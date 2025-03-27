لا ينبغي أن يكون إثارة سباق البلاي اوف لا ينبغي أن يكون سكان الجزيرة العمياء من الحقيقة

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عانى سكان الجزر من إصابات أكثر مما توقع أي شخص. لعبت مات بارزال 30 مباراة فقط. هرع أنتوني دوكلير ولم يكن هو نفسه بعد الانخفاض في وقت مبكر من هذا الموسم – سيكون لديه الآن صيف كامل للتعافي. ولم يكن خطهم الأزرق صحيًا حتى منتصف شهر مارس.

حتى بعد تداول بروك نيلسون ، تجمع سكان الجزيرة معًا وأنهى الموسم قويًا. يتم تعزيز Core Prospect مع Cal Ritchie. لا يوجد حاجة إلى تغييرات كبيرة – حظ أفضل فقط وربما إضافة إلى الستة الأوائل.

هذا ، بعد كل شيء ، ليس سوى نسخة معدلة قليلاً من القضية التي تم إجراؤها مع المجموعة قبل عام ، عندما كان من المفترض أن يؤدي موسم كامل من باتريك روي خلف مقاعد البدلاء بالإضافة إلى إضافات جديدة – Duclair و Max Tsyplakov – إلى جانب دفاع أكثر صحة (WHEOPS) إلى تحسن خطير.