لا تستطيع كريستين هاربر أن تصدق إلى أي مدى وصلت الأسود منذ لحظة عرض الأزياء

نظرت عارضة الأزياء الرياضية كريستين هاربر لملابس السباحة الرياضية المصورة إلى الوراء في مسيرة زوجها في الوسط، جاريد جوف، بعد أن حصلت ديترويت على لقبها الثاني على التوالي في NFC North يوم الأحد بفوزها 31-9 على الفايكنج.

انتقلت هاربر إلى قصص Instagram الخاصة بها يوم الاثنين، حيث أعادت مشاركة مقطع فيديو من جلسة تصوير على الشاطئ لـ SI Swim، حيث تفاعلت مع فوز Goff بأول فوز له بصفته لاعب وسط فريق Lions، أيضًا ضد مينيسوتا، في 5 ديسمبر 2021.

أظهر الفيديو هاربر وهي توقف التصوير مؤقتًا لمشاهدة إعادة عرض لـ Goff وهو يرمي تمريرة لمس إلى Amon-Ra St. Brown على نطاق واسع في المباراة النهائية من المباراة لتأمين فوز 29-27 على الفايكنج في Ford Field.

كان الفريق 0-10-1 في ذلك الوقت.

جاء ذلك بعد أن تم تداول جوف من رامز مقابل لاعب الوسط المخضرم ماثيو ستافورد في يناير 2021.

“من فوزنا الأول قبل 4 سنوات عندما كنت أصور @si_swimsuit لآخر مرة حتى الآن !!!” كتب هاربر (31 عاما) الذي حضر مباراة الأحد. “فخور جدًا بأبطال قسم B2B !!!”

مع الفوز النهائي للموسم العادي يوم الأحد، انتزعت ديترويت المصنف رقم 1 في NFC، وداعًا في الجولة الأولى وميزة الملاعب المحلية طوال التصفيات.

الأسود (15-2) هي المصنفة الأولى لأول مرة في تاريخ الامتياز.

لم تتمكن هاربر، التي بدت مذهلة بالبيكيني الأصفر، من حضور مباراة 2021 لأنها كانت في موقع تصوير Sports Illustrated Swimsuit Rookie of the Year، كما يظهر في الفيديو أعلاه.

حصلت رسميًا على لقب أفضل مبتدئة في SI Swimsuit لعام 2022، جنبًا إلى جنب مع عارضة اللياقة البدنية كاتي أوستن، وهي صديقتها المفضلة. تم اختيار الزوج في Swimsearch الخاص بالمنشور في عام 2021.

“اسكت! اسكت!” وصرخ هاربر في المقطع بعد سماعه أن الأسود حققوا فوزهم الأول في عام 2021. “هذا هو فوزنا الأول! هذا جنون!”

أنهى جوف هذا الفوز منذ فترة طويلة على مينيسوتا بإكمال 25 من 41 محاولة لمسافة 296 ياردة بثلاثة هبوط واعتراض.

لقد شهد الامتياز تحولًا مذهلاً منذ ذلك الحين، بقيادة جوف – الذي كان خارج لوس أنجلوس – والمدرب الرئيسي دان كامبل.

وافق Goff and the Lions على صفقة جديدة تصل قيمتها إلى 212 مليون دولار مع ضمان 170 مليون دولار في 13 مايو 2024.

وعقد جوف وهاربر قرانهما في حفل حميم في كاليفورنيا في يونيو الماضي، بعد عامين من تقدمه بطلب الزواج من هاربر أثناء رحلة إلى المكسيك في عام 2022.

شاركت هاربر سابقًا أنها وقعت على الفور في حب جوف بعد الاتصال لأول مرة بتطبيق المواعدة.