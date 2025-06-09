لماذا رمي الملابس الرطبة في عائق الغسيل الخاص بك هو فكرة سيئة

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إذا وصلت للتو إلى المنزل من الشاطئ أو جلسة تمارين ناجحة ، قاوم إغراء أن ترمي ملابسك الرطبة في عائق الغسيل الخاص بك والمضي قدمًا. يؤدي القيام بذلك إلى جميع أنواع المشكلات ، من إنشاء رائحة عفن غير سارة يصعب التخلص منها إلى التسبب في بقع سيئة على ملابس أخرى في السلة. بدلاً من ذلك ، يجب عليك تخطي إرم كسول في العائق ووضع معداتك الرطبة في بقعة جيدة التهوية حيث يمكن أن تجف بشكل صحيح.

إذن ما الذي يحدث بالفعل عندما تضع الملابس الرطبة فوق الملابس الجافة؟ القضية الأكثر شيوعًا التي ستراها هي نمو العفن الفطري والعفن و/أو البكتيريا ، مما يسبب حتماً تلك الرائحة السيئة التي ذكرناها سابقًا. العفن والعفن الحب الظلام ، الظروف الرطبة ، وهذا بالضبط ما تحصل عليه في سلة الغسيل. ما هو أكثر من ذلك ، إذا وضعت شيئًا مبللاً مباشرة على قميص مصبوغ ، فإن هذه الصبغة يمكن أن تنزف وتدمير كلا العنصرين. وإذا رميت الملابس التي تفوح منه رائحة العرق أو القذرة ، فأنت تخلق وقتًا لبقعة محتملة للدخول.

الملابس الرطبة ليست هي الجاني الوحيد هنا. يتم تضمين أي شيء يمكن أن يذهب في الغسالة ، مثل المناشف وبياضات الطاولة ، أو الملابس المغطاة بالطين أو الأوساخ. احتفظ بكل ذلك بعيدًا عن عائقك ، خاصةً إذا كنت تستخدم عائقًا من القماش ، والذي يمكن أن يصبح رطبًا أيضًا ويخلق مصدرًا آخر لنمو العفن أو العفن أو البكتيريا. ولا تفكر حتى في رمي العتاد الرطب على أرضية خشبية أو كرسي منجد. يمكن أن يشوه الخشب الرطب أو الإبزيم ، والمفروشات هي جزء آخر من النسيج عرضة للتسخ أو يصبح مشكلة العفن المنزلية. لا أحد يريد ذلك.