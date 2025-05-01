لماذا يستغرق إعداد اللحظة الأخيرة على الغسالة الخاصة بك وقتًا أطول بكثير

غالبًا ما يكون التوقيت المثالي أمرًا بالغ الأهمية لتجاوز يوم مزدحم من الأعمال المنزلية ، مما قد يجعل تلك اللحظة الأخيرة في الغسالة محبطة بشكل خاص. لقد وقع معظمنا ضحية للكذبة التي يحبها غسالة ملابسنا. تقول أن هناك 60 ثانية للذهاب ، لذلك يمكنك التسكع ، وعلى استعداد لإلقاء ملابسك في المجفف في وميض وانتقل إلى المهمة التالية. اللحظة تمر. ثم آخر. AAAAAAN آخر ، وبحلول هذه المرحلة ، تتساءل عما إذا كان مجال الجاذبية في الغسالة يوسع الوقت نفسه أو أن جهازك يلعب بعض النكتة المريضة.
في كلتا الحالتين ، قد تسأل عن سبب وجود مؤقت في المقام الأول إذا كان سيجعلك تنتظر. لفهم سبب امتداد الغسالات في تلك اللحظة الأخيرة ، تواصل House Digest إلى مدون YouTube Appliance Ben Schlichter للحصول على إجابات خبراء في دردشة حصرية. كما ناقش Schlichter ، تهدف الغسالات إلى تقديم النتائج المثلى بدلاً من الوفاء بموعد نهائي.
“عادة ، يمكن أن يكون هذا بسبب فشل الوحدة في تدوير الملابس إلى مستوى مقبول” ، أوضح. “إذا اكتشف نظام موازنة الوحدة المياه الزائدة في الملابس ، فستضيف وقتًا إضافيًا لتشغيل دورة في الدقيقة أقل ، مما يزيد من الوقت اللازم لإكمال الدورة بالكامل. ستتوقف الوحدة ، وتعمل على إعادة توازن حمولة الملابس حتى تتمكن من تحقيق الدوران عالي السرعة ، ثم يركض مرة أخرى. وأشار إلى أن التغييرات مثل هذه شائعة خلال عملية الغسيل (وقد تكون شيئًا يمكنك التأثير عليه من خلال تحميل مغسلة الخاص بك بالطريقة الصحيحة).
تقوم الغسالات بإجراء عدة تعديلات على دوراتها على دوراتها
تعد اللحظة الأخيرة الممتدة على الغسالة تهيجًا شبه عالمي. ولكن من الوقت الذي تضغط فيه “Start” ، يقوم الجهاز فعليًا بعدة تعديلات زمنية. غالبًا ما نلاحظهم فقط في نهاية دورة الدوران لأننا ننتظر في الجهاز. “قبل ذلك ، يمكن أن يكون هناك أنظمة للكشف التلقائي على التربة أو المواقف الأخرى أثناء الغسيل التي يمكن أن تمدد الوقت” ، صرح بن شليشتر في حديثه الحصري مع House Digest. “أيضًا ، قد يكون للعديد من الأنظمة الأحدث قيمة زمنية تمهيدية تعدل بناءً على الحمل الفعلي وتكوين الملابس التي سيتم تعديلها في غضون 5-10 دقائق من بدء الوحدة.”
بالنسبة لمعظمنا ، هذا يعني أن الغسالة ستكون بلا شك تقريبًا بضع دقائق على الأقل ، بغض النظر عما تقوله في البداية. في بعض الظروف المحظوظة ، قد يؤدي ذلك إلى غسل أقصر بدلاً من الانتظار الممتد بشكل محبط. “كلاهما ممكن” ، صرح شليشتر. “لقد حققنا في هذا الأمر ، وغالبًا ما يستند إلى نظام الفرامل في الغسالة. قد تستغرق الوحدة وقتًا أطول من المتوقع للوصول إلى توقف كامل من شأنه أن يؤدي إلى فك القفل ويؤدي إلى” نهاية الدورة “.”
كيفية الاتصال في توقيت الغسالة الخاصة بك
الغسالات قاعدة توقيتها على الاستخدام المتوقع العادي. تحدث الانحرافات عندما يحدث شيء لا يتوقعه الجهاز. في كثير من الحالات ، إنه خطأ بشري. إن نفس الأخطاء التي تدمر غسالة ومجففك دون أن تلاحظ ، مثل التحميل الزائد للأسطوانة أو استخدام الكثير من منظفات الغسيل ، يمكن أن تؤدي إلى أوقات الغسيل المعدلة في نقاط مختلفة في الغسيل. وعندما يتعلق الأمر في تلك اللحظة الأخيرة خلال دورة الدوران ، أوصى بن شليشتر بمشاهدة الجاني المشترك.
وقال في محادثته الحصرية مع House Digest: “توازن ملابسك بشكل صحيح عند إضافتها إلى الغسالة في بداية الدورة وفقًا لاستخدام الشركات المصنعة والرعاية”. لا يقتصر الأمر على الحمل غير المتوازن ، وهو السبب الرئيسي في أن غسالة ملابسك تهتز مثل الجنون ، ولكنها قد تتسبب أيضًا في عدم الانتهاء من العديد من الوحدات عندما يكون من المفترض أن تكون كذلك. وقال شليشتر “غالبًا ما يكون لديهم بيان محدد عن كيفية إضافة الملابس ، وما هي الأنواع ، وإلى أي مستوى”. “إن موازنة الملابس بشكل غير صحيح (على سبيل المثال ، ستؤدي إضافة ثلاثة أغطية إلى جانب واحد و 10 أزواج من الجوارب إلى الجانب الآخر) إلى أن تعمل الجهاز على ضبط هذه المنتجات لضمان قدرتها على الغسل/الدوران بشكل مناسب. سيؤدي الحمل خارج التوازن إلى حدوث العديد من المشكلات.”