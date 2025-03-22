لقد حان الوقت لسانت جون للفوز بلعبة ريك بيتينو

بروفيدنس ، RI – كلما انتهى موسم الأحلام هذا ، فإن Johnnies سوف ينظران إليه يومًا ما كأفضل وقت لحياة كرة السلة الشابة. لكن الخسارة أمام أركنساس يوم السبت والفشل في الوصول إلى 16 حلوة سيكون نهاية قاسية ، لأنهم جميعًا يريدون كتابة قصة رائعة في نيويورك ستستمر إلى الأبد.

لقد أحضروا إلى الحياة أصداء الأسطوريين للأمس ، ولو كارنيسكا وكريس مولين ، وقد تم طردهم من أشباح الكآبة والموت على مدار عقود ، لقد جعلوا سانت جون علامة تجارية مرة أخرى.

أولاً وقبل كل شيء ، يريدون الفوز بهذا لأنفسهم ، بالطبع يفعلون ذلك ، ويجب عليهم ذلك.

إنهم يريدون الفوز بهذا الاسم في مقدمة القميص.