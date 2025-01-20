لعبة الوحش ساكون باركلي ترسل النسور إلى بطولة NFC

يشق النسور طريقهم إلى مباراة بطولة NFC على أرجل ساكون باركلي.

كسر العمالقة السابقون الذين يركضون إلى الخلف مسافة 62 و 78 ياردة – والتي أثبتت الثانية أنها النتيجة الحاسمة في فوز فيلادلفيا الثلجي 28-22 على رامز في جولة التقسيم يوم الأحد في ملعب لينكولن المالي.

يتقدم النسور لمواجهة منافسهم في NFC East ومفاجأة التصفيات يوم الأحد برحلة إلى Super Bowl 2025 على المحك.

حمل باركلي الكرة 26 مرة لمسافة 205 ياردات وسجل هدفين.

أضاف جالين هيرتس أيضًا مسافة تسجيل تبلغ 44 ياردة ليفتتح المباراة للنسور.

ألقى ماثيو ستافورد تمريرة لمس 4 ياردات إلى كولبي باركينسون مع بقاء 2:48 في المباراة للمساعدة في سحب رامز ضمن النتيجة.

أجبرت لوس أنجلوس النسور على التقدم ثلاث مرات والخروج في قيادتهم التالية ، لكن دفعة رامز للفوز بالمباراة انتهت عند خط فيلادلفيا 22 ياردة.