لماذا يجب أن تعيد النظر في تثبيت اللوحة الشمسية الخاصة بك

قد تتفاجأ عندما تعلم أن أكثر من خمسة ملايين أسرة في الولايات المتحدة تستخدم الطاقة الشمسية. وفقًا لجمعية صناعات الطاقة الشمسية ، تتوقع الإحصائيات مستقبلًا مشرقًا ومشمسًا لمصدر الطاقة المتجددة هذا الذي يمكن أن يساعد بجدية في تقليل فواتير المرافق الشهرية. بحلول عام 2030 ، سيتضاعف عدد المنازل ذات الألواح الشمسية ، وبحلول عام 2050 ، قد تكون غالبية شبكة الطاقة الخاصة بنا تعمل بالطاقة الشمسية.
يمكن أن يكون لإضافة الألواح الشمسية تأثير كبير على قيمة منزلك ، وبسبب شعبيتها المتزايدة ، أصبحت مجموعات DIY متاحة على نطاق أوسع. ولكن وفقًا لبريت بيغارت ، الرئيس التنفيذي لشركة Freedom Solar Power ، لأنها تأتي مع التثبيت والكهرباء والتسقيف والتنظيمية التي تتطلب خبرة متخصصة ، فمن المحتمل أن تعيد النظر في تثبيت لوحة الطاقة الشمسية بنفسك. وقال بيغارت لـ House Digest خلال مقابلة حصرية: “تثبيت الألواح الشمسية أكثر تعقيدًا مما يبدو”. “يمكن أن تسبب الأخطاء مشاكل في السلامة الرئيسية ، أو تكلف الكثير لإصلاحها ، أو حتى إبطال الضمانات والحوافز الخاصة بك.”
لتعويض النفقات المقدمة للألواح الشمسية ، التي يبلغ متوسطها ما يزيد قليلاً عن 27000 دولار وفقًا لقائمة Angi ، هناك العديد من الائتمانات الضريبية الفيدرالية والولائية ، وحسومات شركة المرافق ، وحتى الحوافز التي تقدم مدفوعات للطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها بواسطة نظامك. تختلف معايير الأهلية المحددة على نطاق واسع. قد لا يتم دائمًا تغطية تكاليف العمالة DIY وربط الشبكات في ظل برامج معينة. وحذر بيغارت: “إنها واحدة من تلك المشاريع التي تهم فيها التجربة ، ومخاطر التثبيت الخاصة بك تفوق أي مدخرات محتملة”. “يجلب المثبت المهني الخبرة التي تحمي منزلك ونظامك واستثمارك.”
تعرض الألواح الشمسية DIY نظامك وسلامتك للخطر
هناك الكثير من المعلومات حول الألواح الشمسية ، وليس كلها موثوقة تمامًا. بمجرد أن تكون في السوق والبدء في إجراء أبحاثك ، لن يستغرق وقتًا طويلاً لسماع بعض عمليات الاحتيال الكبيرة التي يجب الانتباه إليها مع مثبتات الألواح الشمسية. لتجنب مخاطر الانتهاء من شركة عديمي الضمير ، قد تميل إلى شراء مجموعة والذهاب بمفردك. ولكن خلال مقابلته الحصرية مع House Digest ، قال بريت بيغارت إن هذا الدافع قد يؤدي إلى صداع خطيرة.
وقال بيغارت “قائمة السلبيات تفوق بشكل كبير أي إيجابيات لتركيب شمسي”. جنبا إلى جنب مع مخاوف السلامة والكفاءة ، أخبرنا خبير الطاقة الشمسية أن العديد من مالكي المنازل سيواجهون عمليات التصاريح المعقدة. “إذا لم يستوفي التثبيت الرموز المحلية أو متطلبات التفتيش ، فقد تواجه غرامات أو تأخيرات ، أو حتى تضطر إلى إزالة النظام بأكمله” ، مضيفًا أن توظيف محترف موثوق هو أفضل طريقة لضمان الأداء على المدى الطويل وراحة البال.
تعد وفورات التكاليف المحتملة سببًا آخر لبعض أصحاب المنازل الذين ينظرون إلى التثبيت على لوحة الطاقة الشمسية. لكن وفقًا لبيغارت ، فإن المخاطر لا تستحق ذلك في الواقع. وقال بيغارت “قد توفر 20 إلى 30 ٪ مقدمًا ، لكن من المهم أن تتذكر التكاليف الخفية”. “لا يزال يتعين عليك الدفع مقابل السماح وربما توظيف كهربائي أو سقف مرخص. وإذا حدث أي خطأ ، فقد تصبح الإصلاحات مكلفة للغاية ، ناهيك عن تعريض سلامتك للخطر.”
يمكنك أيضًا مواجهة مشكلات في الضمان مع سقفك نفسه
فهل مجموعات الطاقة الشمسية DIY تستحق كل هذا العناء أو مضيعة لطاقتك؟ خلال مقابلته الحصرية مع House Digest ، سألنا Bret Biggart كيف يمكن لقرائنا تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم تثبيت الألواح الشمسية بأنفسهم أو طلب مساعدة مهنية. وقال “يجب على مالكي المنازل التفكير في تجربتهم الخاصة ، وقدرتهم على سحب التصاريح ، واستعدادهم لتحمل المسؤولية ، ومدى قيمة سلامة منزلهم وقيمة إعادة البيع”. “يجب عليهم أيضًا التفكير في تعقيد المشروع نفسه.” قال خبير الطاقة الشمسية إن حجم نظامك ، وكمية تخزين البطارية ، وأي تكاملات إضافية تضيف درجة من الصعوبة إلى عملية التثبيت.
أخبرنا Biggart أن هناك مشكلة أخرى لا يدركها Diyers حتى فوات الأوان. “يتطلب معظم الشركات المصنعة تثبيت منتجاتها من قبل محترفين معتمدين” ، أوضح. “إذا قمت بتثبيتها بنفسك ، حتى لو كنت حذراً وقمت ببحثك ، فلا يزال لديك خطر فقدان الحماية على الألواح والعاكس وحتى سقفك.”
سواء كنت توظف محترفًا أو DIY ، فمن المهم للغاية التحقق من الشركة المصنعة للتسقف قبل تثبيت الألواح الشمسية للتأكد من تثبيت نظامك وفقًا للمواصفات الصحيحة. أخبرنا Biggart أن المثبتات المحترفين ، مثل تلك الموجودة في Freedom Solar ، سيتأكد من أن نظامك يفي بمتطلبات الشركة المصنعة والرموز المحلية. “التثبيت المهني ليس مجرد خيار أكثر أمانًا – إنه الاستثمار الأكثر ذكاءً” ، كما نصح. “من الأفضل حقًا تركه للمحترفين.”