لماذا كل شخص مهووس بألواح قطع شجرة الدولار

لا تحتاج ألواح القطع إلى استخدامها فقط لتكعب الجبن من أجل لوحة charcuterie – يمكن أيضًا أن تصبح عناصر زخرفية DIY. مهما كانت تسميها ، فإن ألواح قطع Dollar Tree/الصواني التقديم تولد ضجة الوسواس. كل من لوحة تقطيع الخيزران مفاهيم الطبخ ومفاهيم الطبخ مع قبضة تعشق أكثر من حماية أسطح كونترتوب من شفرات السكين الحادة. إنها مواضيع فيديو شهيرة لمحفيين YouTube الذين يمتدحون براعةهم وأنهم يبدوون من صنع الجودة وليس رخيصة. نشر Instagram Diyer CrazyCraftladyblog ، “أنا مهووس قليلاً بألواح قطع الخيزران من الأشجار الدولار هذه. هناك الكثير من الحرف التي يمكنك صنعها معها.”

عند 1.25 دولار لكل منها ، فهي أيضًا ميسورة التكلفة. شراءها في المتجر إذا كنت بحاجة فقط إلى عدد قليل ؛ تتطلب عمليات الشراء عبر الإنترنت الحد الأدنى من الحالة. من الصعب التغلب على أسعار Dollar Tree ، على الرغم من أنك في بعض الأحيان يمكنك العثور على صفقة مثل حزمة متاجر تجزئة واحدة مقابل 2.49 دولار. ومع ذلك ، على الرغم من مقارنتها في السعر ، فإن اللوحات أصغر من خيار البلاستيك لشجرة الدولار. تبلغ لوحة التقطيع البلاستيكية البيضاء في Dollar Tree 8.5 × 11 بوصة ، في حين أن لوحة الخيزران هي 8.625 في 5.875 بوصة. المشاريع التي تستخدم لوحات الخيزران على وجه الخصوص لديها الكثير من التنوع حيث يمكن استبدال الألواح بالخشب واليسرى كما هي ، أو ملطخة ، أو ملطخة. إنه يجعل DIYs مثل صنع حامل مكتبة أنيقة من لوحات القطع الخشبية من Dollar Tree. ولكن لا تشطب لوحات قطع البلاستيك. يحتوي مقطع فيديو على YouTube الذي يعرض الاختراقات مع لوحة بلاستيكية على شكل مجداف (بسهولة مع ألواح بلاستيكية أخرى) على آلاف المناظر من الحرفيين المحتملين المحتملين!