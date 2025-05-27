لا ترمي حاملي ورق التواليت القديم! فيما يلي 6 طرق لإعادة تجهيزها في منزلك وحديقتك

قوي وحديث ومتعدد بشكل مدهش – من كان يعلم أن حامل ورق التواليت بقيمة 10 دولارات يمكن أن يكون ذهبيًا؟ من المحتمل أن تكون قد سمعت قولًا أن “سلة المهملات لشخص ما هي كنز شخص آخر”. هذا هو الحال بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بواحدة من أكثر الأدوات التي يتم تجاهلها في منزلك: حامل ورق التواليت الرائع. يمكن إعادة استخدامها واستخدامها لعقد العديد من الأشياء حول المنزل أو الحديقة ، مثل الأجهزة الإلكترونية والنباتات وحتى الإمدادات.

بالنسبة للمبتدئين ، فإنهم يأتون بأشكال وأحجام مختلفة ، مما يجعلها مثالية حتى لمشروع DIY الأكثر عشوائيًا في منزلك أو حديقتك. في كثير من الأحيان مصنوعة من المعدن أو المطاط أو البلاستيك ، يمكن أن تتحول هذه العناصر المنخفضة المنخفضة بسهولة إلى ديكور تجذب الانتباه في غضون دقائق. قد تحتاج إلى لوازم وأدوات DIY لعدد قليل من الأفكار التالية ، ولكن العديد من هذه الاقتراحات تدعو إلى حاملي ورق التواليت كما هي. لذلك قبل أن تتوجه إلى Michaels لمشروع DIY التالي ، ربما تفكر في هذه الكنوز التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان.