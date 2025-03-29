لماذا يجب أن تغلق فتحات مساحة الزحف الخاصة بك في الصيف

إذا كان لديك مساحة للزحف في منزلك ، فأنت تعلم أنه يمكن أن يسبب عادة مشاكل إذا لم يتم الاهتمام بها بشكل صحيح. يمكن أن يسبب رائحة عفن ، ومستويات رطوبة عالية في الداخل ، والشعور البارد أسفل القدم. كانت الطريقة التقليدية لتصميم مساحة الزحف وإدخال الهواء النقي للمساعدة في هذه المشكلات هي تثبيت فتحات التهوية التي ذهبت إلى الخارج. أصبح شرط وضع فتحات خارجية في هذه المناطق جزءًا من رموز البناء التي تبدأ في الخمسينيات.

ومع ذلك ، في بناء المنازل الحديثة ، يُعتقد أن هذه الفتحات تسبب ضررًا أكثر مما تنفع ، خاصةً خلال فصل الصيف. إن الحفاظ على فتحات مساحة الزحف الخاصة بك مغلقة خلال فصل الصيف هو الخيار الصحيح لأن مساحة الزحف الرطبة باستمرار يمكن أن تزيد من الرطوبة في منزلك ، وهو أمر يمثل مشكلة.

عندما تكون مساحة الزحف رطبة بشكل مفرط ، من المؤكد أن هذه الرطوبة سوف تتسرب إلى المنزل ، مما يخلق عدم الراحة ويحتمل أن يترك منزلك رطبًا حتى عند تشغيل تكييف الهواء. عندما تكون مستويات الرطوبة مرتفعة للغاية ، قد ينتهي بك الأمر بتكوينات العفن أو العفن ، والتي تولد رائحة سيئة أو تسبب أضرارًا للمواد في المنزل. الرطوبة الزائدة يمكن أن تضع الضغط على وحدة تكييف الهواء مع تقصير طول عمرها. إلى جانب منع الرطوبة داخل المنزل ، هناك بعض الأسباب الجيدة الأخرى للحفاظ على فتحات مساحة الزحف في الصيف.