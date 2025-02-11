لماذا يمكن أن تنسى أن تخفيف ثمار شجرة الحمضيات قد يؤدي إلى خيبة الأمل

أشجار الحمضيات هي مزارعين سخية ، وغالبًا ما تنتج وفرة من الفاكهة إلى ما وراء ما يمكن أن تتعامل معه فروعهم الصغيرة. على الرغم من أن الأمر قد يبدو أنه مشكلة جيدة ، إلا أن الفشل في التخلص من الفاكهة الزائدة يعد خطأً شائعًا يرتكبها الناس عند زراعة أشجار الفاكهة – التي تؤدي غالبًا إلى نتائج مخيبة للآمال. معظم أشجار الحمضيات التي تأتي من الحضانة تطعيم. هذا يعني أنه يتم تصنيعهما من خلال ربط شجرتين مختلفتين معًا: جذر وسكون (جزء من الشجرة الذي يحمل الفاكهة). ونتيجة لذلك ، تحاول أشجار الحمضيات الصغيرة بكل قوته لتحمل حمولة ثقيلة بالطريقة التي ستحملها شجرة ناضجة تمامًا. ومع ذلك ، بدون نظام الجذر القوي لشجرة قديمة ، فإنهم يكافحون تحت هذا العبء.

يمكن أن يؤدي التجسس إلى العديد من القضايا – الفاكهة الصغيرة المتخلفة ؛ الفروع كسر تحت الوزن الزائد ؛ وحتى دورة تحمل بديلة ، حيث تستنفد الشجرة نفسها في موسم واحد وتنتج القليل أو بدون ثمار في اليوم التالي. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تنضج الفاكهة غير المقيدة بشكل صحيح ، حيث تفتقر الشجرة إلى الطاقة لجلب كل ثمارها إلى مرحلة النضج. هذا يعني أنه بدلاً من حصاد وفير عالي الجودة ، قد ينتهي بك المطاف بالفواكه الصغيرة. لحسن الحظ ، إذا كانت فاكهة الشجرة ثقيلة للغاية بالنسبة لفروعها ، فإن تذكر أن تزيل بعض الفواكه ستساعد الشجرة على الازدهار وتتركك بحصاد أفضل.