لقد واجه رينجرز انزلاقًا كهذا من قبل، ولم ينته الأمر بشكل جيد

رياضة
لقد واجه رينجرز انزلاقًا كهذا من قبل، ولم ينته الأمر بشكل جيد

كانت التسديدات على المرمى 30-7 خلال الفترتين الأوليين و36-14 بشكل عام ضد رينجرز. لكن النتيجة النهائية للهزيمة كانت 2-1 فقط.

لم يكن هذا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم يكن حارس المرمى إيجور شيستركين ولا جوناثان كويك.

بدلاً من ذلك، حدث هذا منذ ما يقرب من ربع قرن، في 6 مارس 2000، في سان خوسيه، وكان مايك ريختر في الشباك.

هذا مرجع لتغيير المزيد من الأشياء قد تعرفه. بعد ليلتين ، فاز فريق Blueshirts في الوقت الإضافي في أنهايم ليتحسن إلى 28-27-10-3 مع سيطرة ضعيفة على المركز الأخير في التصفيات في المؤتمر قبل 14 مباراة متبقية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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