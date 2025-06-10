لماذا بعض مفاتيح الإضاءة حمراء في المستشفيات

وفقًا لأحدث بيانات مسح من جمعية المستشفيات الأمريكية ، يوجد ما يقرب من 6100 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي عام 2023 ، قام ما يزيد قليلاً عن 34.4 مليون أمريكي بزيارة – وبالتأكيد في كثير من الحالات ، وليس فقط بدافع الفضول.

لكن المستشفيات تميل إلى أن تكون مشرقة للغاية ونظيفة ، سواء أكانت بالفعل مطلوب لكي تكون داخل واحد أم لا ، ربما لم تستطع إلا أن تكون فضوليًا بشأن الأشياء من حولك. هناك العديد من الأبواب التي تؤدي إلى غرف مليئة بالمعدات المتطورة والمكلفة للغاية ، والتي يتمتع الكثير منها باللون الأبيض (أو الألوان الفاتحة) ، وهذا هو السبب في أن المفتاح الأحمر العرضي على جدار غريب أو اثنين ربما لفت انتباهك. في الواقع ، ربما كنت ترغب في محاولة الضغط عليه ، فقط لمعرفة ما سيحدث. (بالتأكيد لا تدع هذه الأفكار المتطفلة تفوز ، هنا بعض الأشياء الأخرى التي يجب ألا تفعلها أبدًا عند زيارة شخص ما في المستشفى.)

كما اتضح ، هناك سبب مهم لتلوين بعض مفاتيح الإضاءة ، بالإضافة إلى مآخذ ، في تناقض صارخ مع كل شيء آخر تقريبًا-ومن التأكد من أن المهنيين الطبيين سيكونون قادرين على استخدام المعدات الحرجة لإنقاذ الحياة ، حتى في قرصة.