لماذا يستغرق إعداد اللحظة الأخيرة على الغسالة الخاصة بك وقتًا أطول بكثير

غالبًا ما يكون التوقيت المثالي أمرًا بالغ الأهمية لتجاوز يوم مزدحم من الأعمال المنزلية ، مما قد يجعل تلك اللحظة الأخيرة في الغسالة محبطة بشكل خاص. لقد وقع معظمنا ضحية للكذبة التي يحبها غسالة ملابسنا. تقول أن هناك 60 ثانية للذهاب ، لذلك يمكنك التسكع ، وعلى استعداد لإلقاء ملابسك في المجفف في وميض وانتقل إلى المهمة التالية. اللحظة تمر. ثم آخر. AAAAAAN آخر ، وبحلول هذه المرحلة ، تتساءل عما إذا كان مجال الجاذبية في الغسالة يوسع الوقت نفسه أو أن جهازك يلعب بعض النكتة المريضة.

في كلتا الحالتين ، قد تسأل عن سبب وجود مؤقت في المقام الأول إذا كان سيجعلك تنتظر. لفهم سبب امتداد الغسالات في تلك اللحظة الأخيرة ، تواصل House Digest إلى مدون YouTube Appliance Ben Schlichter للحصول على إجابات خبراء في دردشة حصرية. كما ناقش Schlichter ، تهدف الغسالات إلى تقديم النتائج المثلى بدلاً من الوفاء بموعد نهائي.

“عادة ، يمكن أن يكون هذا بسبب فشل الوحدة في تدوير الملابس إلى مستوى مقبول” ، أوضح. “إذا اكتشف نظام موازنة الوحدة المياه الزائدة في الملابس ، فستضيف وقتًا إضافيًا لتشغيل دورة في الدقيقة أقل ، مما يزيد من الوقت اللازم لإكمال الدورة بالكامل. ستتوقف الوحدة ، وتعمل على إعادة توازن حمولة الملابس حتى تتمكن من تحقيق الدوران عالي السرعة ، ثم يركض مرة أخرى. وأشار إلى أن التغييرات مثل هذه شائعة خلال عملية الغسيل (وقد تكون شيئًا يمكنك التأثير عليه من خلال تحميل مغسلة الخاص بك بالطريقة الصحيحة).