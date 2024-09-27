لقد قمنا بتجربة حيلة خدش الخشب بزبدة الفول السوداني مرة أخرى ولكن ليس للسبب الذي تعتقده

إذا كان لديك طاولة قهوة جميلة تعرضت لخدش سيئ أثناء الحركة، أو ساق كرسي ثمين خدشها صديق قطط، فقد يكون الوضع سيئًا. إذا حاولت تلميعه بلطف دون جدوى ولكنك تريد معرفة ما إذا كان هناك حل آخر قبل الاتصال بأخصائي إصلاح، فلا بد أن تبحث عن بعض العلاجات السهلة للخشب المخدوش. من العلاجات الشائعة لإصلاح خدوش الخشب هي زبدة الفول السوداني. نعم، غالبًا ما يتم استدعاء الساندويتش اللذيذ الذي تستخدمه مع الجيلي للمساعدة في ملء وتلطيف الخدوش على الأسطح. على الرغم من أن هذا استخدام غير متوقع لزبدة الفول السوداني، فمن المنطقي تجربتها تقريبًا كحشو للخشب الطبيعي يمكن وضعه بسهولة مع إزالة الفائض – مثالي للمبتدئين في الأعمال اليدوية وأي شخص لا يريد أن ينفد منه. متجر الأجهزة.
لقد كنت متحمسًا جدًا لتجربة الحيلة ولكني لم أرغب في المصادفة باستخدامها على قطعة أثاث راقية في حالة تسببها في أي ضرر. لحسن الحظ، كان لدي لوح تقطيع الجزار الذي شهد أيامًا أفضل بكثير، وبعد كل شيء، كان المقصود منه تقطيع الطعام، فما الضرر في إعطائه طبقة صحية من زبدة الفول السوداني؟ حسنًا، طالما أنك لا تعاني من الحساسية.
طريقة حشو خشب زبدة الفول السوداني
لسوء الحظ، لا يوجد الكثير من الإرشادات التفصيلية حول كيفية استخدام زبدة الفول السوداني لملء الخدوش، لذلك كان عليّ تجربة القليل والمجازفة باستخدام طريقتين مختلفتين. لأول مرة، نظرًا لأن اللوحة بأكملها كانت مغطاة بالخدوش والشقوق (كما ينبغي أن تكون لوحة التقطيع)، فقد قررت أن أعطيها طلاءًا صحيًا شاملاً. غرفت ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني على اللوح، ثم وزعتها بالتساوي إلى حد ما بظهر الملعقة. في المستقبل، سأستخدم كمية أقل بكثير لأن هذا يسبب فوضى لزجة. بالنسبة للطريقة الثانية، أردت أن أكون أكثر استهدافًا. على الرغم من أنني قمت بالفعل بتغطية جزء كبير من اللوحة، إلا أنني تركت واحدة من الشقوق العميقة مكشوفة، ثم غطيتها بطبقة رقيقة جدًا من زبدة الفول السوداني.
معظم التعليمات التي وجدتها تنص على السماح لزبدة الفول السوداني بالبقاء لمدة ساعة تقريبًا، ولكن بما أنني استخدمت الكثير، قررت تركها لمدة ساعتين كاملتين حتى يصبح الدهن لزجًا عند اللمس. كنت آمل أن يمنح هذا وقتًا لزبدة الفول السوداني حتى تتماسك وألا يتم غسلها على الفور. عندما انتهى الموقت، استخدمت ملعقة مسطحة لإزالة زبدة الفول السوداني الزائدة من اللوحة، مما تخلص من معظمها. تابعت ذلك بقطعة قماش مبللة قليلاً لإزالة الطبقة الرقيقة جدًا التي خلفتها، ثم تركت اللوحة تجف تمامًا لمدة 30 دقيقة قبل أن أبدأ تحليلي النهائي.
هل تعمل زبدة الفول السوداني حقاً على الخدوش؟
كما ترون من الصور، فإن لوح التقطيع هذا كان ولا يزال مخدوشًا للغاية. على الرغم من هذه الحقيقة، أعتقد أنها تبدو أفضل بكثير. لا يزال هناك الكثير من الخدوش، لكنها بدت أقل عمقًا بكثير وتم دمجها بشكل أفضل بكثير. على الركنة الأعمق التي تحتوي على طبقة رقيقة فقط، كان الخدش لا يزال مرئيًا، لكنه بدا سلسًا ومستويًا للغاية. أعتقد أنه على الرغم من أن زبدة الفول السوداني لم تقم بعمل رائع في سد أي فجوات، إلا أنها ساعدت في تحسين حالة الخشب بفضل الدهون الطبيعية لزبدة الفول السوداني وإدراج زيت النخيل في تركيبة هذه العلامة التجارية. بمرور الوقت، بين تنظيف لوح التقطيع الخشبي بالماء والصابون، أصبح السطح جافًا. وبما أن النقوش لم تعد تجف بعد الآن، فقد امتزجت مع بقية حبيبات الخشب.
في النهاية، أعتقد أن زبدة الفول السوداني تصنع زيتًا خشبيًا مرطبًا للطعام أفضل من بلسم سحري لإصلاح الخدوش. بالطبع، لم أكن أتوقع حدوث معجزة، ومن المرجح أن تتعرض ألواح التقطيع لأضرار أكبر بكثير من معظم قطع الأثاث الخشبي. لذلك، قد تكون هذه حيلة جيدة للتخلص من خدوش طاولة القهوة المزعجة، وعلى أقل تقدير يمكن أن تمنع جفاف الخدوش. إذا كنت تحاول ترطيب ألواح التقطيع بزبدة الفول السوداني، فضع في اعتبارك استخدامها لإعداد أو تقديم الطعام لأي شخص يعاني من حساسية الفول السوداني.