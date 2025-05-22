لماذا رفض بيرل جام ذات مرة صنع مقاطع فيديو موسيقية

اندلعت بيرل جام في النجومية في أوائل التسعينيات كجزء من مشهد موسيقى الروك في سياتل ، ولكن سرعان ما أثبت موقفهم المعادي للاتصالات تجاه صناعة الموسيقى أنه موسيقى الروك الشرير. أو ربما يمكن أن تصل إلى تمرد الروك أند رول جيد. كل ما تريد تسميته ، إلى جانب أن يتم تنسيقه في Megastardom مباشرة من البوابة مع ألبومها الأول “Ten” ، فإن المجموعة معروفة أيضًا بالرجوع إلى المعايير وتوقعات صناعة الموسيقى.

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كموسيقيين وفنانين ، غالبًا ما كانت الفرقة صريحة حول ازدراءهم لتسويق موسيقاهم. والجدير بالذكر أن Pearl Jam ألغت جولتهم لعام 1994 لأنهم لا يريدون أن يشحن Ticketmaster معجبيهم رسومًا باهظة. كما رفضوا إنشاء مقاطع فيديو موسيقية للترويج لألبوماتهم الثانية أو الثالثة أو الرابعة بعد أن فقدوا السيطرة على تلك التي تم إصدارها لأول مرة ، “Ten”.

من الآمن أن نقول أن بيرل جام ، إدي فيدر ، عازف الجيتار الرئيسي ، مايك ماكريدي ، عازف الجيتار في الإيقاع ستون جوسارد ، وعازف الجيتار جيف آمنت في إداناتهم. لم يكن لدى ديف أببروززي ، الذي كان ثالث عازفي الطبول الخمسة في الفرقة حتى الآن ، مخاوف مع Ticketmaster أو صنع مقاطع فيديو موسيقية ، وانتهى به الأمر إلى مغادرة الفرقة في عام 94. لكن بقية بيرل جام تمسك بمثلهم المثل العليا لبضع سنوات أخرى. بحلول عام 1998 ، لم يعد بإمكان الفرقة محاربة Ticketmaster ، حيث أخبر Vedder Classic Rock في عام 2011 ، “(W) يجب أن يتم سحقه من قبل عملاق الشركات الضخمة عن قرب”. ومع ذلك ، كانت مقاطع الفيديو حيوانًا مختلفًا – كان لديهم الكثير من السيطرة على ما إذا كانوا قد شاركوا في هؤلاء. بعد “Ten” ، كانت مقاطع الفيديو الموسيقية من Pearl Jam قليلة ومتباعدة ، ولم يتم القيام بها فقط وفقًا لشروط المجموعة.

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