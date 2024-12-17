لا يزال سكان الجزر يحاولون إنهاء الاتجاه المقلق المتمثل في البدايات البطيئة

رالي، كارولاينا الشمالية – في المرة الأخيرة التي لعب فيها سكان الجزيرة في ما يُعرف الآن بمركز لينوفو، انتهت ليلتهم في المباراة الخامسة من الجولة الأولى، عندما انتهى موسم 2023-24 إلى نهاية لا تُنسى.

من المناسب إذن، عند عودتهم، أن يأملوا أن يكون يوم الثلاثاء هو اليوم الذي ستبدأ فيه حملتهم 2024-25 حقًا ضد الأعاصير.

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المباراة ضد كارولينا ستجلب معها عودة أنتوني دوكلير التي طال انتظارها من إصابة في الفخذ، أو ما إذا كان بو هورفات سيعود إلى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة الأحد، لكنه سيعود إلى NHL .500، وربما، إلى نقطة فاصلة سيعيد الجزر إلى المسار الصحيح بعد خسارة فوضوية يوم الأحد.

مع عودة ماثيو برزال وآدم بيليش إلى التشكيلة، بدأت الأعذار في النفاد.

جعل يوم الأحد سبع مباريات متتالية يتخلى فيها سكان الجزيرة عن الهدف الأول، حيث أصبحت البداية البطيئة اتجاهًا حقيقيًا.

سيكون يوم الثلاثاء هو الوقت المناسب للإدلاء ببيان الفترة الأولى.

“نحن بحاجة فقط لموسيقى البوب ​​​​الأولى. قال أندرس لي بعد المباراة يوم الأحد: “أعتقد أن الأمر بهذه البساطة”. “لقد حصل الفريق الآخر على المركز الأول مؤخرًا. يبدو الأمر وكأننا في أعقابنا. علينا فقط أن نخرج إلى هناك ونلاحق ذلك الشخص الأول على الفور.

سواء كانت الفترة الأولى أو الثالثة، فإن عدم القدرة على لعب 60 كاملة كان ثابتًا طوال العام بالنسبة لسكان الجزيرة، ويقطع شوطًا طويلًا في توضيح سبب كونهم حاليًا أقل من NHL .500 وعلى الجانب الخارجي من خط التصفيات.

في مواجهة فريق هجومي متطور مثل فريق Hurricanes، لا يستطيع سكان الجزيرة الهروب من أي من الهفوات التي أصابتهم مؤخرًا.

وقال لي عن الخسارة أمام شيكاغو: «اعتقدت أننا تحسننا طوال المباراة. “لكن علينا أن نلاحق هذا الشيء مباشرة من القفزة.”

لم يهزم سكان الجزيرة في رالي في الموسم العادي العام الماضي لكنهم خسروا جميع المباريات الثلاث هنا في التصفيات.

كانت يوم الأحد هي المرة التاسعة في تاريخ النادي التي يرتدي فيها سكان الجزيرة ملابس ثمانية لاعبين في 500 مباراة أو أكثر للفريق، ولكنها المرة الأولى منذ 2 يناير 1986، لكل إحصائي للفريق إريك هورنيك.

لم يتدرب سكان الجزيرة يوم الاثنين.