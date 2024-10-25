لماذا يشعر دودجرز بالقلق بشأن جاك فلاهيرتي قبل بدء بطولة العالم

يتوجه فريق Dodgers إلى اللعبة الأولى من بطولة العالم بعلامة استفهام.

يبدأ جاك فلاهيرتي المباراة الافتتاحية ليلة الجمعة، على الرغم من أنه أضاء في بدايته الأخيرة في المباراة الخامسة من سلسلة بطولة الدوري الوطني عندما شهد انخفاضًا ملحوظًا في السرعة.

هذا الانخفاض جعل مدرب الفريق، مارك بريور، “قلقًا إلى حد ما”، وفقًا لـ ESPN.

تم إحراق فلاهيرتي لمدة ثمانية أشواط في ثلاث جولات فقط ضد ميتس وكان متوسط ​​سرعة الكرة السريعة 91.4 ميلاً في الساعة.

وهذا أقل بكثير من متوسطه الموسمي البالغ 93.3 ميلاً في الساعة.

الأشواط الثمانية التي سمح بها هي الأكثر التي سعلها في أي مباراة هذا الموسم.

يقوم فريق دودجرز، في الوقت الحالي، بتقطيع الأمر إلى فترة راحة أقل في فترة ما بعد الموسم، لكن مدربهم لا يزال يشعر بالقلق بشأن التطوير.

وقال بريور للصحفيين في اليوم الإعلامي للبطولة العالمية يوم الخميس: “من الواضح أن الجميع يعلم – كلما زادت السرعة، كلما كان ذلك أفضل، عادةً – إلا إذا كنت تسير بسرعة أقل بكثير من سرعة الضرب”. “القلق، نعم، لأنه من الواضح أنه كان يحصل على راحة منتظمة وكان الأمر متراجعًا قليلاً.

“هل يستطيع أن يلعب بها؟ نعم. إنه شخص مهتم بالتنفيذ أكثر من أي شيء آخر. وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد حقًا في التخطيط للعبة في المرة الثانية، حيث جلسوا على بعض الأشياء البطيئة. لكنني أعتقد أنه مع المزيد من الراحة وما رأيناه في حظائر الثيران، أشعر بثقة كبيرة في قدرته على العودة إلى حيث كان في المرة الأخرى.

على الرغم من ذلك، قام فلاهيرتي بسبع جولات إقصائية لفتح NLCS وسيكون لديه ستة أيام راحة قبل هذه البداية.

فلاهيرتي، الذي استحوذ عليه فريق دودجرز في الموعد النهائي للتجارة وهو شخص كان لدى يانكيز اهتمام كبير به قبل رفض التوقيع على تاريخه الطبي بسبب مشكلة في الظهر، أصبح الآن حبكة فرعية رئيسية في بطولة العالم.

عانت لوس أنجلوس من سلسلة كبيرة من سوء الحظ بسبب الإصابة، حيث شهدت معظم تناوباتها الأساسية تنخفض بالفعل بسبب الإصابة.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

كلايتون كيرشو وتايلر جلاسنو هما الفائزان السابقان في Cy Young وكان من المتوقع أن يكونا مساهمين رئيسيين في عام 2024 لكنهما غابا بسبب الإصابة معظم الموسم ولن يشاركا في بطولة العالم.

يوجد في لوس أنجلوس رماة آخرون على قائمة المصابين، بما في ذلك توني جونسولين، وإيميت شيهان، وجافين ستون، وداستن ماي، وجميعهم سيكونون جزءًا رئيسيًا من لغز بطولة العالم.

يعد Shohei Ohtani جزءًا من مستقبلهم في التصويب، لكنه لن يكون على التل في هذه السلسلة العالمية.

بدلاً من ذلك، تم تكليف فريق دودجرز بالاكتفاء بفلاهرتي ويوشينوبو ياماموتو ووكر بوهلر ولعبة لعبة متوقعة.