لعب جوش ألين لاعب بيلز معظم موسم 2024 في دوري كرة القدم الأمريكية بسبب الإصابة

جوش ألين هو أفضل لاعب في العالم، وربما يكون هذا ثاني أكثر إنجازاته إثارة للإعجاب هذا الموسم حتى الآن.

تفيد تقارير NFL Network أن Allen لعب معظم الموسم بيد مكسورة غير قابلة للرمي، وذلك بفضل الإصابة التي تعرض لها أثناء التسرع في الهبوط في الأسبوع الأول ضد الكاردينالز، على الرغم من أنه يعتبر الآن بصحة جيدة.

لقد لعب ألين، البالغ من العمر 28 عامًا، بشكل جيد لدرجة أنك لن تتمكن من معرفة أنه كان يعاني من إصابة؛ لديه 25 هبوطًا عابرًا مقابل خمسة اعتراضات فقط لتتماشى مع 11 هبوطًا سريعًا لفواتير 11-3.

حدثت الإصابة أثناء ركض ألين إلى خط المرمى، حيث قام بقفزة تشبه قفزة سوبرمان للوصول إلى منطقة النهاية.

لقد أصيب في الجو من قبل تدخل كاردينالز الدفاعي جاستن جونز، ووضع ألين يده على الأرض ليستعد لسقوطه.

لا يبدو أن ألين يلقي نظرة بسيطة على يده مع انتهاء المسرحية ويحتفل بهبوطه.

#جوش ألين إصابة اليد اليسرى. من الناحية المثالية كدمة مقابل التواء منتصف اليد. القلق هو الكسر. إنها اليد اليسرى. مثير للاهتمام #مافيا الفواتير pic.twitter.com/eMmZVpqa9p – طبيب الفخذ (@ThighDoctor) 8 سبتمبر 2024

فاز فريق Bills بتلك المباراة بنتيجة 34-28 ، بينما اندفع Allen لمرتين للهبوط لتتماشى مع هبوطين عابرين.

لم يكن نجم الوسط يرتدي دعامة واقية على يده أثناء المباريات ولكنه كان يرتدي قفازًا.

لقد ركب بافالو على ظهر ألين، الذي انتقل بشكل شبه مثير للانقسام إلى الوضع المفضل لـ NFL MVP بفارق كبير، في حين أن أفضل لاعب في العام الماضي، لامار جاكسون، لديه إحصائيات أفضل قليلاً، على الرغم من أن فريقه لم يتمتع بنفس النجاح تمامًا.

يمتلك جاكسون بالفعل 37 تمريرة هبوطية وثلاثة هبوط سريع.

لا يزال Allen and the Bills يبحثون عن الجولة الأولى التي يحتفظ بها الزعماء حاليًا (14-1).

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