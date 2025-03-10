لقد حاولنا اختراقين جليديين لإزالة ملصقات الجرار عالقة ، وتركنا أحدنا في البرد

من صلصات المعكرونة إلى المربى إلى المخللات وما وراءها ، يبدو أن هناك إمدادات لا نهاية لها من الزجاجات في المخزن والثلاجة. أثناء إعادة تدوير عائلتي ، لا يزال يبدو وكأنه مضيعة للتخلص من الحاويات المثالية عندما تكون فارغة. لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة حول المنزل. المشكلة الوحيدة هي إزالة بقايا الغراء والعلامات ، والتي يبدو أنها تمزيقها وتلتزم بها عندما أقشرها. تتضمن العديد من النصائح عبر الإنترنت الحرارة ، مثل سكب الماء المغلي في الجرة أو تهب مجفف الشعر على الجزء الخارجي من الملصق. أردت أن أجرب شيئًا مختلفًا ، وكان لدى موقع ويب واحد إجابة – بدلاً من الحرارة ، استخدم البرد.
تم اقتراح طريقتين عبر الإنترنت – ضع جرة في الفريزر لبضع ساعات مع الغطاء ، أو نقعها في الماء المثلج لإزالة الغراء والتسمية. بدا هذا بسيطًا بما فيه الكفاية ولم ينطوي على حرق أصابعي. قررت أن أجربهم على حد سواء. إذا كنت ناجحًا ، يمكنني أن أجعل نفسي مزهرية زهرة DIY ، أو حاوية تخزين المطبخ. تحقق من كيف نجحت تجربة ملصقتي والغراء.
الاستعداد لتجميد الجرار
للبدء ، قمت باختيار حاوية زجاجية من صندوق إعادة التدوير الخاص بي – جرة المخلل وزجاجة صلصة البرقوق الأصغر. أردت أن أجرب كل من أساليب التسمية والغراء ، وأحببت فكرة وجود سفينتين مختلفتين حتى أتمكن من عمل مشروعين عندما انتهيت. يبدو من الجيد جدًا أن يكون صحيحًا أن تنظف الملصقات بسهولة من الجرار الزجاجية التي لا تستخدم أي شيء سوى الماء ، لكنني بدأت بإعداد حمام الجليد. لقد وجدت مقلاة خبز زجاجية كانت الحجم المثالي لزجاجة الصلصة وجمعت كوبين من الجليد من آلة الجليد الخاصة بي.
بعد ذلك ، استعدت لتجربة الفريزر. لقد قمت بمسح مساحة لجرة المخلل على الرف العلوي لتجميد عميق. لديّ مجموعة قياسية من الثلاجة في مطبخي ، لكنني لم أكن أريد أن يسحب أحد أطفالي علاجًا متجمدًا ويطرق الجرة في هذه العملية. باستخدام الطابق السفلي بتجميد عميق بدا أكثر أمانًا. مع الإعدادية خارج الطريق ، حان الوقت للبدء.
عملية إزالة العدوانية وإزالة الغراء
جمال هذه التجربة هو بساطة الخطوات. كانت طريقة الفريزر سهلة. أزلت الغطاء ، وضعت جرة المخلل في الداخل ، وأغلقت الباب. في غضون ذلك ، حصلت على العمل على حمام الجليد. وشمل ذلك سكب كوبين من الجليد في مقلاة الخبز الزجاجي ، ووضع زجاجة صلصة البرقوق في الداخل ، وصب الماء حوله. بمجرد غمرها في الغالب ، ظهرت في الثلاجة وانتظرت أن يحدث السحر.
تركت كلتا الجرارين في البرد بين عشية وضحاها وكنت حريصة على التحقق منهما في الصباح. لدهشتي وسرور ، زجاجة حمام الجليد لم تعطيني أي مشكلة. جاءت العلامة ومعظم الغراء مباشرة في قشر واحد ، وأي غراء متبقي كشط بسهولة. كانت جرة المخلل قصة أخرى. حاولت إزالة الورق والغراء بينما كان الزجاج لا يزال متجوبًا دون جدوى. القطع والقطع قشرت ، ولكن لا شيء كبير ، وظل اللاصقة متكتلان على الزجاج. تركتها تسخن قليلاً ، على أمل أن يساعد التكثيف ، لكن للأسف ، واجهت نفس المشكلة. إذا كنت تبحث عن اختراق رائع سيزيل الملصقات من عناصر الديكور الزجاجي ، فإن الطريقة الجليدية الوحيدة التي سأستخدمها مرة أخرى هي الماء ، لكن لدي بعض الأفكار لمشاركتها على هذه الجبهة.
هل يجب أن تجرب حيل إزالة الغراء هذه؟
في معركة الغراء الجليدية مقابل الملصقات ، تم ربط الثلج ضد الملصقات من 1 إلى 1. كانت طريقة الفريزر تمثال نصفي كليًا وليس شيئًا أحاول مرة أخرى. لا يستغرق الأمر مساحة فقط ويخاطر بجرة زجاجية تسقط على أرضك ، ولكنها لا تعمل. بالنسبة للحمام الجليدي ، لدي تحفظاتي. فكرتي العامة هي: هل كان الجليد أم الماء الذي قام بالعمل؟ بالتفكير في كل حيل إزالة ملصقات الماء الساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي ، لست مقتنعًا. إذا غمرت الزجاجة في الماء الفاتر ، فربما فعلت نفس الشيء؟
بين هاتين الطريقتين ، سأحاول حمام الجليد مرة أخرى ، ربما بدون البرد لاختبار نظريتي أعلاه. سواء كان ذلك يعمل بسبب انخفاض درجة الحرارة أو الرطوبة ، فإنه لا يزال يعمل. لذلك ، إذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من تلك الملصقات المزعجة والغراء المتبقي من الحاويات الزجاجية ، فحاول تجربة ذلك. أنا خارج لتحويل جرة زجاجية إلى مزهرية زخرفية فنية … وأعد تدوير جرة مخلل حزينة.