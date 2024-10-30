لا يمكن أن يفوت WWE فرصة غونتر-كودي رودز في Crown Jewel

ينقلك جوزيف ستاسزيوسكي من The Post إلى عالم المصارعة المحترفة في عموده الأسبوعي، Post Match Angle.

لقد حان وقت غونتر وعلى WWE تعزيزه.

ولهذا السبب يحتاج “Ring General” إلى التغلب على كودي رودز ليصبح بطل Crown Jewel الافتتاحي في الرياض، المملكة العربية السعودية يوم السبت. في حين أن اللقب في حد ذاته لا معنى له – بغض النظر عن مدى صعوبة WWE في التعامل معه مثل كأس ستانلي – إلا أن الفوز على رودس ليس كذلك، حتى لو حصل غونتر على بعض المساعدة الخارجية.

لقد رأينا غونتر، البالغ من العمر 37 عامًا، يتألق حقًا كمؤدٍ. لقد كان منذ فترة طويلة واحدًا من أفضل العاملين داخل الحلبة وأكثرهم ترويعًا في العالم، ولكن مهاراته الترويجية ارتفعت إلى هذا المستوى المميز خلال العامين الماضيين.

إنه ذكي وودود وواثق ومتنازل، كل الأشياء التي تحتاجها في كعب الوحش.

لقد نجح غونتر، بطل العالم للوزن الثقيل حاليًا، في الحفاظ على نفسه خلال عروضه الترويجية المقنعة مع بطل WWE بلا منازع رودس. يمكنه التقليل من شأنك والتسلط عليك بطريقة تجعل حتى أعظم الفنانين – حتى أولئك الذين أنهوا عهد رومان رينز التاريخي – يشعرون وكأنهم أقل شأنا.

على الرغم من أنه قصير، إلا أنه أصبح عداءي المفضل الذي خاضه رودس منذ أن أصبح البطل.

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تعاني WWE من نقص في الأشخاص ذوي الكعب العالي حيث يحاولون أيضًا بناء Bron Breakker وBronson Reed.

غونتر في طريقه ليصبح الأكبر منهم جميعًا، ليملأ الفجوة المتبقية منذ تحول بروك ليسنر إلى الوجه المحبوب.

يتمتع Gunther ببعض الخصائص المشابهة كمؤدٍ لـ Lesnar، وخاصة القدرة على فرض إرادته بشكل معقول على الخصم أثناء المباراة، حيث يضربك جسديًا وذهنيًا دون الحاجة إلى مساعدة خارجية أو خدع.

ولهذا السبب عليه أن يهزم رودس.

خسارة غونتر أمام سامي زين في ريستليمانيا كانت بالفعل بمثابة ضربة طفيفة في درعه الذي لا يقهر، والهزيمة على يد رودس ستشير إلى أنه البطل الأقل – وليس مستعدًا بعد للصمود مع أكبر النجوم. إن التغلب على غونتر لا يفعل شيئًا لرودس، الذي ربما يحتاج إلى الشعور بالضعف أكثر.

(تبدو مباراة أبطال السيدات بين نيا جاكس وليف مورغان بمثابة الوقت المناسب لتيفاني ستراتون للاستفادة من عقدها في Money in the Bank، ولكن من المحتمل أن تحاول WWE القيام بذلك في حال تعرض مورغان للهزيمة بطريقة أو بأخرى.)

إن هزيمة رودس، على الأرجح بمساعدة من Bloodline أو Kevin Owens، ستسمح لـ Gunther بحمل كلا الحزامين والتفاخر بفوزه على Cody Rhodes العظيم.

والأهم من ذلك، أنه سيمنح رودز عدوًا لا يمكن التغلب عليه والذي فاز عليه بالفعل ليواجهه في الطريق عندما ينتهي من The Rock وThe Bloodline، سواء كان بطلاً أم لا.

ولهذا السبب يجب على غونتر أن يغادر المملكة العربية السعودية بحزامين وسفينة صاروخية تستحق الزخم،

فشل الفارس

بدا لوس أنجلوس نايت، الذي كان يرتدي بطولة الولايات المتحدة أثناء عمله كحكم ضيف خاص، ويخرب تمامًا مباراة أندرادي وكارميلو هايز في المباراة السابعة، وكأنه شيء خارج عن قواعد لعب ستيف أوستن لإعداد مباراة ثلاثية التهديد في Crown Jewel. لا يبدو الأمر فعالاً في هذا السيناريو وهذا العصر.

لم ينته نايت كما انتهى أوستن، كما أن هايز وأندرادي ليسا مكروهين لدرجة أن المشجعين سيعذرون بسهولة الوجه المحبوب الذي يفسدهم – ونفسه في النهاية. أيضًا، في هذا العصر الذي يتم فيه تقدير جودة المباريات، تعرضنا للسرقة من سلسلة فاصلة استثمر فيها الجمهور. قد تعتقد أن WWE كان يحاول تحويل كعب الفارس.

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قل ما تريد عن كريس جيريكو، لكنه هنا يواجه هذه المباريات البدنية مع مطبات مجنونة في مرحلة من حياته المهنية حيث لا يحتاج إلى إثبات أي شيء آخر.

آر تروث ميز بعد خيانته لذا مهم لأنك تحتاج إلى التذكير بأنه ليس مزحة كاملة وسيرد بجدية إذا تم استفزازه.

هل أنا أنا، أم أن WWE أصبح مليئًا بالعديد من المباريات، بما في ذلك المباريات المهمة، التي يجب أن تعتمد على التدخل الخارجي والخدع في النهاية؟ لقد حصلنا عليها في سماك داون في الحدث الرئيسي ثم مرة أخرى في الرو للسماح لدومينيك ميستيريو بجمع داميان بريست لتحقيق الفوز.

شعرت جوردين جريس بخسارة بطولة Knockouts World أمام ماشا سلاموفيتش في TNA Bound for Glory، وهي خسارة متوقعة وصحيحة مع الاعتقاد بأنها ستتوجه إلى WWE عندما ينتهي عقدها. لقد عادت جريس بالفعل إلى NXT يوم الثلاثاء.

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لم يكن حجز بطولة TNA العالمية سوى أي شيء آخر. تواصل TNA إبقاء اللقب بعيدًا عن جو هندري. هذه المرة ضربه JBL بحبل الغسيل من الجحيم ليكلفه الفوز، على الرغم من حرص الجمهور على رؤيته. ربما يأملون أن يتحول هذا إلى كعب البطل نيك نيميث ويولد المزيد من الحرارة لهندري ليتغلب عليه ويتوج بطلاً في النهاية.

ستكلف ريا ريبلي ليف مورجان مباراتها مع نيا جاكس في Crown Jewel الآن بعد أن تركها مورجان وراكيل رودريجيز ملطخة بالدماء في موقف سيارات NXT. كما هو الحال مع سي إم بانك ودرو ماكنتاير، فإن أحقاد WWE تسافر عبر المحيطات.

(أيضًا، يبدو هذا وقتًا مناسبًا لتيفاني ستراتون للاستفادة من عقدها في Money in the Bank، ولكن من المحتمل أن يتم إيقاف محاولتها في WWE بطريقة ما لهزيمة مورغان.)

الملكة أميناتا تدفع كاميل ونظرة القلق على وجه مرسيدس مون ستقطع شوطًا طويلًا في رفع مكانتها لدى الجمهور. نتوء مون بعد أن ضربها كريس ستاتلاندر جعل بطلة TBS السابقة تبدو وكأنها قوة قوية.

يشعر كل من Hook و Kip Sabian بالانتعاش أثناء العمل مع Christian Cage وكأنه فوز. لقد كانت الصابئة من الأصول غير المستغلة بشكل كافٍ، لذا فإن الانتقال إلى النظام الأبوي من أجل الملاءمة أمر منطقي.

أورانج كاسيدي حقًا ليس أمامه خيار الآن سوى أن يصبح قائد AEW بعد هجوم نادي بلاكبول القتالي الجديد على تشاك تايلور. هل حصلنا على لحظة لا يهرب فيها النخبة فعليًا ويختبئون منهم؟

على الرغم من أن مباريات ريكوشيت كانت جيدة ضد نيك واين وخاصة ليو راش، إلا أنه يجب أن يكون رجلًا لا يتعرض بشكل مفرط للحلقة على شاشة التلفزيون.

لم أتمكن من عودة William Regal على تلفزيون NXT لمساعدة Lexis King في مواجهة ابنه تشارلي ديمبسي على بطاقة البنغو الخاصة بي. يبدو أن King، الذي كان حجزه مشكوكًا فيه في أحسن الأحوال ولم يحظ بالكثير من الاهتمام، يبدو الآن وكأنه يحاول الظهور بمظهر محبوب بعد رفض مفاصل Regal النحاسية.

مصارعين الاسبوع

مات وجيف هاردي، TNA

يحمل فريق هاردي بويز الميدالية الذهبية الكبرى لأول مرة منذ عام 2019 عندما هزموا The System (Brian Myers و Eddie Edwards) و Ace Austin و Chris Bey ليصبحوا أبطال فريق TNA في مباراة Wild Full Metal Mayhem في Bound of Glory. في هذه المرحلة من حياتهم المهنية، لا تعرف عدد مرات الألقاب المتبقية لهم، لذا فإن الحصول على لقب آخر بينما لا يزال بإمكانهم تحقيق الأهداف يبدو أمرًا مميزًا.

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مباراة للمشاهدة

راندي أورتن ضد كيفن أوينز، Crown Jewel (السبت، الساعة 1 ظهرًا، بيكوك)

أضاف Triple H الكثير من الدراما الإضافية إلى هذه المباراة، حيث حذر أورتن في سماك داون من مستوى مختلف من الشر والكراهية القادمة من أوينز – وهو ما يكفي ليقلق بشأن سلامة الأفعى. من وجهة نظر سرد القصص، هذا سيقطع شوطا طويلا في وضع الأساس للمضي قدما مع كودي رودز. حقق أوينز فوزًا واحدًا فقط من أصل خمس محاولات ضد أورتن في المباريات الفردية التلفزيونية.