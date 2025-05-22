لماذا رفض بيرل جام ذات مرة صنع مقاطع فيديو موسيقية

اندلعت بيرل جام في النجومية في أوائل التسعينيات كجزء من مشهد موسيقى الروك في سياتل ، ولكن سرعان ما أثبت موقفهم المعادي للاتصالات تجاه صناعة الموسيقى أنه موسيقى الروك الشرير. أو ربما يمكن أن تصل إلى تمرد الروك أند رول جيد. كل ما تريد تسميته ، إلى جانب أن يتم تنسيقه في Megastardom مباشرة من البوابة مع ألبومها الأول “Ten” ، فإن المجموعة معروفة أيضًا بالرجوع إلى المعايير وتوقعات صناعة الموسيقى.
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كموسيقيين وفنانين ، غالبًا ما كانت الفرقة صريحة حول ازدراءهم لتسويق موسيقاهم. والجدير بالذكر أن Pearl Jam ألغت جولتهم لعام 1994 لأنهم لا يريدون أن يشحن Ticketmaster معجبيهم رسومًا باهظة. كما رفضوا إنشاء مقاطع فيديو موسيقية للترويج لألبوماتهم الثانية أو الثالثة أو الرابعة بعد أن فقدوا السيطرة على تلك التي تم إصدارها لأول مرة ، “Ten”.
من الآمن أن نقول أن بيرل جام ، إدي فيدر ، عازف الجيتار الرئيسي ، مايك ماكريدي ، عازف الجيتار في الإيقاع ستون جوسارد ، وعازف الجيتار جيف آمنت في إداناتهم. لم يكن لدى ديف أببروززي ، الذي كان ثالث عازفي الطبول الخمسة في الفرقة حتى الآن ، مخاوف مع Ticketmaster أو صنع مقاطع فيديو موسيقية ، وانتهى به الأمر إلى مغادرة الفرقة في عام 94. لكن بقية بيرل جام تمسك بمثلهم المثل العليا لبضع سنوات أخرى. بحلول عام 1998 ، لم يعد بإمكان الفرقة محاربة Ticketmaster ، حيث أخبر Vedder Classic Rock في عام 2011 ، “(W) يجب أن يتم سحقه من قبل عملاق الشركات الضخمة عن قرب”. ومع ذلك ، كانت مقاطع الفيديو حيوانًا مختلفًا – كان لديهم الكثير من السيطرة على ما إذا كانوا قد شاركوا في هؤلاء. بعد “Ten” ، كانت مقاطع الفيديو الموسيقية من Pearl Jam قليلة ومتباعدة ، ولم يتم القيام بها فقط وفقًا لشروط المجموعة.
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اشتبك بيرل جام مع علامة التسجيل الخاصة بهم على فيديو جيريمي
نظرًا لكون “Ten” من Pearl Jam نجاحًا تجاريًا كبيرًا ، كانت الملصقات ، Epic ، حريصة على الاستفادة من الفردي مع مقاطع الفيديو الموسيقية. في عام 1992 ، كانت MTV لا تزال عبارة عن محك ثقافي ، وكانت مقاطع الفيديو معطى لأي أغنية ناجحة. بالنسبة لمقطع الفيديو الأول ، أرادت الفرقة تسجيل نسخة مباشرة من “Alive” ، لكن MTV سمحت فقط باستخدام المسارات من السجلات. لذا فقد تعرضوا للخطر واستخدموا لقطات حية للفرقة التي تؤدي الأغنية المسجلة ، كما روىها “Five Agains One: The Pearl Jam Story” لكيم نيلي. وقال إدي فيدر عن العمل “إنه ليس أعظم مقطع فيديو في العالم ، لكنه مباشر ، ويمكنني النوم في الليل لأنني أشعر أنه تمثيلي تمامًا”.
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بينما أصدر بيرل جام أيضًا مقاطع فيديو لأغاني “Evenflow” و “Oceans” من “Ten” ، جاءت القضية الحقيقية من مقطع الفيديو لأغنية “Jeremy”. كان هناك بالفعل مقطعان فيديوان لتلك الأغنية – تلك التي شاهدتها على دوران ثقيل على MTV والتي فازت بجائزة أفضل فيديو لهذا العام في جوائز MTV Music Video في عام 1993 ، والنسخة التي استأجرت Pearl Jam صديقًا ، كريس كوفارو ، لتوجيهه. على الرغم من أن EPIC قامت بتصنيع الفرقة لإرضاءهم ، مع العلم أنهم كانوا يصنعون الفيديو مع Cuffaro ، في الواقع ، لم يكن الملصقات. كان هناك الكثير من المال على الخط لاتخاذ فرصة مع مخرج غير معروف ومقطع فيديو تم صنعه بشكل مستقل. لقد استأجروا مارك بيلينجتون ، مدير الفيديو الموسيقي المخضرم ، لتصوير نسخة أكثر ودية تجاريًا ، والتي شاركت الفرقة في التصوير ، ربما لإرضاء الملصق. في النهاية ، أرسل Epic فيديو Pellington إلى MTV ، وفاز في معركة Wills ، ولكن المضي قدمًا ، حفر Pearl Jam في أعقابهم.
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تجنبت الفرقة الظهور في مقاطع الفيديو الموسيقية لمدة عقد من الزمان
لم يشعر بيرل جام فقط بأنهم فقدوا استقلالهم على أنهم يريدون تصوير موسيقاهم بصريًا ، ولكنهم حصلوا أيضًا على تعليقات عززت مقاربتهم في صنع مقاطع الفيديو الموسيقية. بغض النظر عن “جيريمي” الفوز بجائزة لكونه أفضل فيديو موسيقي لعام 1993 ، في شكل Gen X الحقيقي ، أخبر موسيقي من فرقة أخرى في ذلك الوقت Jeff Ament: “لقد أحببت نجاحك ، لكن الفيديو امتص. لقد دمر رؤيتي للأغنية”. وفقًا لمقال عام 1993 رولينج ستون كتبه كاميرون كرو ، اتخذت آمنت ذلك إلى القلب ، وأخبر إدي فيدر ، “بعد عشر سنوات من الآن ، لا أريد أن يتذكر الناس أغانينا كمقاطع فيديو”.
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رفضت بيرل جام المشاركة في صنع أي مقاطع فيديو لألبومها في السنة الثانية ، “VS. ، الذي تم إصداره في عام 1993. تم إنتاج مقطع فيديو ضعيف لأغنية” ابنة “، لكن الكاميرا قد تم طرحها على لقطات مختلفة لا يزال يتم تشغيلها. في عام 1994 ، ظهرت “Vitalogy” ، ولم تحتوي مقاطع الفيديو الموسيقية ، و “No Code” لعام 1996 ، على أي مقاطع فيديو. في عام 1998 ، أحضرت المجموعة عازف الدرامز مات كاميرون وأخيراً وضعت مقطع فيديو موسيقي لمرافقة أغنية “Do the Evolution” من ألبومهم “Limn”. الفرقة ، ومع ذلك ، لم تكن في الفيديو. بدلاً من ذلك ، كانت متحركة بالكامل وتظهرت صورًا مختلفة للجانب المظلم للإنسانية.
لم يظهر بيرل جام في مقطع فيديو موسيقي لأحد أغانيهم حتى عام 2002 ، وبحلول ذلك الوقت ، جعلوا موقعهم معروفًا. في السنوات اللاحقة ، أصدروا بعض مقاطع الفيديو لمرافقة ألبوماتهم الجديدة ، لكن عصر MTV قد انتهى. في عام 2024 ، وضعوا مقطع فيديو موسيقي مباشر لأداء أغنية “Wreckage” التي تم تصويرها في لاس فيجاس ، والتي كانت كل ما يريدون القيام به في المقام الأول.
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