لماذا كان الانتقال من سام دارنولد لا يزال دعوة صحيحة للطائرات؟

سوف ترى الطائرات وجهًا مألوفًا يوم الأحد عندما يصطف سام دارنولد في مركز الظهير الوسطي لفريق الفايكنج في لندن.

لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن قرر فريق Jets تداول دارنولد بعد ثلاثة مواسم فقط مع الفريق. واجه المدير العام جو دوجلاس قرارًا كبيرًا في عام 2021 بشأن ما إذا كان سيظل مع دارنولد أو يعين لاعب وسط مع الاختيار العام رقم 2.

وبعد ثلاث سنوات، من الصعب تقييم قرار تداول دارنولد. ولكن دعونا نحاول.

الشيء السهل الذي يمكنك فعله هو القول بأن الطائرات قد أخفقت بناءً على بداية دارنولد الساخنة لهذا الموسم. الفايكنج 4-0، ودارنولد لديه أفضل 11 هبوطًا في الدوري. بالطبع، قام فريق Jets بصياغة زاك ويلسون بهذا الاختيار رقم 2، وهو يحتفظ حاليًا بحافظة في دنفر.