لماذا تسوية الأساسي؟ محلول صب الأبواب الممل يناسب الملوك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

على الرغم من أننا قد لا نكون قادرين على تغيير حالة ميلادنا ، إلا أنه يمكننا بذل قصارى جهدنا للعيش مثل الملوك. ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من الرسم على القلاع التاريخية كمصدر إلهام لمنازلنا؟ لقد ارتفع اتجاه تصميم “Castlecore” ، حيث نشأت جزئيًا على الأقل من خلال تدفق البرامج التلفزيونية الشهيرة التي تحافظ على ديكور ريجنسي بأسلوب ريجنسي أكثر من أي وقت مضى. سواء كنت تتبنى هذه الجمالية لفترة من الوقت أو بدأت للتو في التفكير في دمجها ، فمن المناسب أن نقول وداعًا للديكور الأساسي واختيار نهج أكثر فخامة في مساحتك. يعد العثور على سرير الملصقات المكون من أربعة ملصقات مثالية أو أقمشة مخملية مكانًا جيدًا للبدء ، ولكن يمكنك بالفعل الذهاب إلى أبعد من ذلك للعيش مثل الملكي.

الأبواب المملة خارج ، خاصة بالنسبة للأرستقراطية. هذا يعني أن أبوابك الحالية ربما لا ترقى إلى مستوى المعايير الملكية وهي في حاجة إلى ترقية جادة. إذا كنت تشعر أن الوقت قد حان لاحتضان نبلتك الداخلية ، فقد يكون الأمر يستحق رفع مظهر أبوابك الداخلية أثناء دمج مظهر Castlecore. كيف يمكنك أن تفعل هذا ، تسأل؟ من خلال إعطاء إطارات بابك تحولًا كبيرًا مع مشروع صب الباب DIY. قد يجعلك هذا القولبة القابلة للتكديس قد تجعلك تشعر أنك تعيش في قلعة من القرون الوسطى من أجل الملوك ، لكنك لن تضطر إلى التخلص من فدية الملك لإنجاز المظهر.