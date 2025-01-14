لماذا قد يكون سام دارنولد قد حسم مصير جي جي مكارثي بعد فشل الفايكنج

لا تضع جي جي مكارثي في ​​أزياء رسمية مختلفة – بما في ذلك زي العمالقة – حتى الآن.

ربما يكون أداء Sam Darnold الثاني على التوالي من Jets-esque في مباراة الذروة، وهو الأداء الذي أنهى موسم الفايكنج ليلة الإثنين بخسارة 27-9 أمام رامز، قد ساعد في ترسيخ صانعي القرار في مينيسوتا حول كيفية التعامل مع مهمتهم القادمة. الجدل قورتربك.

في حين أن دارنولد يستحق المديح والتصفيق وربما حتى جائزة أفضل لاعب في العودة لهذا العام لقيادته الفايكنج إلى الرقم القياسي 14-4، فإن الواقع هو أنه خسر في أكبر مباراتين لهذا الموسم.

مكارثي، الاختيار العام العاشر من قبل الفايكنج في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي العام الماضي، ينتظر الآن في الأجنحة.

كان البعض قد تكهن بما إذا كان ينبغي على الفايكنج مقايضة مكارثي بسبب صعود دارنولد، لكن هذين العرضين القبيحين ضد الأسود والكباش هما ثآليل سيكون من الصعب إزالتها.

بدا دارنولد (27 عامًا) مثل لاعب جيتس السابق في تلك المباريات، حيث حصل على أكياس سيئة وقام برميات سيئة وقاد فريقه إلى تسع نقاط في كلتا المباراتين.

لقد أكمل فقط 43 من 81 (53.1 بالمائة) من رمياته لمسافة 411 ياردة مع هبوط واحد واعتراض واحد خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك عرض 25 من 40 يوم الاثنين الذي يتضمن الهبوط والاعتراض. لقد خسر أيضًا ارتباكًا للهبوط في خسارة المباراة الفاصلة.

قال دارنولد: “أشعر أنني تركت بضع رميات كان من الممكن أن أكون أفضل فيها”. “فقط الكثير من الأخطاء من جهتي. … من الواضح أنني لم ألعب بشكل جيد بما فيه الكفاية في الأسبوعين الماضيين.

من الممكن أن يظل الفايكنج قادرين على استخدام علامة الامتياز على دارنولد، لكن منحه صفقة مربحة وتداول مكارثي بعد هذه الصفقات الفاشلة المتتالية من شأنه أن يرفع بعض الأعلام.

اعتبارًا من الآن، يعد هذا الموسم – وهو الأفضل في مسيرته – هو الموسم الغريب في مسيرة شهدت عددًا كبيرًا جدًا من المواسم المخيبة للآمال مع Jets and Panthers.

قال دارنولد إنه ليس قلقًا بشأن كيفية تأثير هذين الأسبوعين على مستقبله.

قال كيفن أوكونيل، مدرب الفايكنج: “من المهم جدًا أن نفكر جميعًا في عمل سام، وما كان قادرًا على فعله هذا العام، عندما لم يعتقد الكثير من الناس أنه سيكون قادرًا على قيادة الفريق لتحقيق 14 فوزًا”. “لم ينجح الأمر في النهاية، وأعتقد أن سام سيكون أول من يخبرك بذلك. هل كان بإمكانه اللعب بشكل أفضل الليلة؟ أنا متأكد من أنه سيخبرك أنه كان بإمكانه ذلك. … سام، والرحلة التي قمنا بها أنا وهو هذا العام، ستظل دائمًا شيئًا ذو مكانة خاصة في قلبي، بالتأكيد.

هذا لا يعني أن مكارثي، البالغ من العمر 21 عامًا، هو مرشح مؤكد، ولا يمكن تفويته، وهذا القرار لا يحتاج إلى تفكير.

لقد خضع لعمليتين جراحيتين في الركبة منذ أن تمزق الغضروف المفصلي خلال الصيف ولم يلعب أي مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. حتى أن هناك من تساءل عن سقف دخوله للدوري.

لكن وجود لاعب وسط في صفقة مبتدئ هو أكبر رمز غش في اتحاد كرة القدم الأميركي – بصرف النظر عن وجود باتريك ماهومز – ويؤمن الفايكنج بما يكفي في مكارثي لاختياره ضمن أفضل 10 لاعبين.

تحتاج الفرق إلى اتخاذ قرارات تتعلق بطموحات البطولة – حسنًا، ربما لا يفعل العمالقة ذلك – ولم يكن دارنولد، عندما كان الأمر مهمًا، يبدو وكأنه لاعب الوسط الذي يمكنه قيادة الفريق إلى الأرض الموعودة.

هناك أشياء مجهولة بالنسبة لمكارثي، بما في ذلك السقف والأرضية.

قال أوكونيل: “هناك الكثير من السلبيات”. “في الواقع، خلال الأسبوعين الماضيين، هناك الكثير من المسرحيات السلبية التي جعلتك تتخلف عن الركب.”

إذا اختار الفايكنج السماح لدارنولد بالوصول إلى وكالة مجانية، فسيوفر ذلك خيارًا محتملاً للفرق المحتاجة إلى قورتربك مثل العمالقة أو ربما براون.

وفي هذا السيناريو، يأمل الفايكنج أن يزدهر اختيارهم في الجولة الأولى في هذه المباريات الحاسمة حيث بدا دارنولد، في موسم رائع، وكأنه رأى أشباحًا مرة أخرى.

“في نهاية المطاف، كل ما يهم هو عندما يكون لديك موسم جيد، ماذا تفعل في التصفيات؟” قال دارنولد. “لم ننجز الأمر وهذا هو كل ما يهم.”