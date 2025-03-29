لماذا يجب أن تغلق فتحات مساحة الزحف الخاصة بك في الصيف

إذا كان لديك مساحة للزحف في منزلك ، فأنت تعلم أنه يمكن أن يسبب عادة مشاكل إذا لم يتم الاهتمام بها بشكل صحيح. يمكن أن يسبب رائحة عفن ، ومستويات رطوبة عالية في الداخل ، والشعور البارد أسفل القدم. كانت الطريقة التقليدية لتصميم مساحة الزحف وإدخال الهواء النقي للمساعدة في هذه المشكلات هي تثبيت فتحات التهوية التي ذهبت إلى الخارج. أصبح شرط وضع فتحات خارجية في هذه المناطق جزءًا من رموز البناء التي تبدأ في الخمسينيات.
ومع ذلك ، في بناء المنازل الحديثة ، يُعتقد أن هذه الفتحات تسبب ضررًا أكثر مما تنفع ، خاصةً خلال فصل الصيف. إن الحفاظ على فتحات مساحة الزحف الخاصة بك مغلقة خلال فصل الصيف هو الخيار الصحيح لأن مساحة الزحف الرطبة باستمرار يمكن أن تزيد من الرطوبة في منزلك ، وهو أمر يمثل مشكلة.
عندما تكون مساحة الزحف رطبة بشكل مفرط ، من المؤكد أن هذه الرطوبة سوف تتسرب إلى المنزل ، مما يخلق عدم الراحة ويحتمل أن يترك منزلك رطبًا حتى عند تشغيل تكييف الهواء. عندما تكون مستويات الرطوبة مرتفعة للغاية ، قد ينتهي بك الأمر بتكوينات العفن أو العفن ، والتي تولد رائحة سيئة أو تسبب أضرارًا للمواد في المنزل. الرطوبة الزائدة يمكن أن تضع الضغط على وحدة تكييف الهواء مع تقصير طول عمرها. إلى جانب منع الرطوبة داخل المنزل ، هناك بعض الأسباب الجيدة الأخرى للحفاظ على فتحات مساحة الزحف في الصيف.
فوائد أخرى لإغلاق فتحات الفضاء الزحف خلال الصيف
خلال أيام الصيف الحارة ، توفر فتحات مساحة الزحف فتحة للهواء الساخن للانتقال إلى المنطقة المغلقة. بالنسبة للمنازل التي تحتوي على مساحات الزحف ، قد ينشأ ما يصل إلى 50 ٪ من الهواء داخل منزلك في مساحة الزحف. يتسرب لأعلى عبر الأرض في المنزل. عندما يكون الهواء الفضائي هذا ساخنًا للغاية ، يقارن بعض الأشخاص الشعور بوجود منزلك على قمة وسادة التدفئة. من المحتمل أن ترى زيادة فواتير التبريد الخاصة بك. تظهر دراسة أبحاث بناء أمريكا من 15 ٪ إلى 18 ٪ أقل استخدام للطاقة عندما لا يكون لديك فتحات في مساحة الزحف مقابل تنفيس مفتوح.
إن إغلاق فتحات الفضاء في الصيف يمكن أن يمنع الروائح غير المرغوب فيها من التسرب إلى منزلك أيضًا. عندما يتحرك الهواء الرطب للغاية في الهواء الطلق عبر الفتحات إلى مساحة الزحف ويتلامس مع الأسطح الباردة ، فإنه يسبب التكثيف. قد يؤدي ذلك إلى مشكلة في القالب والعفن في مساحة الزحف ، مما يسمح للروائح العفنة بالتسرب إلى المنزل.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تثبيت فتحات التهوية الخاصة بك بشكل فضفاض أو وجود فتحات كبيرة ، فقد تسمح للقوارض والآفات الأخرى بالتحرك. مع فتحات فتحات مفتوحة في الصيف ومساحة الزحف تحت الأرض جزئيًا ، قد تتحرك الآفات عبر فتحات التهوية للبحث عن ظروف أكثر برودة خارج أشعة الشمس المباشرة. فضلات القوارض والبول والطعام الذي تجلبه هذه الآفات إلى المنطقة قد تولد روائح إضافية غير مرغوب فيها تتسرب عبر الأرض وإلى منزلك.
التغليف والخيارات الأخرى للتخلص من فتحات مساحة الزحف بشكل دائم
إذا كنت ترغب ببساطة في تغيير تصميم مساحة الزحف الأقدم حتى لا يكون لديك فتحات فضائية للزحف ، فلديك بعض الخيارات. أحد الخيارات الأكثر شعبية هو القيام بتغليف مساحة الزحف. عند تغليف مساحة الزحف ، سيقوم المقاولون بإغلاق فتحات التهوية ، ويضيفون مواد تقضي على مشكلات الرطوبة ، وربما تثبيت نظام تنشيط الرطوبة. يمكن أن يكون التغليف عملية باهظة الثمن ، على الرغم من أن تحمل تكلفة متوسط تتراوح بين 5000 إلى 16000 دولار ، مما يعني أنك قد تفضل فكرة مختلفة لإغلاق الفتحات لمحاولة توفير المال.
خيار آخر هو ببساطة إزالة الفتحات في مساحة الزحف. إذا كان تنفيسًا قديمًا ، فقد يكون فضفاضًا في جدار الأساس. قد تكون قادرًا على سحبها ببساطة وإضافة مواد لتغطية المنطقة المفتوحة ، مثل الخرسانة أو التصحيح الخرساني أو الكتل الخرسانية أو الطوب.
يمكنك أيضًا ترك فتحات التهوية في مكانها وإضافة أغطية تتناسب بشكل دائم على الفتحات الموجودة. فكر في إضافة أغطية البلاستيك أو الألومنيوم التي ستشتريها وتغلقها في مكانها باستخدام السيليكون. لتوفير المزيد من الأموال ، يمكنك شراء المواد وجعل غطاء تنفيس الفضاء DIY الخاص بك باستخدام لوحة عزل الخشب الرقائقي أو عزل الرغوة. بعد إغلاق المناطق التي تكون فيها الفتحات في مساحة الزحف ، سترغب في إضافة مواد لتقليل أي تراكم للرطوبة في مساحة الزحف ، مثل حواجز البخار أو بلاط الصرف أو مزيل الرطوبة.