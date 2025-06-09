لماذا رمي الملابس الرطبة في عائق الغسيل الخاص بك هو فكرة سيئة

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إذا وصلت للتو إلى المنزل من الشاطئ أو جلسة تمارين ناجحة ، قاوم إغراء أن ترمي ملابسك الرطبة في عائق الغسيل الخاص بك والمضي قدمًا. يؤدي القيام بذلك إلى جميع أنواع المشكلات ، من إنشاء رائحة عفن غير سارة يصعب التخلص منها إلى التسبب في بقع سيئة على ملابس أخرى في السلة. بدلاً من ذلك ، يجب عليك تخطي إرم كسول في العائق ووضع معداتك الرطبة في بقعة جيدة التهوية حيث يمكن أن تجف بشكل صحيح.
إذن ما الذي يحدث بالفعل عندما تضع الملابس الرطبة فوق الملابس الجافة؟ القضية الأكثر شيوعًا التي ستراها هي نمو العفن الفطري والعفن و/أو البكتيريا ، مما يسبب حتماً تلك الرائحة السيئة التي ذكرناها سابقًا. العفن والعفن الحب الظلام ، الظروف الرطبة ، وهذا بالضبط ما تحصل عليه في سلة الغسيل. ما هو أكثر من ذلك ، إذا وضعت شيئًا مبللاً مباشرة على قميص مصبوغ ، فإن هذه الصبغة يمكن أن تنزف وتدمير كلا العنصرين. وإذا رميت الملابس التي تفوح منه رائحة العرق أو القذرة ، فأنت تخلق وقتًا لبقعة محتملة للدخول.
الملابس الرطبة ليست هي الجاني الوحيد هنا. يتم تضمين أي شيء يمكن أن يذهب في الغسالة ، مثل المناشف وبياضات الطاولة ، أو الملابس المغطاة بالطين أو الأوساخ. احتفظ بكل ذلك بعيدًا عن عائقك ، خاصةً إذا كنت تستخدم عائقًا من القماش ، والذي يمكن أن يصبح رطبًا أيضًا ويخلق مصدرًا آخر لنمو العفن أو العفن أو البكتيريا. ولا تفكر حتى في رمي العتاد الرطب على أرضية خشبية أو كرسي منجد. يمكن أن يشوه الخشب الرطب أو الإبزيم ، والمفروشات هي جزء آخر من النسيج عرضة للتسخ أو يصبح مشكلة العفن المنزلية. لا أحد يريد ذلك.
ماذا تفعل بدلاً من ذلك مع عناصر الغسيل الرطب
لا تقلق! هناك حلول بسيطة لهذه المشكلة. بدلاً من إلقاء الغسيل الرطب في عائقك ، فقط دع الهواء الغسيل يجف أولاً للقضاء على البيئة الرطبة الصديقة للعفن. شنقه على أي رفوف أو خطافات لديك في حمامك أو غرفة الغسيل. وإذا لم يكن لديك رف لتجنيبه ، فهناك خيارات محمولة غير مكلفة متوفرة مثل رف تجفيف Tasevo Travel. أثناء قيامك بإعداد الجفاف في الهواء ، نوصي بزيادة التهوية في تلك الغرفة ، إما عن طريق فتح نافذة أو إحضار مروحة ، أو تعليقها في الخارج لمساعدة الأشياء على الجفاف بشكل أسرع قبل أن يتم تجفيف أي أضرار محتملة. بمجرد أن تجف العناصر ، ثم يمكنك رميها في عائقك.
أفضل مسار للعمل ، مع ذلك ، هو مجرد غسل العناصر الرطبة على الفور. هناك حتى إعدادات الغسالة الثورية لمعالجة الأوساخ لجعل المهمة أسهل. قم بتشغيل حمولة صغيرة ، أو رمي ملابسك الرطبة مع عناصر أخرى تحتاج إلى غسلها على أي حال. نحن نعلم أنك متعب ومشغول ، لكن هذا الخيار يتجنب أيًا من المشكلات المذكورة أعلاه ، ويعتني بكل شيء على الفور ، ويوفر لك المزيد من المتاعب بشكل عام على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن رعاية الغسيل على الفور يمكن أن يوفر لك المال. قد يوفر على الطاقة والماء. العفنة ، الملابس الملطخة تأخذ المزيد من العمل لاستعادة إلى حالة أولية. قد يشمل ذلك المعالجة ، أو الغسلات المتعددة ، أو شطف عميق ، أو نقع إضافية. أكثر من ذلك ، يمكن أن تنهار الملابس التي تصبح ملطخة ، غارقة بالعرق ، وتركت في ظروف رطبة بشكل أسرع ، مما يتطلب منك استبدالها. غسل الغسيل الرطب على الفور أو السماح لها بالتجفيف أولاً يبقي منزلك أكثر صحة ، ويجعل الأمور رائحة أفضل ، ويوفر لك المال.