لقد حاولنا اختراقين جليديين لإزالة ملصقات الجرار عالقة ، وتركنا أحدنا في البرد

من صلصات المعكرونة إلى المربى إلى المخللات وما وراءها ، يبدو أن هناك إمدادات لا نهاية لها من الزجاجات في المخزن والثلاجة. أثناء إعادة تدوير عائلتي ، لا يزال يبدو وكأنه مضيعة للتخلص من الحاويات المثالية عندما تكون فارغة. لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة حول المنزل. المشكلة الوحيدة هي إزالة بقايا الغراء والعلامات ، والتي يبدو أنها تمزيقها وتلتزم بها عندما أقشرها. تتضمن العديد من النصائح عبر الإنترنت الحرارة ، مثل سكب الماء المغلي في الجرة أو تهب مجفف الشعر على الجزء الخارجي من الملصق. أردت أن أجرب شيئًا مختلفًا ، وكان لدى موقع ويب واحد إجابة – بدلاً من الحرارة ، استخدم البرد.

تم اقتراح طريقتين عبر الإنترنت – ضع جرة في الفريزر لبضع ساعات مع الغطاء ، أو نقعها في الماء المثلج لإزالة الغراء والتسمية. بدا هذا بسيطًا بما فيه الكفاية ولم ينطوي على حرق أصابعي. قررت أن أجربهم على حد سواء. إذا كنت ناجحًا ، يمكنني أن أجعل نفسي مزهرية زهرة DIY ، أو حاوية تخزين المطبخ. تحقق من كيف نجحت تجربة ملصقتي والغراء.