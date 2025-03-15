لدى سانت جون فرصة نادرة “للمشي مع الملوك” مرة أخرى في بطولة بيج إيست

رياضة
لدى سانت جون فرصة نادرة "للمشي مع الملوك" مرة أخرى في بطولة بيج إيست

قاموا برفع لو كارنيكا على أكتافهم في المرة الأولى التي فاز فيها سانت جون في بطولة مؤتمر الشرق الكبير في عام 1983.

قال كارنيسكا في تلك الليلة: “مثل (السلف) كان جو لابشيك قائلاً وقال بعد الفوز الأخير (في عام 1965) ،” لقد مشيت اليوم مع الملوك “. “واليوم سار هؤلاء الأولاد مع الملوك.”

كان ثلاث مرات فقط قد سار على سانت جون مع الملوك في نهاية بطولة مؤتمر الشرق الكبير ، وليلة السبت ضد كريتون في الحديقة ، كان ريك بيتينو مدفوعًا ليحصل على العاصفة الحمراء الأولى في المصنفة الأولى مع الملوك للمرة الأولى منذ عام 2000.

لقد تعلم الأمراء شبابه شبابه-لاعب كبير في المدينة-لاعب فريق Big East of the Year RJ Luis Jr. ، Kadary Richmond ، Zuby Ejiofor ، Aaron Scott ، Simeon Wilcher ، Deivon Smith ، و Sadiku Ibine Ayo ، والباقي-بالفعل أنه لا يوجد مكان أفضل للفوز من نيويورك ، خلال رحلة السجادة السحرية الأولى إلى الدراسات الشرقية في 33 عامًا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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