لماذا بعض مفاتيح الإضاءة حمراء في المستشفيات

وفقًا لأحدث بيانات مسح من جمعية المستشفيات الأمريكية ، يوجد ما يقرب من 6100 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي عام 2023 ، قام ما يزيد قليلاً عن 34.4 مليون أمريكي بزيارة – وبالتأكيد في كثير من الحالات ، وليس فقط بدافع الفضول.
لكن المستشفيات تميل إلى أن تكون مشرقة للغاية ونظيفة ، سواء أكانت بالفعل مطلوب لكي تكون داخل واحد أم لا ، ربما لم تستطع إلا أن تكون فضوليًا بشأن الأشياء من حولك. هناك العديد من الأبواب التي تؤدي إلى غرف مليئة بالمعدات المتطورة والمكلفة للغاية ، والتي يتمتع الكثير منها باللون الأبيض (أو الألوان الفاتحة) ، وهذا هو السبب في أن المفتاح الأحمر العرضي على جدار غريب أو اثنين ربما لفت انتباهك. في الواقع ، ربما كنت ترغب في محاولة الضغط عليه ، فقط لمعرفة ما سيحدث. (بالتأكيد لا تدع هذه الأفكار المتطفلة تفوز ، هنا بعض الأشياء الأخرى التي يجب ألا تفعلها أبدًا عند زيارة شخص ما في المستشفى.)
كما اتضح ، هناك سبب مهم لتلوين بعض مفاتيح الإضاءة ، بالإضافة إلى مآخذ ، في تناقض صارخ مع كل شيء آخر تقريبًا-ومن التأكد من أن المهنيين الطبيين سيكونون قادرين على استخدام المعدات الحرجة لإنقاذ الحياة ، حتى في قرصة.
لماذا بعض مفاتيح المستشفيات والمقابس حمراء
من المنطقي أن نتوقع أن تعمل المستشفيات مع خطة في حالة انتقال القوة فجأة. بعد كل شيء ، هناك العديد من الوظائف المنقذة للحياة التي تعتمد على وجود قوة متسقة. ولهذا السبب ، يتعين على المستشفيات أن يكون لها معدات حاسمة على مقربة من المنافذ والمفاتيح المتصلة بطاقة النسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ. وبهذه الطريقة ، في حالة انقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع ، سيكون الأطباء والممرضات قادرين على التصرف على الفور (أي ، التحول إلى قوة الطوارئ بينما تبقى معدات إنقاذ الحياة) ، ولن تتعرض حياة المرضى للخطر.
تعتمد قوة النسخ الاحتياطي للمستشفيات على كل من البطاريات والمولدات ، وليس فقط الأخير ، لأنه في كثير من الحالات ، لا يمكن للمهنيين الطبيين ببساطة أن يتوقف معداتهم عن العمل ، حتى لبضع ثوانٍ ثمينة (على سبيل المثال ، إذا كان هناك مرضى في دعم الحياة). نظرًا لأن الأمر يستغرق بعض الوقت لمولد مدعوم من الديزل أو الغاز الطبيعي أو البروبان لبدء إنتاج الطاقة ، فإن البطارية تعمل كمصدر للطاقة المستمرة ، وهذا هو السبب في أنه يشار إليه أيضًا على أنه مصدر طاقة غير متقطع (UPS).
ومع ذلك ، نظرًا لأنه لا ترتبط جميع المنافذ بسلطة النسخ الاحتياطي ، فإن تلك التي هي (سواء كانت مفاتيح أو منافذ) حمراء ، حيث تُعلم قرارات الموظفين المترتبة على بعد وتأكد من أن الآلات الحاسمة لن يتم وضعها بعيدًا عن قوة الطوارئ.
فلماذا أحمر؟
مفاتيح إضاءة المستشفى والمآخذ ليست هي العناصر الوحيدة المتعلقة بالكهرباء التي تأتي باللون الأحمر ؛ في بعض الحالات ، قد يكون لديهم ألواح حمراء أيضًا. حتى أن بعض أنواع الألواح الحمراء تحمل نقطة خضراء صغيرة كعلامة على أنه تم اختبارها والتحقق منها لتلبية معايير الجودة لاستخدام المستشفى.
ولكن لماذا أحمر ، على أي حال؟ والسبب البسيط هو أنه من الصعب للغاية تجاهل اللون الذي توصلنا إلى ارتباطه بالغضب ومصارعة الثيران (على الرغم من أن الأخير لا يقل عن غضب الثور ، حيث كان معظم الناس يقيمون ، والمزيد حول إخفاء بقع Matador). هل يمكنك أن تتخيل أن تكون طبيباً أو ممرضة في وضع عاجل ، والأسلحة تلوح بعنف وأنت تحاول أن تجد منفذًا قويًا يعمل فعليًا مع مرور الساعة؟ لمنع ذلك ، يحتاج المستشفى إلى الحصول على منافذ الطوارئ والمفاتيح التي تجذب الانتباه على الفور ، ومن ثم اللون الأحمر. (الحديث عن حالات الطوارئ ، إليك قائمة بالأشياء التي يجب ألا تفعله أبدًا في غرفة الطوارئ.)
بالمناسبة ، في حال كنت فضوليًا بشأن الألوان الأخرى المحددة التي تراها عادة في المستشفيات ، يمكنك أن تقرأ عن السبب الحقيقي لأن غرف العمليات خضراء.