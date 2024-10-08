لماذا يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا القلق بشأن سرطان الثدي؟

عادة ما يرتبط سرطان الثدي بالنساء، لكن جامعة ييل الطبية تقول إن 1٪ من تشخيصات سرطان الثدي هم من الرجال. لدى الرجال أيضًا أنسجة ثديية، لذلك يمكن أن تتطور الأورام داخل هذه الأنسجة الغدية والضامة والدهنية. قد لا يلاحظ الرجال تغيرات في أنسجة الثدي، خاصة وأنهم لا يمتلكون نفس القدر من هذه الأنسجة مثل النساء. ولهذا السبب لا يتم تشخيص إصابة الرجال بسرطان الثدي إلا بعد أن يتقدم.
قالت الدكتورة كاثرين هوانج، أخصائية علاج الأورام بالإشعاع في معهد AdventHealth للسرطان، لصحيفة Health Digest إن خطر إصابة الرجال بسرطان الثدي يزداد مع تقدم العمر. وتقول جمعية السرطان الأمريكية إن متوسط عمر الرجل الذي يتم تشخيص إصابته بسرطان الثدي هو 72 عاما.
إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا، يقترح هوانج إجراء فحص دوري لأنسجة الثدي بحثًا عن أي تشوهات. وقال هوانج: “تشمل العلامات الشائعة لسرطان الثدي لدى الرجال وجود كتلة أو تورم في الثدي أو الإبط؛ واحمرار أو تهيج أو تنقير في الجلد المغطي؛ وإفرازات من الحلمة أو تشويهها”. يجب أن يكون الرجال الأكبر سنًا أيضًا على دراية بكيفية تأثير نمط حياتهم وعلم الوراثة والتاريخ الصحي على خطر الإصابة بسرطان الثدي.
عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال
بعض عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال لا يمكن السيطرة عليها، مثل العمر أو التاريخ العائلي للمرض. كما تزيد الطفرات الجينية BRCA1 وBRCA2 والطفرات الموروثة الأخرى من خطر إصابتك. يمكن أن يؤثر تاريخك الصحي أيضًا على خطر الإصابة بسرطان الثدي. قد يؤدي تلقي العلاج الإشعاعي في منطقة الصدر لعلاج السرطان إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي أيضًا.
يعتمد خطر إصابتك بسرطان الثدي أيضًا على توازن الهرمونات في جسمك. الرجال الذين يعالجون بالإستروجين من سرطان البروستاتا يمكن أن يزيدوا من خطر الإصابة بسرطان الثدي. بعض الرجال لديهم كروموسوم X إضافي (يُسمى متلازمة كلاينفلتر)، مما يعني أن لديهم كميات أعلى من هرمون الاستروجين وانخفاض هرمون التستوستيرون. تؤثر أمراض الكبد مثل تليف الكبد على مستويات الهرمون لديك بالمثل وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
بعض عوامل الخطر التي يمكنك التحكم فيها، مثل مراقبة وزنك. تقول جمعية السرطان الأمريكية أن الخلايا الدهنية تحول الهرمونات الجنسية الذكرية إلى هرمونات أنثوية، وهذا الفائض من الهرمونات الأنثوية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي (إليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها من أجل صحة الثدي). الإفراط في استهلاك الكحول يعطل مستويات الهرمونات عن طريق الضغط على الكبد.
هل يجب على الرجال إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية؟
يُطلب من النساء فحص ثدييهن بشكل متكرر وإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا للكشف عن سرطان الثدي. ومع ذلك، لا يُنصح بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية بانتظام للرجال نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من الحالات، كما أن المخاطر (الناجمة عن الإشعاع) تفوق الفوائد، وفقًا لما ذكرته The Conversation. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام تصوير الثدي بالأشعة السينية والتصوير بالموجات فوق الصوتية لتشخيص سرطان الثدي لدى الرجال عند الاشتباه في وجود كتلة.
تقترح جمعية السرطان الأمريكية أن يفكر الرجال (والنساء) في إجراء الاختبارات الجينية لطفرة BRCA إذا كان لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، أو سرطان البروستاتا، أو سرطان المبيض، أو سرطان البنكرياس (إليك ما يمكن توقعه أثناء الاختبار الجيني). يمكن أيضًا للرجال المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي العمل مع مقدمي الرعاية الطبية لمراقبة ثدييهم وإدارة مخاطرهم من خلال تدابير مثل فقدان الوزن وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والحد من الكحول. يجب على الذكور المتحولين جنسيًا استشارة أطبائهم حول فحص سرطان الثدي، ويجب على أولئك الذين خضعوا لجراحة الصدر لتأكيد جنسهم أن يدركوا أن سرطان الثدي، على الرغم من ندرته، لا يزال ممكنًا.