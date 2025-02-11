لماذا يمكن أن تنسى أن تخفيف ثمار شجرة الحمضيات قد يؤدي إلى خيبة الأمل

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لماذا يمكن أن تنسى أن تخفيف ثمار شجرة الحمضيات قد يؤدي إلى خيبة الأمل

أشجار الحمضيات هي مزارعين سخية ، وغالبًا ما تنتج وفرة من الفاكهة إلى ما وراء ما يمكن أن تتعامل معه فروعهم الصغيرة. على الرغم من أن الأمر قد يبدو أنه مشكلة جيدة ، إلا أن الفشل في التخلص من الفاكهة الزائدة يعد خطأً شائعًا يرتكبها الناس عند زراعة أشجار الفاكهة – التي تؤدي غالبًا إلى نتائج مخيبة للآمال. معظم أشجار الحمضيات التي تأتي من الحضانة تطعيم. هذا يعني أنه يتم تصنيعهما من خلال ربط شجرتين مختلفتين معًا: جذر وسكون (جزء من الشجرة الذي يحمل الفاكهة). ونتيجة لذلك ، تحاول أشجار الحمضيات الصغيرة بكل قوته لتحمل حمولة ثقيلة بالطريقة التي ستحملها شجرة ناضجة تمامًا. ومع ذلك ، بدون نظام الجذر القوي لشجرة قديمة ، فإنهم يكافحون تحت هذا العبء.

يمكن أن يؤدي التجسس إلى العديد من القضايا – الفاكهة الصغيرة المتخلفة ؛ الفروع كسر تحت الوزن الزائد ؛ وحتى دورة تحمل بديلة ، حيث تستنفد الشجرة نفسها في موسم واحد وتنتج القليل أو بدون ثمار في اليوم التالي. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تنضج الفاكهة غير المقيدة بشكل صحيح ، حيث تفتقر الشجرة إلى الطاقة لجلب كل ثمارها إلى مرحلة النضج. هذا يعني أنه بدلاً من حصاد وفير عالي الجودة ، قد ينتهي بك المطاف بالفواكه الصغيرة. لحسن الحظ ، إذا كانت فاكهة الشجرة ثقيلة للغاية بالنسبة لفروعها ، فإن تذكر أن تزيل بعض الفواكه ستساعد الشجرة على الازدهار وتتركك بحصاد أفضل.

متى وكيف تنحدر شجرة الحمضيات الخاصة بك

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تخفيف الفاكهة هو عملية إزالة الفاكهة الشابة الزائدة بشكل انتقائي لتحسين الجودة والاستقرار الشاملة للشجرة. هذا مهم بشكل خاص مع الأشجار الصغيرة ، التي لا تزال تطور أنظمة الجذر الخاصة بهم. أفضل وقت لبدء التخفيف هو بعد أن تواجه الشجرة بشكل طبيعي إسقاط الفاكهة ، والتي تحدث عادة عندما تصل الفاكهة إلى حجم الرخام. يسمح هذا التوقيت للشجرة بالتركيز على نضج عدد يمكن التحكم فيه من الفواكه بدلاً من استنفاد نفسها.

عندما يحين الوقت ، قم بإزالة أصغر ثمار (أو مشوهة) من الفروع ، تاركًا حوالي 70 ٪ من المجموع لمواصلة النمو. ما لم تكن شجرة الحمضيات طويلة ولا يمكنك الوصول إلى جميع الثمار بأمان باليد ، فإن الترقق اليدوي هو الطريق للذهاب. امسك الفاكهة بأصابع اثنين ولفها من الفرع. إذا كنت تعمل مع شجرة ناضجة طويلة جدًا (على سبيل المثال ، إذا كنت تزرع أشجار الليمون ، والتي تصل بانتظام إلى ارتفاعات تتجاوز 20 قدمًا) ، جرب طريقة القطب بدلاً من ذلك. حرك خرطوم مطاطي قصير على طرف واحد من عمود طويل ، ثم استخدم هذه الطرف المذكور لضرب مجموعات الفاكهة حتى تسقط بعض الفاكهة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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