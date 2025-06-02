لماذا تسوية الأساسي؟ محلول صب الأبواب الممل يناسب الملوك

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على الرغم من أننا قد لا نكون قادرين على تغيير حالة ميلادنا ، إلا أنه يمكننا بذل قصارى جهدنا للعيش مثل الملوك. ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من الرسم على القلاع التاريخية كمصدر إلهام لمنازلنا؟ لقد ارتفع اتجاه تصميم “Castlecore” ، حيث نشأت جزئيًا على الأقل من خلال تدفق البرامج التلفزيونية الشهيرة التي تحافظ على ديكور ريجنسي بأسلوب ريجنسي أكثر من أي وقت مضى. سواء كنت تتبنى هذه الجمالية لفترة من الوقت أو بدأت للتو في التفكير في دمجها ، فمن المناسب أن نقول وداعًا للديكور الأساسي واختيار نهج أكثر فخامة في مساحتك. يعد العثور على سرير الملصقات المكون من أربعة ملصقات مثالية أو أقمشة مخملية مكانًا جيدًا للبدء ، ولكن يمكنك بالفعل الذهاب إلى أبعد من ذلك للعيش مثل الملكي.
الأبواب المملة خارج ، خاصة بالنسبة للأرستقراطية. هذا يعني أن أبوابك الحالية ربما لا ترقى إلى مستوى المعايير الملكية وهي في حاجة إلى ترقية جادة. إذا كنت تشعر أن الوقت قد حان لاحتضان نبلتك الداخلية ، فقد يكون الأمر يستحق رفع مظهر أبوابك الداخلية أثناء دمج مظهر Castlecore. كيف يمكنك أن تفعل هذا ، تسأل؟ من خلال إعطاء إطارات بابك تحولًا كبيرًا مع مشروع صب الباب DIY. قد يجعلك هذا القولبة القابلة للتكديس قد تجعلك تشعر أنك تعيش في قلعة من القرون الوسطى من أجل الملوك ، لكنك لن تضطر إلى التخلص من فدية الملك لإنجاز المظهر.
كيفية DIY وتخصيص أبوابك
للبدء ، ستحتاج إلى قياس المنطقة فوق بابك واكتساب جميع المواد. ستحتاج إلى ست قطع متطابقة من لوحة الصنوبر المسطحة ، تقاس لتناسب المسافة بين الجزء العلوي من بابك والسقف. ستشكل هذه الصناديق التي تمتد عبر الحائط وتعطي لهجات الباب مظهرًا مدمجًا. تريد أيضًا البحث عن قطع Millwork Deferiqué التي تناسب المظهر الذي ستذهب إليه. ستحتاج إلى قطعتين ضيقتين لتكون بمثابة قبعات مربع وقطعة مركزية واحدة لتركيبها فوق الباب. يمكنك جمع المظهر معًا أكثر عن طريق إضافة صب التاج لتوصيل الصناديق وجعل المظهر العام أكثر مزخرفة.
لإنشاء وتثبيت جميع القطع التي ستحتاج إلى أظافر صغيرة ومواد لاصقة للبناء الشاقة مثل Loctite Power Grab Express لتركيب كل شيء معًا. من الجيد أيضًا رسم جميع القطع قبل التثبيت لإلقاء نظرة أكثر نظافة – ولا تنسى استخدام أفضل نهاية الطلاء للأبواب الداخلية. إن الشيء العظيم في هذا المشروع هو مدى سهولة التخصيص الذي يعتمد على حجم مساحتك وعدد كبير من خيارات القولبة والأعمال المتاحة. يمكنك العثور على العديد من الأنماط لتشغيلها أو تخفيض نظرة القلعة القديمة اعتمادًا على مدى تعقيدك. يمكنك أيضًا اللعب بألوان الطلاء ومقابض الأبواب لجعلها خاصة بك.
مطابقة هذا النمط مع بقية منزلك
مع التاريخ الغني والخصائص الحنين للقلاع والسحر المستمر مع ديكور Regency English ، فلا عجب أن يكون أسلوب Castlecore في ارتفاع. سواء كنا نحب المظهر أو نريد أن نشعر وكأنه حقوق ملكية فعلية ، فإنه لا يغير حقيقة أنه بمجرد إعطاء أبوابك الداخلية هذا العلاج الملكي ، يحتاج بقية مساحتك إلى مواكبة ذلك. هناك طرق سهلة لضمان قيامك بذلك بشكل جيد ، وأفضل طريقة هي التفكير في كل شيء. تذكر أن هذا النوع من تصميم ديكور المنزل مرادف لألواح الألوان العميقة والأقمشة المحكم وقطع الأثاث البيان والمواد الطبيعية مثل الخشب والحجر.
إذا كنت قد بدأت للتو ، فابحث عن الأقمشة الفاخرة مع الشرابات والتطريز المعقد لدمجه في ديكورك. يمكنك القيام بذلك باستخدام قطع أثاث بيان مثل كرسي نهائي أو Loveeat ، أو حتى مع وسائد رمي وملابس. فكر في اللون الأخضر الداكن والأزرق والبورغوندي لألوان الطلاء والنسيج ، بالإضافة إلى الأقمشة المحكم مثل الأقمشة المخملية. للأثاث ، حاول البحث عن خيارات جريئة مثل أريكة ظلية منحنية أو كرسي بذراعين معنقدة أو أربعة سرير مظلة ملصقات. فكر تمامًا في تخطي إضاءة المسار العلوي إذا استطعت ودمج مصابيح الطاولة وأضواء قلادة لجو خافت. يمكنك أيضًا تعليق المرايا الكبيرة المزخرفة في غرف وممرات مختلفة – ولا تنسى إضافة لمسات صغيرة من القطع الأثرية العتيقة مثل الكتب والخرائط لسحر إضافي.