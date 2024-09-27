لقد قمنا بتجربة حيلة خدش الخشب بزبدة الفول السوداني مرة أخرى ولكن ليس للسبب الذي تعتقده

إذا كان لديك طاولة قهوة جميلة تعرضت لخدش سيئ أثناء الحركة، أو ساق كرسي ثمين خدشها صديق قطط، فقد يكون الوضع سيئًا. إذا حاولت تلميعه بلطف دون جدوى ولكنك تريد معرفة ما إذا كان هناك حل آخر قبل الاتصال بأخصائي إصلاح، فلا بد أن تبحث عن بعض العلاجات السهلة للخشب المخدوش. من العلاجات الشائعة لإصلاح خدوش الخشب هي زبدة الفول السوداني. نعم، غالبًا ما يتم استدعاء الساندويتش اللذيذ الذي تستخدمه مع الجيلي للمساعدة في ملء وتلطيف الخدوش على الأسطح. على الرغم من أن هذا استخدام غير متوقع لزبدة الفول السوداني، فمن المنطقي تجربتها تقريبًا كحشو للخشب الطبيعي يمكن وضعه بسهولة مع إزالة الفائض – مثالي للمبتدئين في الأعمال اليدوية وأي شخص لا يريد أن ينفد منه. متجر الأجهزة.

لقد كنت متحمسًا جدًا لتجربة الحيلة ولكني لم أرغب في المصادفة باستخدامها على قطعة أثاث راقية في حالة تسببها في أي ضرر. لحسن الحظ، كان لدي لوح تقطيع الجزار الذي شهد أيامًا أفضل بكثير، وبعد كل شيء، كان المقصود منه تقطيع الطعام، فما الضرر في إعطائه طبقة صحية من زبدة الفول السوداني؟ حسنًا، طالما أنك لا تعاني من الحساسية.