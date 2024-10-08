لماذا طردت روبرت صالح من منصب مدرب جيتس؟

لقد رأى وودي جونسون ما يكفي.

وأوضح مالك جيتس في بيان مقتضب السبب وراء إقالة المدرب روبرت صالح بعد خمس مباريات فقط من الموسم.

وقال جونسون: “هذا الصباح، أبلغت روبرت صالح أنه لن يعمل بعد الآن كمدرب رئيسي للطائرات”. “لقد شكرته على عمله الجاد خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية وتمنيت له ولعائلته المضي قدمًا بشكل جيد. لم يكن هذا قرارًا سهلاً، لكننا لسنا في المكان الذي ينبغي أن نعطي فيه توقعاتنا، وأعتقد أن الآن هو أفضل وقت لنا للتحرك في اتجاه مختلف.

وفقًا للتقارير، ذهب صالح إلى العمل صباح الثلاثاء بعد خسارة جيتس 23-17 أمام الفايكنج في لندن، وذلك عندما أبلغه جونسون أنه تم التخلي عنه.

يقوم فريق Jets بترقية المنسق الدفاعي Jeff Ulbrich إلى مدرب رئيسي مؤقت، بدءًا من مواجهة “Monday Night Football” مع فريق Bills.

وقال جونسون: “سيعمل جيف أولبريتش كمدربنا المؤقت للفترة المتبقية من الموسم”. “إنه مدرب قوي ويحظى باحترام المدربين واللاعبين في هذا الفريق. أعتقد أنه جنبًا إلى جنب مع المدربين في هذا الفريق يمكنهم تحقيق أقصى استفادة من فريقنا الموهوب وتحقيق الأهداف التي وضعناها في هذا الموسم.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها جونسون، الذي اشترى جيتس في عام 2000، بإقالة مدرب خلال الموسم.

تم تعيين صالح في يناير 2021 قبل عودة وودي إلى مسؤولياته مع الفريق بعد أن عمل سفيرًا للولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة في عهد الرئيس ترامب. أدار كريستوفر شقيق وودي الفريق في غيابه.

دخل فريق Jets موسم 2024 بتوقعات عالية مع عودة لاعب الوسط آرون رودجرز من تمزق في وتر العرقوب كلفه موسمه الأول مع الامتياز.

يتعرض الفريق لضغوط هائلة للفوز الآن مع لاعب الوسط البالغ من العمر 40 عامًا.

سينهي صالح فترة تدريب جيتس برقم 20-36.