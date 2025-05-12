لماذا يجب أن تعيد النظر في تثبيت اللوحة الشمسية الخاصة بك

قد تتفاجأ عندما تعلم أن أكثر من خمسة ملايين أسرة في الولايات المتحدة تستخدم الطاقة الشمسية. وفقًا لجمعية صناعات الطاقة الشمسية ، تتوقع الإحصائيات مستقبلًا مشرقًا ومشمسًا لمصدر الطاقة المتجددة هذا الذي يمكن أن يساعد بجدية في تقليل فواتير المرافق الشهرية. بحلول عام 2030 ، سيتضاعف عدد المنازل ذات الألواح الشمسية ، وبحلول عام 2050 ، قد تكون غالبية شبكة الطاقة الخاصة بنا تعمل بالطاقة الشمسية.

يمكن أن يكون لإضافة الألواح الشمسية تأثير كبير على قيمة منزلك ، وبسبب شعبيتها المتزايدة ، أصبحت مجموعات DIY متاحة على نطاق أوسع. ولكن وفقًا لبريت بيغارت ، الرئيس التنفيذي لشركة Freedom Solar Power ، لأنها تأتي مع التثبيت والكهرباء والتسقيف والتنظيمية التي تتطلب خبرة متخصصة ، فمن المحتمل أن تعيد النظر في تثبيت لوحة الطاقة الشمسية بنفسك. وقال بيغارت لـ House Digest خلال مقابلة حصرية: “تثبيت الألواح الشمسية أكثر تعقيدًا مما يبدو”. “يمكن أن تسبب الأخطاء مشاكل في السلامة الرئيسية ، أو تكلف الكثير لإصلاحها ، أو حتى إبطال الضمانات والحوافز الخاصة بك.”

لتعويض النفقات المقدمة للألواح الشمسية ، التي يبلغ متوسطها ما يزيد قليلاً عن 27000 دولار وفقًا لقائمة Angi ، هناك العديد من الائتمانات الضريبية الفيدرالية والولائية ، وحسومات شركة المرافق ، وحتى الحوافز التي تقدم مدفوعات للطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها بواسطة نظامك. تختلف معايير الأهلية المحددة على نطاق واسع. قد لا يتم دائمًا تغطية تكاليف العمالة DIY وربط الشبكات في ظل برامج معينة. وحذر بيغارت: “إنها واحدة من تلك المشاريع التي تهم فيها التجربة ، ومخاطر التثبيت الخاصة بك تفوق أي مدخرات محتملة”. “يجلب المثبت المهني الخبرة التي تحمي منزلك ونظامك واستثمارك.”