لماذا يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا القلق بشأن سرطان الثدي؟

عادة ما يرتبط سرطان الثدي بالنساء، لكن جامعة ييل الطبية تقول إن 1٪ من تشخيصات سرطان الثدي هم من الرجال. لدى الرجال أيضًا أنسجة ثديية، لذلك يمكن أن تتطور الأورام داخل هذه الأنسجة الغدية والضامة والدهنية. قد لا يلاحظ الرجال تغيرات في أنسجة الثدي، خاصة وأنهم لا يمتلكون نفس القدر من هذه الأنسجة مثل النساء. ولهذا السبب لا يتم تشخيص إصابة الرجال بسرطان الثدي إلا بعد أن يتقدم.

قالت الدكتورة كاثرين هوانج، أخصائية علاج الأورام بالإشعاع في معهد AdventHealth للسرطان، لصحيفة Health Digest إن خطر إصابة الرجال بسرطان الثدي يزداد مع تقدم العمر. وتقول جمعية السرطان الأمريكية إن متوسط ​​عمر الرجل الذي يتم تشخيص إصابته بسرطان الثدي هو 72 عاما.

إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا، يقترح هوانج إجراء فحص دوري لأنسجة الثدي بحثًا عن أي تشوهات. وقال هوانج: “تشمل العلامات الشائعة لسرطان الثدي لدى الرجال وجود كتلة أو تورم في الثدي أو الإبط؛ واحمرار أو تهيج أو تنقير في الجلد المغطي؛ وإفرازات من الحلمة أو تشويهها”. يجب أن يكون الرجال الأكبر سنًا أيضًا على دراية بكيفية تأثير نمط حياتهم وعلم الوراثة والتاريخ الصحي على خطر الإصابة بسرطان الثدي.