لماذا تعتبر غسالتي أطباق أفضل من واحدة، وكيفية القيام بذلك بميزانية محدودة

لقد حان الوقت للتخلص من أفكارك المسبقة حول تصميم المطبخ. تقليديًا، ينظر أصحاب المنازل إلى أدوات المطبخ على أنها حاجة لمرة واحدة – ثلاجة واحدة، ومجموعة واحدة، وغسالة أطباق، وميكروويف واحد، وكلها موضوعة لجعل الطهي والتنظيف سهلاً قدر الإمكان. ولكن هل هذا في الواقع النظام الأكثر كفاءة؟ إذا كنت في عائلة كبيرة، فأنت تعرف معاناة غسل الأطباق. بمجرد الانتهاء من تحميل الغسالة، يكون الحوض ممتلئًا بالفعل وجاهزًا لجولة أخرى من التنظيف. إنها دورة متواصلة لا يبدو أنها تضعك في المقدمة أبدًا. وهذا هو بالضبط سبب خروج المزيد والمزيد من الأشخاص عن القاعدة وإدراك الإمكانيات التي تأتي مع تركيب غسالتي أطباق.
بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال وأولئك الذين يستضيفون ضيوفًا في كثير من الأحيان، يتيح لك الاستثمار في غسالات أطباق إدارة جميع أواني الطعام والأواني والمقالي اللازمة لطهي الوجبة. تخيل أن لديك منضدة نظيفة وموقد مسطح ومغسلة في نهاية عيد الشكر. لا مزيد من التحديق في جبل من الأطباق. وهذه فقط بداية الفوائد. غسالتي أطباق تعني مساحة أكبر للأطباق النظيفة، مما يساعد أي شخص يعمل على مساحة محدودة على الرف والخزانة. عندما تستخدم أطباقًا نظيفة من أحدهما، يمكنك ملء الآخر بالأشياء المتسخة، مما يحافظ دائمًا على أسطح العمل الخاصة بك خالية من الفوضى. على الرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن مطبخك لن يتسع لغسالة أطباق أخرى، إلا أن أفضل جزء من إعداد وحدتين هو أن هناك الكثير من الحلول المعقولة التي تناسب مساحتك وميزانيتك.
طرق ذكية لدمج غسالة أطباق أخرى في مطبخك
نظرًا لأن تركيب غسالة الأطباق يتطلب الوصول إلى مصدر طاقة وخط مياه، فلا يمكنك وضع واحدة في أي مساحة مفتوحة. من الناحية المثالية، يمكنك وضع واحدة على جانب الحوض الخاص بك مقابل غسالة الصحون الأخرى. لن يمنحك هذا وصولاً سهلاً لتثبيت خطوط جديدة فحسب، بل سيجعل التحميل فعالًا أيضًا. اشطفي الأطباق المتسخة ثم ضعيها في غسالة الأطباق التي ستقوم بتنظيفها. قد تحتاج الخزانة إلى إصلاح احترافي، لكن إعداد ذلك يمكن أن يكون سهلاً. يمكن توصيل المصارف والمداخل بمنافذ الحوض الشائعة، وهي مهمة سهلة للسباك أو DIYer سهل الاستخدام. وفي الوقت نفسه، إذا كنت تريد توفير المال والوقت في تشغيل الخطوط الكهربائية لتوصيل غسالة الأطباق، فيمكنك استخدام مجموعة (مثل مجموعة سلك الطاقة الأصلية من Whirlpool OEM مقابل 11.59 دولارًا) لتحويلها إلى إصدار إضافي.
فيما يتعلق بأنماط غسالة الأطباق، فأنت لا تقتصر على الأصناف القياسية مقاس 24 بوصة. نادرًا ما يكون تركيب غسالة الأطباق في مساحة خزانة جديدة أمرًا سهلاً. ولكن مع الخيارات المصغرة، يمكنك جعلها تعمل في مجالات قد لا تتخيلها. على الرغم من أنها قد تكون باهظة الثمن، إلا أن أدراج غسالة الأطباق هي نسخة مختصرة يمكن أن تساعدك في التعامل مع الأطباق الفائضة. يبلغ ارتفاع الوحدات حوالي 19 بوصة في تصميم ذو حامل واحد يناسب بين أسطح العمل والخزائن. إذا كان عرض الخزانة هو المشكلة، فاختر غسالة أطباق صغيرة الحجم. على عكس غسالة الأطباق التقليدية، يبلغ عرضها 18 بوصة فقط، مما يتيح لك الضغط عليها في مساحات أضيق تصل إلى خزائن الزاوية.
توفير المال أثناء إضافة غسالة أطباق أخرى
تُعد غسالات الأطباق المدمجة تكاملًا سلسًا يحافظ على المظهر النظيف، لكن السعر المقدم والاستثمار في التركيب ليس رخيصًا. وفي الوقت نفسه، قد لا يكون لديك مساحة خزانة لتخصيصها لغسالة أطباق جديدة. في هذه الحالات، يمكن أن تكون الوحدة المحمولة هي الحل. عادةً ما تكون غسالات الأطباق المحمولة حلاً مرنًا للمركبات الترفيهية والشقق، ولكن يمكنك أيضًا الاحتفاظ بها لاستخدامها عندما تحتاج إلى سعة غسيل إضافية. يتم ربط المداخل بسهولة بصنبور الحوض، ويعمل القابس ثلاثي الشقوق في منفذ قياسي بجهد 120 فولت. ومع سطحه المسطح على طول الجزء العلوي، يمكنك أيضًا الاستفادة منه كمساحة إضافية حتى عندما لا تقوم بغسل الأطباق. إنه حل مرن عندما يكون تخطيط المطبخ مشكلة، وعادةً ما يكون أرخص من غسالات الأطباق المدمجة، خاصة عندما تأخذ في الاعتبار تكاليف التركيب.
هل تحتاج إلى شيء أكثر إحكاما؟ عندما تكون خارج مساحة الأرضية، يمكن أن يكون اختيار غسالة الأطباق التي توضع على سطح العمل بمثابة ترقية فعالة من حيث التكلفة وموفرة للمساحة لحل مشكلتك بشكل مثالي. المنتجات مثل غسالة الأطباق المحمولة Airmsen Countertop غير مكلفة وتوضع بشكل أنيق على المنضدة. اغسل حمولة إضافية من الأطباق والأكواب، ثم أبعد الجهاز عندما لا تحتاج إلى السعة الإضافية. غسل الأطباق لم يعد أسهل! سواء أكان ذلك خيارًا مدمجًا بالكامل أو خيارًا محمولاً مناسبًا للانسحاب من أجل حفل عشاء غريب، فهناك طريقة لأي شخص للحصول على السعة الإضافية التي يحتاجها مع غسالة أطباق ثانية. ضع في اعتبارك المساحة والتحديات والميزانية المتاحة لك، وفكر في إضافة غسالة أطباق إضافية لتحسين روتينك.