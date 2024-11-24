لماذا رفض آرون رودجرز لاعب جيتس إجراء فحوصات على إصاباته

كان أول موسم كامل لآرون رودجرز مع جيتس مليئًا بالأسئلة المتعلقة بالإصابة، بدءًا من تعافيه السريع في وتر العرقوب في فترة الإجازة وحتى إصابات أوتار الركبة والركبة والكاحل التي أدت إلى ظهوره في تقرير الإصابة بدءًا من الأسبوع الخامس.

لكن رودجرز، وفقًا لموقع NFL.com، تجنب الخضوع لأي فحوصات لتلك الإصابات لأنه لا يريد “الكشف عن مدى خطورة إصاباته خوفًا من الاضطرار إلى الخروج من الملعب”. لقد أصر على مواصلة اللعب».

قال الرجل البالغ من العمر 40 عامًا علنًا إنه يشعر بصحة جيدة وكان مشاركًا كاملاً في كل ممارسات Gang Green منذ 28 أكتوبر، وفي اليوم التالي، مازح رودجرز حول خليط الفلفل الحار والماء الخاص بتوماس مورستيد الذي ساعده في العثور على ” ينبوع الشباب.”

ولكن في حين كانت هناك لحظات أظهر فيها رودجرز قدرته على الحركة، إلا أنه كان محدودًا خارج الجيب في معظم الأحيان – مع تدخل باتريوتس في أنف دافون جودشو حتى أنه قال إنه يستطيع “دهسه والقبض عليه” بعد فوز نيو إنجلاند على جيتس في 27 أكتوبر.

مع دخول أسبوع وداع جيتس، رمى رودجرز مسافة 2442 ياردة و17 هبوطًا وسبعة اعتراضات هذا الموسم، مع هجوم مخيب للآمال لبدء الحملة – ما زالت الطائرات لم تصل إلى 30 نقطة في عام 2024 – وهي إحدى العلامات المبكرة للعصابة بدأ اللون الأخضر في الدوران.

أدى ذلك إلى تجريد ناثانيال هاكيت من مهام استدعاء اللعب بعد طرد روبرت صالح وأصبح جيف أولبريتش المدير الفني المؤقت.

ولكن خارج الشوط الثاني ضد فريق تكساس في 31 أكتوبر، عندما سدد رودجرز ثلاث نقاط، استمرت النتائج المتواضعة.

لقد أدى ذلك إلى قيادة Jets و Rodgers إلى مفترق طرق مثير للاهتمام – واحتمال الطلاق الذي يلوح في الأفق بعد أقل من عامين من اندماجهما وفتح نافذة Super Bowl للامتياز.

قبل خسارة جيتس أمام كولتس في الأسبوع 11، قال رودجرز إن الطريقة التي تطور بها عام 2024 لم تغير خططه للعب في عام 2025.

ولكن مع إقالة صالح وتعليب المدير العام جو دوجلاس الأسبوع الماضي، سيتم تحديد موسم العطلات للطائرات من خلال عمليات التوظيف والوجوه الجديدة في طاقم العمل.

وبحسب ما ورد طرح المالك وودي جونسون فكرة وضع رودجرز على مقاعد البدلاء بعد خسارتهم في الأسبوع الرابع أمام برونكو أيضًا.

كل ذلك أدى إلى أن يكون رودجرز موضوع تكهنات تدور حول إمكانية قضاء فترة احتياطية مصابة في وقت لاحق من هذا الموسم إذا قرر هو أو جيتس أن لاعب الوسط لا ينبغي أن يستمر في اللعب – وماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل جانج جرين.

ربما، في تلك المرحلة، سيكشف التصوير والمسح مدى خطورة ما كان يلعب به رودجرز.