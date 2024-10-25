لا يزال ناقوس الخطر بالنسبة للعمالقة بعد أن استسلم ديونتي بانكس لقلة الجهد

بذل hDeonte Banks جهدًا أكبر لاعتراف خطأه على أرض الملعب مقارنة بما بذله لإسقاط Jalen Hurts على الأرض.

قال بانكس يوم الجمعة إنه تحدث مع زملائه في فريق العمالقة عن افتقاره إلى الجهد المبذول للتعامل مع لاعب الوسط في فريق إيجلز خلال الربع الرابع من مباراة الأسبوع الماضي قبل أن يتمكنوا جميعًا من رؤيته أثناء مراجعة الفيلم.

وقال بانكس: “أخبرتهم بعد المباراة أن لعبتي كانت سيئة، حتى قبل أن تتاح لهم الفرصة لمشاهدتها”. “ذهبت إلى فريقنا كمجموعة.”

بقيادة المدرب الرئيسي بريان دابول، اتخذ المدربون التكتيك العقابي المتمثل في توبيخ بانكس ولكن دون أخذ وقت اللعب.

بقيت البنوك في مباراة الأسبوع الماضي، وقالت إنه لم يتم تغريمها هذا الأسبوع وتم تأكيدها كبداية يوم الاثنين ضد ستيلرز بواسطة دابول.

قال المنسق الدفاعي شين بوين: “نتوقع من هؤلاء اللاعبين في كل لحظة أن يلعبوا بأقصى سرعة في التدخل”. “هذا هو المعيار الذي نريد أن يكون لدينا هنا في جميع المجالات. لقد تناولناها. نأمل، للمضي قدمًا، أن نتمكن من الاستمرار في رؤية بعض التقدم في هذا الصدد من جميع رجالنا أيضًا.

والجزء المثير للقلق هو أن هذه هي المرة الثانية خلال أربع مباريات التي يتم فيها التشكيك في جهود بانكس.

تم استدعاؤه من قبل مدرب الظهير الدفاعي جيروم هندرسون للتخلي عن مطاردة CeeDee Lamb على بعد حوالي 20 ياردة من منطقة النهاية في حفل استقبال بمساحة 55 ياردة خلال “Thursday Night Football”.

قال بانكس، الذي ادعى أن المسرحيات ضد لامب وهيرت هي ظروف مختلفة: “أعلم أنه يجب علي بذل جهد أفضل”. “لن يحدث ذلك مرة أخرى.”

يحاول العمالقة الحد من تكرار ما حدث في عام 2016، عندما استقال الشاب إيلي أبل بشكل متكرر من اللعب وأطلق عليه زميله لاندون كولينز لقب “السرطان”.

انصهر هذا الدفاع في خلل وظيفي حيث تخطى المحاربان القدامى دومينيك رودجرز كرومارتي وجانوريس جينكينز التدريبات أيضًا.

أرسل كابتن العمالقة ديكستر لورانس رسالة حازمة – وليست مثيرة للانقسام – حول جهود بانكس.

قال لورانس: “هذا غير مقبول”. “إنه يعرف ذلك. لقد عالجنا الأمر والآن يعلم الجميع أن هذا غير مقبول.

حتى لو أراد العمالقة وضع بانكس على مقاعد البدلاء، فقد يكون من الصعب القيام بذلك والحفاظ على قدرتهم التنافسية.

لم ينه كل من Cornerbacks Tre Hawkins وCor’Dale Flott وAdoree’ Jackson المباراة ضد النسور، ولا يملك سوى فلوت فرصة حقيقية للعب ضد ستيلرز – مما يعني أن العمالقة من المحتمل أن يعززوا عمق فريق التدريب.

قال بوين: “هذه كل الأشياء التي نناقشها كطاقم تدريبي”. “ما وصلنا إليه في هذه اللعبة يأتي دوره. كل تلك الأشياء مطروحة على الطاولة. مهمة المدرب هي التأكد من العثور على الأزرار الصحيحة للضغط عليها. علينا تدريب كل شيء والتأكد من أننا لا نرتكب نفس الأخطاء، والتعلم من تلك الأخطاء.

يُطلب من بانكس، الذي تم اختياره في الجولة الأولى لعام 2023، أن يتتبع بعضًا من أفضل المستلمين في اتحاد كرة القدم الأميركي باعتباره لاعبًا ركنيًا رقم 1 لأول مرة. لقد استسلم لأربعة هبوطات باعتباره أقرب مدافع في التغطية.

لكن النضال مع التقنية أو المخطط يختلف عن الأساس للجهد.

اعترف بانكس بعد لعبه ضد لامب أنه “كان بإمكانه فعل المزيد” وقال إنه يحمل توقعات أعلى.

إذًا، كيف يبرر الانتكاس الذي سمح لهرتس بالحصول على سبع ياردات إضافية والهبوط الأول؟ حسنًا، قال بانكس إنه أخطأ في تقدير مدى قرب هيرتس من الخط الجانبي.

قال بانكس: “لقد كانت مسرحية سيئة”. “لقد لعبت مباراة سيئة واحدة. اللعب السيئ لا يحكم على الموسم بأكمله.”

ويمكن رؤية رد فعل هندرسون الغاضب الفوري على الخط الجانبي. وقال بانكس إن المدربين أخبروه أنه “لا يمكن” أن يحدث مرة أخرى.

قال دابول: “تتعامل مع الأمر مع اللاعب ثم تمضي قدمًا”. “لدينا توقعات معينة، وأتوقع أن أرى ذلك.”

استجاب بانكس بأفضل مباراة له هذا الموسم ضد فريق Seahawks DK Metcalf بعد آخر مرة كان فيها في وضع مماثل. وقال بوين إن بانكس حظيت مرة أخرى بأسبوع جيد من التدريب.

قال بانكس: “إنهم يؤمنون بقدراتي، وأنا أؤمن بقدراتي”. “(زملائي في الفريق) يعرفون ما أنا قادر عليه. لم تكن هناك مشكلة. أنا أتحمل المسؤولية عما حدث”.