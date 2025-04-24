لا تضع الميكروويف هنا في المطبخ – إنه أسوأ مكان ممكن

يُعتبر الميكروويف من الأجهزة الأساسية في أي مطبخ عصري، ولا يكاد يخلو مطبخي شخصيًا من استخدامه اليومي لتسخين الطعام بسرعة. ولكن من تجربتي الخاصة وتجارب الآخرين، هناك بعض الأماكن التي لا ينبغي وضع الميكروويف فيها لضمان الاستخدام الآمن والحفاظ على الجهاز لفترة طويلة.

أسوأ مكان لوضع الميكروويف

أذكر جيدًا عندما زرت صديقتي مريم في منزلها الجديد ولاحظت أنها وضعت الميكروويف بالقرب من حوض المطبخ، ونصحتها حينها بنقله فورًا. السبب ببساطة أن أسوأ مكان لوضع الميكروويف هو بجانب مصدر للمياه مثل الحوض أو غسالة الصحون. فالاقتراب من الماء قد يؤدي إلى تسربه داخل الجهاز والتسبب بأضرار كهربائية خطيرة.

كذلك، من الضروري ترك مساحة كافية حول الميكروويف للسماح بـ التهوية الجيدة، ما يمنع ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط ويطيل من عمر الجهاز.

أفضل الأماكن لوضع الميكروويف في المطبخ

من خلال تجربتي الشخصية وتجارب زملائي في العمل، أفضل مكان لوضع الميكروويف هو على مستوى النظر، مثل وضعه في خزانة مرتفعة أو مدمجًا في إحدى خزانات المطبخ. هذا الموقع يتيح سهولة الوصول إليه دون الحاجة للانحناء، ويمنع خطر وقوع حوادث عرضية، كما يضفي لمسة عصرية وأنيقة على ديكور المطبخ.

أما الخيار الثاني الجيد فهو وضعه على سطح العمل. هذا الخيار مناسب لمن يستخدمون الميكروويف باستمرار كما هو الحال مع أخي، الذي يعتمد عليه بشكل يومي في تحضير الوجبات السريعة. لكن يجب الانتباه لوضعه بعيدًا عن الموقد وحوض المياه لتجنب أي مخاطر من الزيوت المتطايرة أو المياه.

أشياء يجب تجنب وضعها في الميكروويف

كثيرًا ما تحدث أخطاء بسيطة تؤدي إلى تلف الجهاز. أذكر أن جارتنا قامت بوضع ورقة ألومنيوم في الميكروويف بالخطأ، ما أدى لظهور شرارات مفاجئة. لذلك، تأكد من تجنب وضع:

المعادن والألومنيوم ، التي يمكن أن تسبب شرارات أو حتى حريق.

، التي يمكن أن تسبب شرارات أو حتى حريق. إسفنجة جافة ، قد تشتعل بسرعة إذا لم تكن مبللة.

، قد تشتعل بسرعة إذا لم تكن مبللة. بعض العلب البلاستيكية ، التي قد تتعرض للذوبان أو الاشتعال.

، التي قد تتعرض للذوبان أو الاشتعال. الطعام غير المغطى ، الذي قد يؤدي لتطاير الطعام وتوسيخ الجهاز.

، الذي قد يؤدي لتطاير الطعام وتوسيخ الجهاز. الأطباق القديمة التي تحتوي على معادن مثل الرصاص.

كيفية الحفاظ على الميكروويف وإطالة عمره

للحفاظ على الميكروويف الخاص بك، أنصحك بما أفعله شخصيًا:

نظف الجهاز من الداخل بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة بمحلول من الماء و الخل الأبيض لإزالة الروائح والبقع.

لإزالة الروائح والبقع. أزل القرص الدوار ونظفه منفصلًا، لأن الطعام المتناثر عادةً ما يتراكم هناك.

تأكد دائمًا من سلامة فتحات التهوية وعدم انسدادها لمنع ارتفاع الحرارة.

وعدم انسدادها لمنع ارتفاع الحرارة. تجنب استخدام أوعية معدنية أو مواد غير ملائمة داخل الجهاز لمنع التلف والشرارات.

باتباع هذه النصائح البسيطة من الخبراء مثل هيئة المستهلكين الأمريكية، ستتمكن من الاستفادة من الميكروويف بأمان والحفاظ عليه لفترة طويلة.