لا يعرف كارل أنتوني تاونز لاعب نيكس ما هي تحية مينيسوتا

أورلاندو – إن مواسم الدوري الاميركي للمحترفين تشبه سنوات الكلاب.

وتسعة مع نفس الفريق أمر نادر، خاصة في عصر تمكين/حركة اللاعبين لآدم سيلفر.

لوضع الأمر في منظور محلي، آخر نيك لعب تسعة مواسم مع الامتياز كان ألان هيوستن – منذ ما يقرب من 20 عامًا – وغاب عن 94 من آخر 164 مباراة له.

تمت ترجمته إلى فترة 16 عامًا ويعتبر مديرًا تنفيذيًا لنيكس في هيوستن، وهو منصب يتمتع بأمان وظيفي ممتاز، بعد أن نجا من العديد من التغييرات في النظام.

يعود كارل أنتوني تاونز يوم الخميس إلى مركز الهدف في سياق مماثل.

تمت صياغته لأول مرة بشكل عام من قبل فريق Timberwolves في عام 2015 ويحتل المرتبة الثانية في قائمة النقاط والمرتدات والكتل على الإطلاق.

إلى أن يغير أنتوني إدواردز الترتيب، تبدأ قائمة أعظم فريق Timberwolves بالمركز الأول كيفن جارنيت والمدن رقم 2، دون الكثير من الجدل.

وعلى الرغم من هذا التاريخ، قال تاونز إنه غير متأكد من رد فعل جماهير يوم الخميس على عودته.

كما دافع بحماس عن التزامه بالامتياز الذي تداوله في أكتوبر.

“لا أعرف (كيف سيحتضنونني).” قال تاونز بعد ثنائيته الأخيرة مع نيكس، بفوزه يوم الأحد على ماجيك: “لكنني أعلم أنه في كل يوم ارتديت فيه قميص تيمبروولفز، قدمت أفضل ما لدي حتى عندما لم أكن جاهزًا بنسبة 100 بالمائة”. “لقد أعطيتهم جميعًا عقليًا وجسديًا وروحيًا. لقد أمضيت هناك تسع سنوات، لذلك أذهب إلى هناك بكل فخر وسعادة بسبب الذكريات التي لدي.

عاد تاونز بعد ذلك إلى لحظاته الأخيرة مع المنظمة في مايو، عندما تم إقصاء فريق T-Wolves في نهائيات المؤتمر وقام بإرسال القبلات عاطفياً للجمهور.

عشية المعسكر التدريبي، تم تداول اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مقابل جوليوس راندل ودونتي ديفينسينزو.

قال: “أعلم أنه في المرة الأخيرة التي كنت فيها هناك، نظرت إلى نفسي في المرآة وعرفت أنني أعطيت الولاية والمدينة والمنظمة هناك كل ما يمكنني تقديمه، بل ووجدت نفسي أعطي أكثر مما كنت أعتقد أنني أملكه”. تاونز، الذي عاد إلى التصفيات الموسم الماضي من تمزق في الغضروف المفصلي. “لذلك كنت فخورًا بالرجل الذي قدمته هناك بقميص تيمبروولفز. أنت لا تعرف أبدًا كيف سيكون رد فعل المشجعين. لكنني أعرف بالنسبة لي ولأسرتي ما قدمته لهذه المنظمة، وأنا سعيد وفخور بما تمكنت من القيام به”.

كانت فترة تاونز مستقطبة – فقد كان هناك الكثير من الخسائر في تسع سنوات – ولكن ليس هناك شك في أن سكان مينيسوتا سيمنحونه تصفيقًا حارًا من خلال مقطع فيديو.

كان رحيله يتعلق بالتخلي عن كشوف المرتبات لتجنب جحيم الحد الأقصى للراتب، وليس بسبب طريقة لعبه أو سلوكه.

لقد كان أيضًا جزءًا من المباريات الفاصلة الوحيدة للمنظمة منذ عام 2004 ووقع على تمديدين.

السؤال الأفضل هو كيف ستستجيب لعبة Towns للطبقات الإضافية من عوامل التشتيت.

قال تاونز: “أمامنا فوز يجب أن نحققه، لذا من الأفضل أن أتعامل معه وفقًا لذلك، بالتأكيد”. “كما قلت، لا أعرف، لا أستطيع أن أتخيل نفسي حتى في موقف مثل هذا ولكن ها نحن هنا.”

مما يؤكد مفاجأة تاونز بشأن تداوله، فقد خفف من حجمه في فترة الإجازة مع الاعتقاد بأنه سيلعب مرة أخرى قوة للأمام بجانب رودي جوبيرت.

ولكن بعد ذلك تم نقله فجأة إلى نيويورك ليلعب في مركز الوسط، وبما لا يثير الدهشة نظرًا لافتقار نيكس إلى العمق، فإنه الآن يسجل أكبر عدد من دقائقه منذ عام 2018.

قال تاونز، الذي يبلغ متوسطه 24.8 نقطة مع 13.9 كرة مرتدة ويسير بسهولة في اختياره الخامس لكل النجوم، ربما في بدايته الأولى: “ما تراه الآن هو أنني قضيت ساعات طويلة في الصيف”. “بدلاً من الاستمتاع، كنت في صالة الألعاب الرياضية أعمل على جسدي، وأعمل على تحسين أدائي، وأعمل على تمارين القلب. أنا سعيد لأنني بذلت هذا العمل لأنه من الواضح أن الأمور أصبحت مجنونة للغاية لبدء الموسم.

وأضاف تاونز: “أنت في الرابعة ثم الشيء التالي الذي تعرفه هو أنك في الخامسة. كان علي أن أفعل كل ما كان علي فعله. لن أقول إنني أصبحت أثقل ولكني كنت أعرف بالتأكيد ما يجب علي فعله.

المشاعر على الجانب الآخر من التجارة أكثر تعقيدًا قليلاً ومشوبة بالعداء.

بعد المساعدة في إحياء الامتياز بعد عقدين من البؤس في الغالب، لم يحصل راندل على تمديد عقده الثاني مطلقًا، وبدلاً من ذلك تم شحنه بعد أيام قليلة من مساعدته في فتح مدرسة في ذا برونكس.

في المرة الأخيرة التي كان فيها في جاردن، قال راندل إن فصله مع نيكس قد انتهى.

وقال “لقد انتهى الأمر الآن”. “لدي عمل غير مكتمل حيث أنا الآن.”

أصيب DiVincenzo بالصدمة والانزعاج بشأن تداوله لمدة عام واحد فقط في عقد مدته أربعة مواسم.

تضمنت عودته قبل الموسم إلى الحديقة بضع لحظات ساخنة مع مقعد نيكس.

الخميس هو مباراة العودة مع آثار الموسم العادي.

وقال جوش هارت: “أعتقد أن (دونتي) سيحاول الدخول وركل مؤخرتنا”. “أعتقد أن يوليوس سيحاول أن يأتي ويفعل الشيء نفسه. كما ينبغي لهم. أعتقد أن KAT سيأتي على الأرجح بشريحة على كتفه أيضًا.

“أنت تعلم أن ذلك سيحدث. تعلمون أنها ستكون مباراة ممتعة.”

من المؤكد أن العائدات المبكرة جدًا للتجارة كانت إيجابية بالنسبة لنيكس، الذي يحصل على تسجيلات النخبة وإنتاج ارتداد دفاعي من تاونز بينما يحتل المركز الثالث في الشرق بنتيجة 16-10.

بدأ فريق Timberwolves (14-11) أيضًا في تحقيق الفوز بستة انتصارات في مبارياته السبع الماضية.

يلعب راندل بشكل جيد بمتوسط ​​20.1 نقطة بنسبة 48 بالمائة في التسديد خلال 33 دقيقة – خاصة بالنظر إلى أنه غاب عن معظم الموسم الماضي بسبب خلع في الكتف – بينما يعاني ديفينسينزو بقوة مع معدل أهداف ميدانية يبلغ 35 بالمائة.

وقال تاونز: “إنها تجارة كبيرة، لذا تتوقع أن يقوم الناس بمقارنتها حتى نهاية الوقت”. “إنها وظيفتي فقط أن أفعل ما يمكنني التحكم فيه، وهو أن أكون أفضل نسخة ممكنة من نفسي لهذا الفريق ومساعدة هذا الفريق على النجاح. من الواضح أن المقارنات ستكون متروكة لك. وظيفتي هي التأكد من أنني أعتني بنهايتي.

وفي يوم الخميس، المهمة الإضافية هي التغلب على المشاعر غير المتوقعة للعودة إلى مكان مألوف للغاية.

“أنت تقول هذا وكأنني معتاد على هذا،” ابتسم تاونز. “لقد رأيت الناس يتاجرون. لم يتم تداولي مطلقًا.”