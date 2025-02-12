لا يمكن لـ Mets الاعتماد على Gust Star Power للوصول إلى هدف السلسلة العالمية

رياضة
لا يمكن لـ Mets الاعتماد على Gust Star Power للوصول إلى هدف السلسلة العالمية

في هذا الوقت من العام الماضي ، وصل لاعب الوسط المخضرم المتوسط ​​المرتبط بإنقاذ موسم Mets-أولاً من وجهة نظر أجواء ، ثم من أحد الإنتاج-في فصل الربيع في Port St. Lucie مع مجرد صفقة صغيرة ، أ. فجوة لمدة عام واحد في سيرته الذاتية MLB ومهنة البيسبول المطولة ، والتي بدأت في عام 2011 عندما ظهر لأول مرة في عمر 21 عامًا.

كان خزانة خوسيه إغليسياس أول واحد داخل نادي Clover Park على طول جدار واحد. كان مارك فينتوس ، الذي تم حبسه في معركة مع بريت باتي ليكون رجل القاعدة الثالث في يوم الافتتاح ، بجوار إغليسياس مباشرة ، يليه ريلان بانون – لاعب كرة قدم بدون ظهور MLB. لقد كان ربيعًا متواضعًا للإيغليسياس. ننسى حفل Candelita بعد لعبة Postgame “OMG” في Citi Field في يونيو. ننسى .337 (.337!) الضرب المتوسط ​​و .830 (.830!) OPS التي تم جمعها. ننسى حقيقة أن Iglesias أصبحت واحدة من أكثر الضاربين موثوقين في Mets بحلول الوقت الذي وصل فيه مرحلة ما بعد الموسم ، مما سمح للمدير كارلوس ميندوزا بتفكيكه في أي مكان في الترتيب ويتوقع اتباع الاتساق.

قبل 31 مايو ، عندما اختاره Mets من Triple-A Syracuse ، لم يكن حتى في قائمة MLB الخاصة بهم.

لم يكن Iglesias هو الوحيدة التي تقابلها تحت الرادار خلال الموسم وتساهم في تشغيل فاصلة غير محتملة وصلت إلى NLCS.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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