى. عادة ما تكون أنواع الحامل هذه أقل تكلفة – يمكنك شرائها مقابل حوالي 12 دولارًا.
محطة مريحة للهاتف المحمول ومحطة الشحن
في العصر الرقمي اليوم ، يمكن أن تحتل الهواتف المحمولة مرتفعة تقريبًا مثل الطعام والماء من حيث الأهمية. بعد ذكره ، تمكنت YouTuber من إيجاد طريقة إبداعية (ومثيرة للاهتمام) لاستخدام حامل ورق التواليت الذي يأتي مع منطقة موزع الأنسجة المرفقة – باستخدام الحامل كمحطة راحة للهاتف الخلوي. يمكن وضع الحامل معًا في أقل من 5 دقائق ولا يتطلب أي خطوات إضافية للبناء. يمكنك رمي هاتفك المحمول في الأعلى وحتى إضافة محطة شحن مع حبال التمديد لمزيد من الراحة.
موقف النبات المصغر العمودي
لا حاجة لشراء هذا المصنع الثمن من الأمازون ؛ يمكنك جعل موقف النبات الداخلي الخاص بك من عنصر في موقع مريح في حمامك. يمكن أن تكون محميات ورق التواليت العمودية من 12 إلى 18 بوصة والتي تعقد بشكل مريح أدوارًا متعددة بمثابة حاملي نباتات رائعة أيضًا-وليس هناك حاجة إلى تجميع! سواء أكان حاملك لديه تصميم مفتوح أو مغلق ، فقد يساعدك ذلك في توفير مساحة على الطاولة عبر منزلك من خلال السماح لك برفع نباتات داخلية أو فناءات صغيرة عن طريق وضعها في زوايا صغيرة هنا وهناك.