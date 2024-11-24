لا توجد مشكلة في تخزين الحمام الإضافي مع حل سري واحد

لإنشاء هذا DIY، ستحتاج إما إلى استئجار مقاول أو الحصول على بعض المعرفة الأساسية في البناء. ستحتاج إلى بناء جدار فاصل في المنطقة الميتة من الغرفة، وفصله عن بقية المساحة، مع ترك مدخل خلفك. هذا هو المكان الذي سيذهب إليه باب المرآة المنزلق. لتثبيته، ستحتاج إلى إضافة مسارات إلى أسفل وأعلى المدخل، مما يسمح للمرآة بالفتح والإغلاق عن طريق تحريكها من جانب إلى آخر. بمجرد حصولك على خزانة صغيرة، يمكنك إضافة أي شيء بدءًا من الأرفف إلى الخزانات وحتى الأرفف العائمة ذات أدراج التخزين لتخزين أغراضك الإضافية.

على الرغم من أن منشئ المحتوى لم يشارك الأجهزة التي استخدمها، إلا أنه يمكنك استخدام نفس النوع الموجود في أبواب خزانة المرايا المنزلقة. هذه هي أبواب الخزانات التي تتحرك أيضًا جنبًا إلى جنب، ولكن بدلاً من السطح الخشبي أو الألواح الليفية، كلها مصنوعة من الزجاج. يمكنك شراء مجموعة كاملة من أماكن مثل Home Depot، مثل مسار Sliding Bypass ومجموعة الأجهزة من سلسلة 1166، والتي تباع بالتجزئة بأقل من 25 دولارًا. ومع ذلك، اعتمادًا على نوع المرآة التي تختارها، قد تحتاج إلى شيء أقوى إذا كان العنصر الخاص بك ثقيلًا. في هذه الحالة، سوف تحتاج إلى استشارة المقاول لمعرفة ما سيدعم وزن القطعة الخاصة بك. إذا أعجبتك المرآة التي استخدمها منشئ المحتوى، فهي مرآة الحمام ذات الإطار المقوس من Ren Wil.