لماذا تأخرت لعبة Knicks بسبب Bent Rim التي كانت مستقيمة بالفعل

تأخر فوز نيكس يوم السبت لمدة 10 دقائق بسبب حافة عازمة كانت مستقيمة بالفعل.

من الواضح أن ميكال جسر القفز على التحقيق في الربع الرابع في وقت مبكر من خلال إخبار المسؤولين بأن الحافة كانت معزولة حيث كان يأخذ رميات حرة.

كان الفكر هو أن دونك سابق من OG Anunoby قد حول دائرة المعادن.

توقفت لعبة Knicks Kings بعد معلقة OG Anunoby على السلة pic.twitter.com/g1xr89dmbz – كرة السلة في نيويورك (nba_newyork) 26 يناير 2025

ولكن بعد أن صعد عامل MSG سلمًا واختبر المحاذاة باستخدام أداة خط المستوى ، تم تحديد الحافة لتكون تنظيمًا.

قال جوش هارت مازحا: “كان (ميكال) الوحيد الذي اعتقد أنه كان ملتزمًا”. “لديه رؤية سيئة على أي حال لذلك أعتقد أن هذا جزء منه.”

لم يؤثر على Knicks ، الذي احتل الفوز بفوزه 143-120. كما ضرب الجسور رميته الحرة مباشرة بعد التأخير.

وقال توم ثيبودو: “لقد سألونا عما إذا كنا نريد الاحماء وشعر اللاعبون بأنهم مستعدون للذهاب (لم يكن لدينا الاحماء بعد التأخير)”. هذه لعبة الدوري الاميركي للمحترفين. حافظ على التركيز. … بدا الأمر كما لو كان هناك غمر أخرجه قليلاً. ويبدو أنه كان قليلاً. ولكن عندما علقوا عليها قليلاً وبدا الأمر وكأنه قطع إلى الوراء ويبدو أنه كان جيدًا. تحدث الأشياء ، أنت تتعامل معها فقط. “

حصل فريق Knicks على دفعة من مقعدهم ضد الملوك ، وتحديداً من إطلاق النار على لاندري شاميت ودفاع Achiuwa الثمين.

شاميت ، الذي تم إعادة دمجه مؤخرًا في الدوران ، هبط تسع نقاط على ثلاث مرات – أعلى إنتاج له في هذا الموسم.

جمع Achiuwa خمس كرات مرتدة وسرقتين وكتلة في 18 دقيقة فقط. الأكثر إثارة للإعجاب ، تفوق فريق Knicks على الملوك بـ 27 نقطة مع Achiuwa في الملعب.

وقال ثيبودو: “سرعته مختلفة ، وقد حذر في الواقع ديمار (ديروزان) على بعض الممتلكات وقام بعمل جيد حقًا”. “لكن يمكنك وضعه على الالتقاط ، يمكنه أن يفعل شيئين في وقت واحد. يمكن أن يكون على الكرة ولا يزال يعود إلى رجله. وكان لديه كتلة كبيرة. يتفاعل بسرعة مع الكرة. وأعتقد أن هذا كان مهمًا. كانت صغيرة في بعض الأحيان ، لذلك سمحت لنا بالقيام بمزيد من التبديل ، أيضًا “.