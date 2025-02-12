لا يمكن لـ Mets الاعتماد على Gust Star Power للوصول إلى هدف السلسلة العالمية

في هذا الوقت من العام الماضي ، وصل لاعب الوسط المخضرم المتوسط ​​المرتبط بإنقاذ موسم Mets-أولاً من وجهة نظر أجواء ، ثم من أحد الإنتاج-في فصل الربيع في Port St. Lucie مع مجرد صفقة صغيرة ، أ. فجوة لمدة عام واحد في سيرته الذاتية MLB ومهنة البيسبول المطولة ، والتي بدأت في عام 2011 عندما ظهر لأول مرة في عمر 21 عامًا.

كان خزانة خوسيه إغليسياس أول واحد داخل نادي Clover Park على طول جدار واحد. كان مارك فينتوس ، الذي تم حبسه في معركة مع بريت باتي ليكون رجل القاعدة الثالث في يوم الافتتاح ، بجوار إغليسياس مباشرة ، يليه ريلان بانون – لاعب كرة قدم بدون ظهور MLB. لقد كان ربيعًا متواضعًا للإيغليسياس. ننسى حفل Candelita بعد لعبة Postgame “OMG” في Citi Field في يونيو. ننسى .337 (.337!) الضرب المتوسط ​​و .830 (.830!) OPS التي تم جمعها. ننسى حقيقة أن Iglesias أصبحت واحدة من أكثر الضاربين موثوقين في Mets بحلول الوقت الذي وصل فيه مرحلة ما بعد الموسم ، مما سمح للمدير كارلوس ميندوزا بتفكيكه في أي مكان في الترتيب ويتوقع اتباع الاتساق.

قبل 31 مايو ، عندما اختاره Mets من Triple-A Syracuse ، لم يكن حتى في قائمة MLB الخاصة بهم.

لم يكن Iglesias هو الوحيدة التي تقابلها تحت الرادار خلال الموسم وتساهم في تشغيل فاصلة غير محتملة وصلت إلى NLCS.